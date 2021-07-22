Рязанские дороги: нехватка камня, долгие экспертизы и «переброска подкреплений»

Ремонт дороги: укладка верхнего слоя асфальта рядом с бордюрами

– Сдадим досрочно, – говорили представители дорожно-ремонтных организаций, отвечая на вопросы о «красных линиях» и уже готовых объемах.

– Помните, вы подписываетесь под повышенными обязательствами! – грозил им пальцем заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. – Потом вы уже не скажете «А первоначальный срок был...» Если вы сказали 15 августа, то именно 15 августа мы и приедем проверять.

Совещание по строительству и ремонту дорог прошло 21 июля под его председательством и при участии регионального министра транспорта Вадима Решетника. За столом находились представители всех основных подрядных организаций.

Оказалось, что по большинству объектов опасений, что их просрочат, нет. Часть запланированных на это лето работ уже введено в эксплуатацию, причем некоторые – раньше положенного срока. Еще несколько «стахановских рекордов» уже можно уверенно предсказать. Вот, например, участок Лакаш – Орехово: срок там изначально определен в 31 августа, но поскольку выполнено уже 95% объема работ, то сдача ожидается до 10 августа. До 30 сентября изначально должны были отремонтировать несколько участков между рязанским Ряжском и липецким Данковым. И здесь тоже все случится раньше, чем написали в плане. Иногда, как выяснилось, возникают проблемы, не замеченные в свое время еще на стадии согласования проекта. Из-за чего, к примеру, остановилась дорога Фролово – Лесной – Алехово? Там дорабатывалась документация.

– Она была сыроватая… Были виды работ, не учтенные в проекте, но без которых никак нельзя обойтись… – пояснял представитель подрядчика.

– И все-таки с дорогой на Лесной будьте аккуратнее, – попросил Евгений Беленецкий. – Там должен открыться технопарк «Карандаш», желательно увязать его запуск с готовностью дороги.

Дорога Ермишь – Турмадеево, ведущая к границе области. Через неделю работы на ней наверняка закончатся, но внезапно обнаружилась какая-то неучтенная труба, вдобавок еще и разрушенная весенним паводком.

– А почему такое нежелание с трубами работать? – поинтересовался министр Вадим Решетник.

– Трудно в плане времени.

Действительно, кто договаривался с трубопроводчиками, тот знает, как трудно раскачать махину, которая за всем этим стоит.

– Я тоже знаю, как они работают, – согласился зампред регионального правительства Беленецкий. И тут же поделился лайфхаком: – Вот как с ними надо работать. Пишите им письмо, в письме укажите: под угрозой выполнение национального проекта! И в конце: работы надо завершить к такой-то дате.

Совещание в правительстве Рязанской области 21 июля Фото: Владимир ФРОЛОВ

Дороге Скопин-Милославка требуется материал для укрепления обочин – камень. Карьер, который снабжал дорожников, изменил условия поставки. – Расторгайте с ними договор, – предложил Евгений Беленецкий, – и не заключайте больше никогда. Можете так им и передать. А то они осенью и зимой всегда рады, что есть возможность поработать по государственной программе, а летом, когда на рынке много денег, уклоняются!

По дороге Сапожок – Шацк с подъездом к станции Верда в Сараевском районе у участников совещания проявились опасения. Нижний слой не везде выполнен полностью, а верхний вообще сделан лишь на четверть.

– Если в дату не вписываетесь, – велел Беленецкий, – сообщайте заранее, и мы вам дадим ранее освободившуюся в другом месте организацию. Не надо жадничать! Это не дело, если кто-то не успевает, а в это время кто-то другой сидит без работы...

«Переброска подкреплений» наверняка заработает в сентябре, когда все дороги, запланированные к сдаче до 31 августа, будут сданы.

– Если проблемы окажутся системные, то есть встретятся вам и во втором проекте, и в третьем, тогда обращайтесь за помощью, – предупредил министр Решетник. – Вот, например, одна системная проблема уже выявлена: с экспертизой.

Еще одна системная проблема – качество документации, которое провоцирует ее дорабатывать, а на это уходит драгоценное время, что сказывается на сроках.

После подтверждающих рассказов подрядчиков решили, что надо сокращать сроки экспертиз («10 дней будем смотреть, как идет экспертиза? А потом в дожди начнем дорогу строить?», «1 человек рисует, а 50 человек не работают и ждут»). Вспомнили о том, что главный экзамен всем устроит зима, что основной показатель качества ремонта дорог – уменьшение количества ДТП и смертности в них. Обсудили еще несколько задач: наладить взаимоотношения со снабженцами по поставке материалов, как делиться друг с другом новыми технологиями, позволяющими работать не столько быстрее, сколько качественнее. Ибо качество дорог – прежде всего.