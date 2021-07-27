Предвестник реформы. Зачем в Рязани отменяют популярный маршрут и задействуют Горбатый мост

Маршрутки №33 в начале 2022 года, скорее всего, исчезнут с улиц Рязани.

В середине июля вышли в свет постановления администрации Рязани, которые коснулись целого ряда маршрутов общественного транспорта. Одни подкорректируют, вторые серьезно переработают, третьи отменят вовсе. Произойдет все это с 12 января 2022, но оповещать о столь масштабных переменах горожан следует уже сейчас.

ЧТО КОНКРЕТНО ПОМЕНЯЕТСЯ

Итак, для начала кратко изложим суть постановлений, дабы в любой момент вы могли бы вернуться к этой части.

Маршруты №№33, 70, 73, 73а, 85б, 98а планируется отменить. 33-й и 70-й - полностью. Там, где есть буквенные обозначения, работают несколько юрлиц, поэтому исчезнет только часть автобусов. Так, №85б - это только четыре машины из 34, допущенных к работе на маршруте, а №98а - пять из 36. А вот в случае с №73 остается только литера "б", за которой в специализированном реестре закреплено всего два автобуса малого класса, так что фактически это тоже ликвидация.

На маршруте №66 количество машин сократят более чем вдвое – с 30 до 12, переведя их с малого класса вместимости на средний класс.

Маршрут №49 пустят по улице Вокзальной через железнодорожные вокзалы Рязань-2 (теперь в обоих направлениях) и Рязань-1.

Маршрут №65 в Горроще станет ездить по улицам Ленинского Комсомола – Стройкова – Островского, а в центре – через Кремлевский Вал.

Маршрут №88 – сейчас близнец 7-го – проложат не через центр, а по улицам Дзержинского, Татарской, Пролетарской, Маяковского и Есенина. Все это с сохранением конечных остановок.

Маршрут №82 изменится почти полностью: одной из конечных по-прежнему остается Октябрьский городок, а другой станет… ТЦ «Круиз». Идти №82 будет по Кальному, Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина, Маяковского, Пролетарской, Татарской (то есть через Горбатый мост), Дзержинского, Высоковольтной, далее в прямом направлении (от «Круиза») по Весенней, в обратном – по Островского.

ГРОМКАЯ ОТМЕНА

Как объясняет свои решения администрация, а конкретно – начальник управления транспорта Вениамин Синяков? Если в нескольких словах, – приоритетом муниципальных маршрутов при дублировании.

Например, невероятно востребованным коммерческим маршрутом №33 решено пожертвовать ради автобуса №16, на котором увеличат количество техники МУП «УРТ» с нынешних двух единиц до 10-15 большого и особо большого класса. Маршрут изменят так, что он полностью повторит 33-й.

Также, по мнению чиновников, станет свободнее дышать троллейбусам №15. Нужно заметить, что на момент написания материала (середина дня 19 июля) на 15-м маршруте не было ни одной машины.

С другой стороны, в качестве конкурента оставят коммерческий автобус №32, но с 33-м он дублируется только до «Полетаевского», дальше уходит к Октябрьскому городку, тогда как 33-й – к поселку Южный.

Были у администрации и другие мотивы:

«По 33-му маршруту уже должны были ходить автобусы среднего класса, но есть проблемы с перевозчиком (ООО «Таксавто» – Ред.). Если оставим, есть большой риск, что он так и не выйдет со средним классом. Второй момент – очень много нарушений и жалоб на некачественное обслуживание», – добавил начальник управления транспорта.

Синяков признал, что власти, повышая вместимость транспорта, осознанно идут на «небольшое увеличение интервалов». Для замещения маршруток рассматривается подержанная техника из Москвы – очередная партия. Справится ли она, особенно важно для жителей поселка Южный, транспортное обслуживание которых без адекватной альтернативы резко ухудшится.

НОВАЯ РОЛЬ ГОРБАТОГО МОСТА

Аналогично – сокращением «дублеров», – по мнению мэрии, муниципальному транспорту должна помочь отмена маршрутов №70 (в пользу троллейбуса №9) и №73 (с пуском дополнительных автобусов №21).

