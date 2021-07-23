От Луки до Забавы, от Евсея до Славяны: почему рязанцы дают детям редкие и необычные имена

Имя играет очень важную роль в судьбе человека. Фото: Иван ВИСЛОВ

Помните, в детстве мы часто дразнили друг друга разными смешными прозвищами? Чаще всего они были образованы от имени или созвучны с ним, например, Антошка-картошка, Маша-растеряша, Маринка-малинка. А у некоторых имена были такие, что и прозвища не нужны: Тракторина, Челнальдин, Ревмарк, Урюрвкос и даже Перкосрак. Всему виной желание родителей лишний раз подчеркнуть свою приверженность партийной линии. Подросшие дети, немало намучившись, такие имена в основном меняли. Сейчас же в обществе появилась новая мода - детей называют или старорусскими, или иностранными именами. «КП-Рязань» решила выяснить, как нынче модно называть ребенка и кому достались от родителей уникальные имена.

Дали имя Мишель, а зовут Машенькой

Как нам сообщили в главном управлении ЗАГС Рязанской области, самыми распространенными именами в 2020 году среди мальчиков были: Артем, Александр, Михаил, Матвей, Максим, Дмитрий, Иван, Роман, Илья, Даниил, Кирилл.

Среди девочек лидируют: Ксения, Виктория, София, Анастасия, Мария, Анна, Варвара, Полина, Дарья, Вероника, Елизавета.

А вот редкими в ушедшем году оказались: Альберт, Архип, Вениамин, Валентин, Евсей, Моисей, Никас, Трофим, Ростислав, Добрыня и Агния, Виталина, Галина, Зоя, Илона, Клавдия, Лукерья, Меланья, Оксана, Паулина, Римма, Фаина.

Некоторые не очень привычны слуху, но в целом ничего экстраординарного. Но нам удалось узнать и имена малышей, которые были даны лишь однажды. Так, в Рязанской области появились на свет мальчишки: Бронислав, Иларион, Ермолай, Климентий, Леонтий, Лука, Митрофан, Никифор, Дионис, Одиссей, Ярополк, Яромир.

И малышки с очень красивыми именами: Арсения, Джульетта, Дионисия, Забава, Златомира, Илария, Камелия, Мишель, Муза, Прокопия, Руслана, Славяна, Стефанида и Эльвира.

Почему мамы и папы все чаще отдают предпочтение более ярким и необычным именам? С этим вопросом мы обратились к родителям девочки, которая родилась в Рязани 8 декабря 2020 года. Малышку назвали Мишель.

- Мишель - не характерное для русской семьи имя. За вашим выбором есть какая-то история или это было спонтанное решение?

- На самом деле истории нет. В детстве я услышала это имя, оно мне очень понравилось, и, конечно же, я захотела назвать так свою дочурку, - поделилась с нами Кристина.

- А как муж отреагировал на вашу идею?

- Если честно, муж хотел назвать ее Евой. Но мне кажется, Ев достаточно много стало, очень популярное имя. И я отвоевала имя Мишель, - мама не скрывает доброго смеха.

- У вас были другие имена на примете?

- Ева, Мишель, - помогает вспомнить муж. - А наши родители мечтали, чтобы мы назвали ребеночка Марией… Машенькой. Дедушка, например, так и называет Мишельку.

Получается, что в случае Кристины в основе выбора имени лежит мечта и сильное желание.

Зита, Гита и Ихтиандр

Все мы знаем, что имя играет очень важную роль в судьбе человека. От него зависит, как нас воспринимают в обществе, первое впечатление. Согласитесь, не часто можно встретить бизнесмена с именем Авдотий или тракториста с именем Эдуард. Но случается всякое. И все же, помогает или мешает необычное имя в жизни?

На эти вопросы нам ответили обладатели весьма интересных имен - Ихтиандр Кадиров и сестры-двойняшки Зита и Гита.

- У меня семья творческая, - рассказывает Ихтиандр Кадиров, режиссер телевидения, солист группы «Все свои».

