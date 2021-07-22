Рязанские строители ждут компенсаций за подорожавшие стройматериалы

Строительство детсадов – в последние годы привычная для рязанцев картина

Главной проблемой строительного комплекса в Рязанской области оказалось подорожание стройматериалов, которое произошло в конце 2020 и начале 2021 года. Из-за этого во всех строительных проектах школ, детсадов, культурных учреждений, инженерных сооружений, которые возводятся в регионе, сметы стали не соответствовать действительности.

Все это очень ярко показало обсуждение на совещании, которое прошло 22 июля в областном правительстве под председательством заместителя председателя областного правительства Евгения Беленецкого и при участии главы регионального минстроя Вячеслава Меньшова.

– Подорожали пиломатериалы, подорожала арматура, которая используется в железобетоне, – рассказывали представители подрядных организаций.

Министр доложил, что по государственным заказам в Рязанской области сейчас возводится 31 объект, 23 из них должны быть введены в эксплуатацию до конца года. 3 сооружения уже сданы, 1 готово к сдаче, по 19 сооружениям идет работа.

Большинство подрядчиков, отвечавших на вопросы по ситуации на объектах, рапортовали, что работы движутся к завершению и будут закончены в срок. С технической точки зрения тревогу вызывают всего несколько детских садов – например, в селе Поляны, где сейчас работы должны перейти на круглосуточный режим.

Но большинство строительных организаций прямо заявляют от убытках, которые потерпели при закупке весной стройматериалов. Проекты и сметы составлялись в прошлом году – и за зиму с весной инфляция «съела» не только запланированную прибыль, но в некоторых случаях и собственные средства предприятий.

– У меня минус в 7 миллионов, – прямо признался представитель одной компании.

– И я только из-за материалов в убытке на 15%, – согласился другой.

Представители подрядных организаций на совещании в областном правительстве Фото: Владимир ФРОЛОВ

Строительный кооператив, который возводит две однотипные школы на 500 мест – одну в Рязани, в районе Кальное, а другую в Сасове, – отправил официальное письмо городским администрациям, предупредив, что с 1 августа может прекратить работы по причине убытков.

Евгений Беленецкий согласился с правотой исполнителей работ, но выход из ситуации с удорожание материалов уже практически найден – в течение ближайшей недели, то есть до начала августа, федеральное правительство пообещало решить вопрос о компенсациях. Они будут направлены всем подрядчикам.

Механизм поддержки строительного комплекса планируется запустить до конца июля. Это сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводил президент Владимир Путин 19 июля. На уровне региона будут приняты все меры для ускорения получения этой помощи, и остановки строительства объектов не будет допущено.

Кроме этого, незапланированные траты у строителей возникли и во время выполнения работ, не указанных в сметах.

Министр Вячеслав Меньшов обратился к представителю администрации города Елене Будановой:

– У нас уже много лет строятся ясли по типовому проектам, и уже в 20 проектах одни и те же ошибки, которые уже давно нужно было отработать и не допускать впредь, – сказал он.

На совещании заинтересовались также отставанием оплаты работ от их реального выполнения: например, по двум яслям работ проделано уже на 95%, а оплата составляет всего около 60% от первоначальной суммы. Зампред правительства потребовал от заказчиков (которыми обычно выступают управления муниципалитетов) наладить дисциплину. А также поручил разобраться, кто допускал ошибки в проектах и сметах.

– И последнее. В связи с недавним несчастным случаем прошу обратить особое внимание на охрану труда, – обратился Евгений Беленецкий к строителям. – Нам надо усилить охрану труда, позаботиться о людях.