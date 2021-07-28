Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: За 15 лет мы помогли улучшить жилищные условия порядка 30 тысячам семей

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

Строительная отрасль, которая едва оправилась от последствий пандемии, в этом году вновь испытала ряд потрясений. Свою роль сыграла и неопределенность судьбы льготной ипотеки, и рост стоимости стройматериалов, и на фоне этого прогнозы экспертов о грядущем падении цен на жилье. Но простым потребителям, которые планировали покупку квартиры, очень трудно разобраться в этом потоке разрозненной информации. Стоит ли повременить со сделкой, выгодно ли сегодня брать ипотеку, как получить специальное предложение от застройщика – на эти и другие вопросы наших читателей мы попросили ответить руководителя ведущей строительной компании региона – генерального директора ГК «ЕДИНСТВО» Антона Воробьева.

«ЕСЛИ У ЗАСТРОЙЩИКА ЕСТЬ ДЕНЬГИ, БУДУТ И ПОСТАВКИ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ»

– Антон Сергеевич, давайте начнем с самых свежих новостей. Недавно в рязанских СМИ прошла информация о том, что из-за подорожания стройматериалов может задержаться сдача некоторых объектов строительства. Это правда?

– На самом деле стройматериалы дорожают на протяжении целого года. Это началось сразу, после того как немного ослабла пандемия и восстановился спрос на все товары потребительского спроса. По отдельным позициям подорожание произошло в 2-2,5 раза, например, это касается металла и некоторых импортных комплектующих. Это повлекло за собой удорожание себестоимости квадратного метра и, соответственно, отпускной цены для конечного покупателя. Конечно, благодаря мерам, принятым на уровне Российской Федерации, рост цен по определенным позициям замедлился. Но чтобы он остановился или произошел откат назад, такого нет до сих пор. Мы в данном случае заложники ситуации, потому что вынуждены не только приобретать стройматериалы по ценам поставщиков, но и постоянно улучшать качество того жилья, которое мы предлагаем потребителям. Это связано с вопросами благоустройства, оснащения квартир и качества применяемых материалов при строительстве и рядом дополнительных опций, которые мы предлагаем своим клиентам, что в принципе приводит к увеличению стоимости квадратного метра.

– Следует ли нам все-таки опасаться возможной задержки сроков сдачи новостроек в Рязани?

– Перебоев с поставками стройматериалов на сегодняшний день практически нет. Это было в период пандемии, когда многие импортные материалы долго ехали к нам из-за закрытых границ. Сейчас произошел большой скачок в импортозамещении, много высококачественных материалов отечественного производства используется в строительстве. Есть деньги – будут и поставки, поэтому опасения в этом направлении я бы не относил к основным.

«В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ НАЧНУТ ПЛАВНО СОКРАЩАТЬСЯ»

– По мнению риелторов, после ажиотажного спроса на жилье, который наблюдался в прошлом году, страну ждет снижение интереса к недвижимости и, соответственно, в ближайшие год-два – резкое падение цен на жилье. Как вы с позиций застройщика оцениваете ситуацию, которая сложилась на рынке рязанских новостроек и недвижимости в целом?

– Глобального снижения интереса к недвижимости мы не наблюдаем. В нынешних условиях недвижимость является понятным и надежным инструментом вложения средств. Она будет увеличиваться в цене вне зависимости от того, когда ты ее приобрел. В конце мая и в течение всего июня мы наблюдали ажиотажный спрос, но он был связан с анонсированным завершением льготной ипотеки: многие люди перенесли момент принятия решения с июля-августа на май-июнь. И когда люди узнали, что льготная ипотека, пусть и в скорректированном виде, остается, ажиотаж немного спал.

Чему нас научила пандемия и проектное финансирование? Четко просчитывать все проекты «от и до» не только с точки зрения математики себестоимости строительства, но и конкурентного окружения и наличия спроса. Поэтому сейчас строительные компании тщательно следят за сроками ввода новых объектов в продажу, и ни один застройщик не станет выставлять на рынок по несколько объектов. То есть в любом случае уже начинается балансирование между спросом и предложением. Такого объема новостроек, который был на рынке Рязани два-три года назад, мы уже не увидим никогда. Новостроек будет ровно столько, сколько будет готов потребить рынок. У нас есть определенные объемы, которые нам необходимо реализовать сейчас, а запуск новых объектов зависит от продаж по старым, что может сказаться на их динамике достройки. Фактически мы даем реализоваться одному объекту, а потом запускаем следующий, то есть выстраиваем цепочку.