В свою очередь, значительные изменения коммерческих маршрутов – тех же №82 и №88 – призваны не только принести потенциальную выгоду муниципалам, но и разветвить маршрутную сеть, перераспределить автомобильный трафик. По крайней мере, так это позиционируется. В обоих вариантах будет задействована улица Пролетарская, ранее транспортом обделенная. Учитывая интенсивную застройку в районе Горбатого моста и перегруженность центра, шаг может быть оправдан, но многие уже поделились с «Комсомолкой» своим скепсисом (см. «Глас народа» и «Прямая речь»).

Что касается маршрута №49, здесь все гораздо проще – хоть как-то улучшить транспортное обслуживание железнодорожных вокзалов, которое откровенно страдает. Пока самый частый маршрут пассажиров – с багажом на площадь Победы, Первомайский проспект. Другой вопрос, смогут ли тесные лизинговые ПАЗики выполнить отведенную им роль.

Отдельного внимания также заслуживает важная, особенно для микрорайона Братиславский, маршрутка №65. Ее как бы пытаются развести с «тройкой», но заезд на пустую в плане общественного транспорта Ленкома, на бумаге логичный, для коммерсантов пока ничем хорошим не заканчивался. Посмотрим, как будет на этот раз.

В ПОИСКАХ СИСТЕМНОСТИ

Почему в список попали именно названные маршруты, спросите вы. Это непосредственно связано с датой вступления в силу всех изменений – 12 января 2022 года. Дело в том, что накануне у администрации истекают контракты с перевозчиками. Вот так, от случая к случаю, в отсутствие утвержденной концепции развития транспорта, действуют сменяющие друг друга управленцы.

Первый вариант концепции, напомним, представили летом 2019-го, но тогда его назвали непроработанным и отвергли. Новый вариант в сотрудничестве с ВЭБ.РФ должен был родиться к 1 июля текущего года, однако до сих пор не выставлялся на суд специалистов и общественности. Именно стратегический документ помог бы принимать решения в условиях чиновничьей чехарды и браться за долгоиграющие проекты, а не действовать на ощупь.

«Город разделен железной дорогой, и когда из одной части в другую можно проехать одним-двумя путями, мы все равно полностью не уйдем от дублирования. Однако нужно искать пути решения, и поэтому без нормальной проработки транспортной системы не обойтись. Одним из ее элементов могли бы стать городские электрички, особенно актуальные для отдаленных районов и промышленных предприятий», – считает член рабочей группы по транспорту, депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров.

С 2007 года маршрутная сеть в Рязани не претерпела серьезных изменений – только локальные, а с тех пор много воды утекло: перераспределились пассажиропотоки, выросла автомобилизация. Все признают, что реформа назрела, но под ней должен быть научный фундамент. Как заявил на заседании рабочей группы Вениамин Синяков, «об идеальных маршрутах можно говорить только после комплексного обследования, которое длится 6-9 месяцев и стоит порядка 25 млн рублей». Так, может, пора его провести?

ГЛАС НАРОДА

Рязанцы – об изменении маршрута №88

Читательница «КП-Рязань» Елена:

– Все «для людей»! Я живу на улице 3-и Бутырки, работаю в поселке Строитель. Как мне без 88-й добираться до работы?

Читательница «КП-Рязань» Юлия:

– Я живу на улице Крупской. У нас уже убрали 84-ю, 31-ю, 91-ю маршрутки, 47-ю продлили в Дягилево, и теперь она мимо нас битком проезжает, не останавливаясь. На 7-м маршруте – всего два больших автобуса. Ходят раз 1,5 часа, как и автобус №4. Теперь меняют 88-й маршрут и ходят слухи об отмене 10-го троллейбуса. Работаю в районе цирка. Теперь туда поедет только 47-я, в которую не влезешь утром!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Панкин:

– У нас 88-я маршрутка вывозит людей с улицы Крупской. Спальный район, люди садятся, и дальше мы видим, что по пути из крупных транспортных узлов только площадь Победы. Далее она проходила через центр, где все инфраструктурные объекты города. А теперь куда мы везем людей – на стадион «Спартак»? Может получиться так, что мы даем коммерческому перевозчику заведомо провальный маршрут.

Начальник управления транспорта администрации Рязани Вениамин Синяков:

– Я считаю, что 88-й мы пускаем по очень хорошему маршруту, который позволяет объехать пробки. Если мы оставим все как есть, 7-й маршрут ходить просто не будет.