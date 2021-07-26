В торговых центрах Рязани проверили наличие доступной среды для инвалидов

Андрей Красов, Наталья Епихина и Роман Башлыков провели рейд в торговых центрах Рязани.

26 июля вместе с уполномоченным по правам человека Рязанской области Натальей Епихиной и сопредседателем регионального штаба ОНФ Андреем Красовым мониторинг доступной среды торговых центров провел член регионального штаба ОНФ инвалид-колясочник Роман Башлыков.

Сегодня для инвалидов в обществе стараются создать на всех уровнях комфортную и доступную среду: застройщики оснащают пандусами свои объекты, создаются условия для беспрепятственного пользования транспортом и средствами связи, помещения оборудуют широкими дверными проемами. Но, как оказалось, далеко не везде в нашем городе рады людям с ограниченными возможностями здоровья.

12 июля в ТРЦ «Премьер» произошел неприятный инцидент. Чемпионку паралимпийских игр Светлану Коновалову не пустили в инвалидной коляске в магазин одежды. Продавец демонстративно преградила ей путь, заявив, что в торговом помещении узкие проходы и по технике пожарной безопасности передвигаться так не положено. Разгорелся скандал, в результате которого женщина, конечно, извинилась перед спортсменкой, но это никак не меняло сути дела. Проблема есть, и ее надо решать.

Эта нелицеприятная история возмутила многих общественных деятелей и представителей власти. Решив не пускать дело на самотек, сегодня 26 июля сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов совместно с Уполномоченным по правам человека Натальей Епихиной организовали рейд по торговым центрам, чтобы проверить, насколько в них соблюдаются требования безбарьерной среды для инвалидов. А помочь им в этой проверке вызвался Роман Башлыков, инвалид-колясочник, член регионального штаба ОНФ Рязанской области.

Роман Башлыков без каких либо проблем попал в бутик в "Премьере".

Туалеты для инвалидов – роскошь?

Первой точкой рейда стал нашумевший ТРЦ «Премьер», где основное внимание чиновники уделили туалетным комнатам. Правда, как оказалось в торговом центре с этим вопросом есть некоторые проблемы – несмотря на достаточное количество туалетов, часть из них постоянно закрыты. Как выразился Роман Башлыков, он часто бывает в «Премьере», и ситуация не меняется уже более семи лет.

Специально оборудованный туалет удалось обнаружить на третьем этаже с красноречивой табличкой «Ведутся ремонтные работы. Просьба воспользоваться туалетами кинотеатра «Киномакс»». Проверяющие отправились в уборные кинотеатра, где и был найден единственный действующий туалет для людей с ограниченными возможностями. Пусть до него был неблизкий, в торговом центре отсутствуют какие-либо указатели, облегчающие жизнь инвалидам – на третий этаж не каждый здоровый человек добежит. Совместными усилиями удалось добиться открытия туалета на ремонте, правда, администрация торгового центра отнеслась к этой идее без энтузиазма.

"Уважаемые посетители. Ведутся ремонтные работы" - дверь в единственный туалет для инвалидов в торговом центре Премьер оказалось закрытой.

- К сожалению, сейчас наш человек не может ни проехать, ни развернуться. Следует рассмотреть возможность как-то расширить уборную и решить вопрос с кнопкой вызова персонала, – вынес свой вердикт Андрей Красов после осмотра помещения.

Следует заметить, что в небольшой бутик нашего Романа пустили без проблем, а приветливая продавщица без запинки отвечала на все интересующие вопросы.

Людям с ограниченными возможностями не попасть в узкие кабинки туалетов ТРЦ "Премьер".

Паркинг без парковочных мест для инвалидов

Второй точкой рейда стал ТРЦ «Виктория Плаза», в котором недавно открылась шестиярусная парковка. Она то и стала заключительной точкой инспекции для Романа Башлыкова.

В паркинге не оказалось парковочных мест для инвалидов, перед депутатом, омбудсменом и колясочником предстали резкие спуски с этажей, которые максимально затруднили передвижение Романа. Участникам инспекции удалось выяснить, что в здании имеется лифт, но как добраться до него и где он находится, никто не знал, какие-либо указатели попросту отсутствовали. Спустя некоторое время его удалось обнаружить на втором этаже, правда, чтобы добраться до кабинки, потребовалось преодолеть препятствие в виде лестницы и двух тяжелых дверей, которые и обычный человек откроет с трудом, не говоря уже о людях с ограниченными возможностями. Ни пандуса, ни поручней здесь не предусмотрено.

Крутой спуск между этажами на парковке в ТРЦ "Виктория Плаза".

- Места на парковке не обозначены, указателей, где находится лифт, нет! Фактически, оказавшись на месте Романа, попасть в торговый центр мы не можем! – заключил депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов.

Следует заметить, что передвигаться по парковке было опасно, каждую минуту подъезжали все новые машины.

Какой вывод можно сделать из всего увиденного? Несмотря на то, что в большинстве случаев сотрудники торговых центров стараются всячески помочь людям с ограниченными возможностями, положенная для их беспрепятственного передвижения инфраструктура в зданиях отсутствует. А значит, нашему обществу еще есть, куда расти и над чем работать. И отрадно, что на защите интересов и комфортной жизни инвалидов стоят квалифицированные специалисты, благодаря стараниям которых – мы искренне надеемся – ситуация изменится.