– Уже можно сказать, насколько снизился объем строящегося в городе жилья?

– Снижение объемов ввода в эксплуатацию объектов мы заметим только в 2022 году и позднее. Сейчас, в 2020-2021 году, мы сдаем дома, которые начали строить в период с 2017-2019 годов, то есть в эпоху расцвета строительного рынка. Поэтому сейчас объемы, по крайней мере, по нашей компании не падают. Но мы понимаем, что в следующем году они начнут плавно сокращаться, и мы выйдем на комфортные для себя цифры, которые были у «ЕДИНСТВА» восемь-девять лет назад – примерно 60-70 тысяч кв. м в год. Для сравнения в самый пиковый год мы сдали в эксплуатацию 137 тысяч кв. м. Получается падение в два раза, но этих объемов городу на сегодняшний день будет достаточно.

Преимущества, на которые могут рассчитывать клиенты ГК «ЕДИНСТВО».

«ОТ КЛИЕНТА ТРЕБУЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ, ОСТАЛЬНОЕ СДЕЛАЮТ БАНК И ЗАСТРОЙЩИК»

– Пандемия заставила людей в значительной степени перераспределить свои сбережения. И у многих появилась возможность вложить средства во что-то долгосрочное и надежное, например, в недвижимость. Посоветуйте, какие варианты лучше выбирать – новостройку или вторичное жилье?

– Здесь нужно понимать, какова цель вложения средств – покупка с последующей сдачей в аренду и получения дохода или необходимость срочно улучшить жилищные условия. В этом случае, конечно, конкурировать новостройкам со вторичным рынком сложно. Но если человек задумывается о жилье повышенного класса комфортности, которое длительный период времени не будет требовать вложений по капитальному ремонту, улучшенное с точки зрения технологических решений и которое по размерам ипотечных платежей позволяет конкурировать со вторичным, нужно брать новостройку. Если говорить о новостройках, то их качество год от года становится лучше. Те ноу-хау, которые мы применяли 10 лет назад в комфорт-классах, сейчас являются устаревшими уже для нынешнего эконом-класса. Новостройка и вторичный рынок существуют в параллельных реальностях, и каждый конкретный потребитель должен понимать, для чего он покупает жилье. Исходя из этого делать выбор в пользу новостроек или вторичного рынка. И хорошо, что этот выбор есть.

– Ипотека – универсальный финансовый инструмент для тех, кто хочет приобрести собственное жилье. Насколько, по вашему мнению, сегодня удачное время, для того чтобы взять ипотеку, с учетом того что ставка по льготной ипотеке выросла?

– Да, ипотека – очень хороший драйвер для строительства. У нашей компании доля ипотечного портфеля от 60 до 70%. И хотя льготную ипотеку оставили с коррективами, с лимитом займа до трех миллионов, думаю, что для нашего региона три миллиона – это приемлемая сумма. Если раньше ипотека рассматривалась как некая сложная и непонятная операция, сейчас это абсолютно доступный, прозрачный и простой механизм. Заемщику больше не надо никуда бегать и собирать миллион справок. Он может прийти с паспортом и водительским удостоверением, не брать созаемщиков и не подтверждать доход. Банку достаточно заглянуть в его кредитную историю, чтобы принять решение о выдаче займа. От клиента на сегодняшний день требуется лишь желание улучшить жилищные условия, все остальное за него сделают банк и застройщик.

– Покупка квартиры – это сложный документооборот, и человеку неподготовленному справиться с этим крайне сложно. Можно ли рассчитывать на то, что ваша компания возьмет на себя заботы по оформлению сделки в режиме «одного окна»?