- Мама в молодости очень похожа была на актрису, которая играла Гуттиэре из фильма «Человек-амфибия». На тот момент фильм с участием Владимира Коренева был очень популярен, и, конечно, актеры гастролировали по СССР. Когда Владимир Коренев готовился к интервью на Узтелерадио в Ташкенте, моя мама работала на тот момент ассистентом режиссера. Так случилось, что у Коренева отвалилась пуговица от пиджака, и мама сидела и пришивала ее. На тот момент она была в положении и сказала ему: «Если родится сын, хочу назвать Ихтиандр!» Так меня и назвали.

Почему мамы и папы все чаще отдают предпочтение более ярким и необычным именам? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По словам Ихтиандра, ему очень повезло, в детстве и юности с именем у него не возникало никаких проблем. Оказалось, что в Узбекистане есть созвучное имя Ихтиёр.

Другие наши собеседницы - Зита и Гита - родились в многодетной семье. Как поделилась с нами Зита, их мама была большой фанаткой индийского фильма «Зита и Гита».

- Как в детстве реагировали ровесники на ваши имена? Дразнили?

- Сначала да, но потом мы привыкли. Мы с сестрой совершенно разные. Я по дому помогаю, работаю, а у Гиты больше свободы. У каждой своя компания. Поэтому особо никто не обращает внимание, если не уточнять, что есть сестра-двойняшка,- рассказывает Зита.

- А сейчас, когда вы повзрослели, люди акцентируют внимание на имени?

- При знакомстве сильно удивляются «Зита? Прямо как в фильме! А сестру случайно не Гита зовут?» Случайно Гита. В современном обществе жить проще, когда тебя зовут Маша или Алена, вопросов меньше.

В обоих случаях кинематограф сыграл большую роль в выборе имен. Только их восприятие обществом очень сильно различается. Может, дело в менталитете?

«Неудовлетворенность именем – нередкий феномен»

- Думаю, каждый случай уникален. Среди причин, толкающих людей на выбор необычного имени для своего ребенка, я бы назвала как мотивы, лежащие на поверхности: сохранить о ком-то память, передать ребенку чьи-то качества, дать защиту в жизни (имя как оберег), выделить его среди окружающих, реализовать собственные амбиции, следование моде, благозвучность, - рассказывает психолог, гештальт-терапевт Валентина Конкина, - так и неосознаваемые - протест против собственной семейной системы, недовольство ею, неудовлетворенность собственной судьбой. Когда дети взрослеют, имя становится частью личности, персоны - того, что мы презентуем другим людям. И обретает для индивида собственный смысл, отличный от того, что вложили в него родители. Здорово, когда ребенок обретает этот смысл. Когда нет - происходит болезненный поиск. Люди меняют имена, иногда представляются другим, более благозвучным и понятным именем, чтобы избежать лишних вопросов и комментариев. Как будто живут две жизни: тайную и публичную.

Валентина уточняет, что непринятие собственного имени может происходить и с обычным, широко распространенным в данной культуре:

- Неудовлетворенность именем - нередкий феномен, с которым я встречаюсь в своей практике, -делится психолог. - Так или иначе, имя становится частью нашей личности и определяет отношение к нам и нас самих к себе. Здорово, если эти отношения гармоничны - независимо от того, какое это имя -редкое и необычное или самое распространенное.

Несомненно, мода на старорусские и иностранные имена будет продолжаться. Уже совсем скоро в детских садах не останется Кать и Иванов. А популярное имя Настя станет редким, и мы с удивлением будем вспоминать то время, когда каждую четвертую девочку звали Анастасией. Иностранные имена перестанут резать слух, и мы привыкнем к ним так же, как и к нелепым прозвищам в детстве. Главное - всегда помнить, что, выбирая имя своему ребенку, мы, возможно, решаем его судьбу.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как сменить имя?

Сменить имя закон позволяет, но для сбора документов и принятия заявки требуется время. Порой на это уходит пару месяцев. Сменой имени детям до 14 лет занимаются их опекуны и только с разрешения органов опеки. После 14 лет подросток вправе самостоятельно принять решение о присвоении нового имени и обратиться в ЗАГС. Важно заметить, что он также должен получить согласие опекунов. И только после 18-летия можно поменять ФИО по своему желанию самостоятельно в любое время.

Но не стоит забывать, что для смены имени нужны веские основания. Например, такие как: сложное произношение; религиозные причины; смена имени на псевдоним; национальные традиции или обычаи; личное неприятие и так далее.

Если причина недостаточно обоснована, в ЗАГСе могут отказать.

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