– По сути, клиент может получить весь перечень услуг от выбора квартиры до заключения и регистрации договора долевого участия, не выходя из офиса. Более того, мы совершаем большое количество сделок с людьми из других городов и регионов, которые в принципе не приезжают к нам в офис. На сегодняшний день человеку достаточно предоставить два документа – паспорт и СНИЛС, для того чтобы ему за счет компании была выпущена электронно-цифровая подпись. И все документы на регистрацию сдаются через эту подпись.

«ТРИ СЛАГАЕМЫХ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ»

– Антон Сергеевич, поясните, пожалуйста, в чем разница между понятиями «окончание строительства дома» и «срок передачи квартир собственникам»?

– Окончание строительства – это завершение всего цикла работ на объекте, когда мы подготовили его до степени «заходи и живи». После того как объект готов, начинается процесс его ввода в эксплуатацию и сдачи проверяющим городским ведомствам. Это может занять некоторое время, потому что подготовка бумаг требует достаточно детальной проработки. И как правило, с момента ввода в эксплуатацию мы закладываем от трех до девяти месяцев, в зависимости от величины объекта, на передачу жилья собственникам. Почему такие большие сроки? Мы хотим, чтобы клиент выбрал наиболее комфортный для него период времени, когда ему удобно приехать на стройку, осмотреть квартиру, отработать какие-то претензионные работы и, в конце концов, подписав акт приема-передачи, получить ключи. Если у нас в договоре указан срок передачи до 31 декабря 2021 года, а фактически мы начинаем передачу в октябре, это не означает, что владелец сможет зайти в свою квартиру в Новый год. Если у него нет вопросов-претензий, он может сделать это в октябре. Таким образом, в договоре долевого участия у нас указан крайний срок передачи ключей.

– В рекламных роликах и статьях о новых жилых комплексах часто указано, что они находятся на закрытой территории. Что подразумевается под этим понятием?

– Закрытая территория – это веяние времени и желание наших клиентов, чтобы территория жилых комплексов была максимально безопасной, то есть недоступной для въезда посторонних. Подавляющее большинство наших объектов на стадии строительства предусматривает закрытую территорию, которая примыкает непосредственно к подъездам и двору, где расположены детские и спортивные площадки. Потребителями это воспринимается как некое конкурентное преимущество.

– Обязана ли строительная компания обеспечивать собственников жилья бесплатными парковочными местами в непосредственной близости от дома?

– Мы обязаны обеспечить дом парковочными местами, исходя из нормативов, в частности предусмотреть размещение транспорта для маломобильных групп граждан. Но законодательство не содержит указаний, должны ли они быть платными или бесплатными для жителей. Не секрет, что машину нам государство не дарит, бензин бесплатно не наливают, техобслуживание никто просто так не делает. Но при этом люди уверены, что у них должно быть бесплатное парковочное место. Мы со своей стороны предоставляем возможность разместить автомобиль, но на какой основе это будет, решает компания как собственник земельного участка. Если человек приобретет место, то у него будет 100-процентная уверенность, что он в любое время дня и ночи без проблем поставит свой автомобиль. По своим проектам мы видим, что у людей только-только начинает складываться понимание того, что при выборе квартиры в конкретном жилом комплексе нужно не только обращать внимание на стоимость самого жилья, но также учитывать цену кладовки и машино-места. Это три слагаемых комфортной жизни в современном городе.

«ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СПЕЦЦЕНЕ ФОРМИРУЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТОМ»

– На сайтах ваших жилых комплексов часто можно увидеть предложение приобрести квартиру по спецценам. Расскажите, как формируется этот пул квартир и на какую скидку можно рассчитывать?

– Мы стараемся, чтобы в этот пул входили все наши жилые комплексы и включаем туда наиболее интересные предложения с большим метражом и нестандартными планировками. Специальные цены предусматривают не только снижение стоимости одного объекта по сравнению с другими. Персональное предложение по спеццене формируется исходя из общения с конкретным клиентом. Удобные клиенту условия приобретения, виды оплаты, сроки оплаты, метражи и много других факторов нужно учесть, чтобы по итогам обсуждения сформировать для него какую-то индивидуальную модель, которая бы его устраивала на 100%.

– Ваша компания одна из немногих проводит прямые эфиры со своими клиентами. Расскажите, пожалуйста, чем удобен для вас этот формат? Какие плюсы получают ваши клиенты от такого общения?

– Для чего нам это было нужно? Во-первых, ничто не может заменить нам живое общение. Бесконечное обсуждение без обратной связи приводит к неправильному толкованию действий компании. Поэтому мы приняли решение организовать обратную связь с нашими нынешними и потенциальными клиентами, чтобы в режиме онлайн отвечать на актуальные для них вопросы. И судя по количеству вопросов, которые поступают до и во время эфира, и постоянно растущему числу участников наших встреч, мы понимаем, что в принципе формат такого общения очень востребован. С одной стороны, люди могут получить ответы на любые вопросы без цензуры, с другой, мы видим, что интересует и беспокоит наших клиентов, и стараемся оперативно им все разъяснить.

– На вашем сайте указано, что клиенты ГК «ЕДИНСТВО» имеют возможность получить в подарок карту дисконтной системы «Вместе». В чем ее суть и какие преимущества она дает участникам?

– Это некий приятный бонус от компании, который получают наши клиенты. Программа существует уже более пяти лет, и мы ее постоянно развиваем и расширяем за счет новых участников – сегодня их уже более сотни. Суть проста – клиент при заключении договора получает карточку, которая позволяет ему приобретать товары или заказывать услуги у наших партнеров с определенным дисконтом. Все партнеры программы, а также условия, которые они предлагают, указаны у нас на сайте, в разделе «Дисконтная система».

«ГК «ЕДИНСТВО» ДОВОЛЬНО ДАВНО РЕАЛИЗУЕТ В ТУЛЕ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ»

– В ноябре этого года ваша компания отмечает 15-летие. С какими результатами и показателями вы пришли к этой серьезной дате?

– На сегодняшний момент Группа компаний «ЕДИНСТВО» – ведущий застройщик Рязанской области, занимающий лидирующие позиции на протяжении многих лет по объемам ввода жилья. За 15 лет мы ввели в эксплуатацию порядка 15 миллионов кв. м жилья. Это значит, что мы помогли порядка 30 тысячам семей улучшить жилищные условия. Отмечу, что ежегодно 30% от числа наших покупателей – это люди, которые приобретали у нас жилье, либо их родственники, то есть пришедшие по рекомендации. Это самый главный показатель того, что группа компаний находится на рынке не случайно, и наши планы на дальнейшее развитие – встретить 20, 25, а может, даже 50 лет компании.

– Пора расширять границы на соседние регионы…

– Открою вам маленькую тайну – ГК «ЕДИНСТВО» уже довольно давно работает в Туле, причем с достаточно большим объемом земельного банка и новых проектов. И думаю, в ближайшее время мы объявим, что работа ведется именно под брендом «ЕДИНСТВО». Тула пока не может догнать Рязань по объемам строительства даже с учетом того, что у нас сейчас темпы снижаются. Достаточно сказать, что в стадии строительства в Рязани находится порядка 1,5 миллиона кв. м, а в Туле, где сейчас строительный бум, – всего 800 тысяч. Хочу сразу уточнить: наше присутствие в другом регионе не означает, что Рязань перестает быть базовым регионом ГК «ЕДИНСТВО».

– Какие планы строит ваша компания на второе полугодие 2021 года и на ближайшее будущее? Будут ли заложены новые ЖК или кварталы?

– В первой половине года мы сдали в эксплуатацию уже четыре объекта и еще три планируем сдать до конца года. Общий объем сданного жилья будет составлять порядка 140 тысяч кв. м. В ближайшее время мы планируем вывести на рынок Рязани пять новых объектов в Дашково-Песочне. Следите за актуальными новостями на нашем сайте edinstvo62.ru и в наших группах в социальных сетях. Как видите, несмотря на все кризисы и реформирование отрасли, мы находимся на плаву, занимаем лидирующие позиции и с оптимизмом смотрим в будущее.

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Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Подробности по телефону 8 (4912) 900-700 или в офисе продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» по адресу: ул. Вокзальная, 41, помещение Н5 или на сайтах: specprice62.ru и edinstvo62.ru. С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков-партнеров. Полный список банков-партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека». Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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