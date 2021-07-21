Ралли-кросс в Рязани: столкновения, рваные колеса и горящие машины

Пожар на автомобиле Булата Фатхуллина. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

На автоспортивном комплексе «Атрон» под Рязанью с разницей в неделю прошли два этапа чемпионата России по ралли-кроссу. Спортсмены со всех концов нашей огромной страны приехали в город на Оке, чтобы сразиться за места на пьедестале. При этом местных автогонщиков в заявочном протоколе практически не оказалось. Лишь ветеран Владимир Скороходов пытался достойно нести знамя рязанского автоспорта.

- Сам не понимаю, почему так происходит, - разводит руками Владимир. – Вроде бы все условия созданы. Вот трасса – приезжай тренируйся, вот соревнования самого высокого статуса… Но, может, в следующем году что-то изменится.

Плотная борьба в четвертой квалификационной серии. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

После контактной борьбы автомобиль Павла Сокеркина (№67) выставляет боком. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Чтобы пилотам интереснее было преодолевать дистанцию, ко второму рязанскому этапу конфигурацию трассы немного изменили. А вот, что осталось неизменным, так это адская жара. Возможно, именно из-за чрезмерно теплой погоды ряды участников ко второй гонке поредели.

Отметим, что первый из двух рязанских этапов сопровождался множеством эпизодов с контактной борьбой и сразу несколькими эффектными, а порой даже пугающими, переворотами. Самым запоминающимся стал переворот Олега Жаворонкова (Нижнекамск, класс Super-1600). Пилот допустил ошибку (по другой информации, подломилась стойка) на дальнем вираже с подъемом – его автомобиль сначала ударился о металлическое ограждение внутри поворота, а затем перелетел через наружное металлическое ограждение и скатился с бугра. К счастью, сам пилот не пострадал.

Гонка через неделю в плане аварий прошла гораздо спокойнее. Пожалуй, самым эмоциональным событием стало возгорание на машине Булата Фатхуллина (Казань, класс Super-1600). Но и в этом случае обошлось даже без испуга.

Борьба в классе Super-1600. Дмитрий Брагин (в центре) вырывается из коробочки. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Список победителей и призеров соревнований приводим ниже.

Гоночный сезон 2021 года в самом разгаре. Уже в эти выходные автоспортивный комплекс «Атрон» примет очередной этап Российской Дрифт Серии.

Результаты соревнований

10-11 ИЮЛЯ – ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Класс «Национальный»

1. Михаил Симонов (Сызрань)

2. Егор Санин (Самара)

3. Илья Родькин (Воронеж)

Класс Super-1600

1. Марат Князев (Казань)

2. Александр Тихонов (Первоуральск)

3. Михаил Симонов (Сызрань)

Класс Д2-Н

1. Максим Пикулев (Москва)

2. Степан Ануфриев (Москва)

3. Марк Новиков (Санкт-Петербург)

Владимир Гороховцев (Тюмень) в борьбе разорвал левое переднее колесо. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Класс Super Auto

1. Игорь Плотников (Новосибирск)

2. Раис Минниханов (пос. Лесхоз)

3. Евгений Животов (Старый Оскол)

Класс Д2-Юниор

1. Николай Калинин (Йошкар-Ола)

2. Михаил Жужгов (Пермь)

3. Павел Лебедев (Верхняя Пышма)

17-18 ИЮЛЯ – ПЯТЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Класс «Национальный»

4. Егор Санин (Самара)

5. Андрей Петухов (Санкт-Петербург)

6. Павел Кузьминов (Санкт-Петербург)

Класс Super-1600

1. Дмитрий Брагин (Казань)

2. Максим Симонов (Сызрань)

3. Александр Тихонов (Первоуральск)

Класс Д2-Н

1. Михаил Путятин (Тюмень)

2. Марк Новиков (Санкт-Петербург)

3. Евгений Ушмаев (Казань)

Класс Super Auto

1. Евгений Животов (Старый Оскол)

2. Ян Качалов (Санкт-Петербург)

3. Айдар Мадьяров (Казань)

Класс Д2-Юниор

1. Павел Лебедев (Верхняя Пышма)

2. Данил Шакиров (Верхняя Пышма)

3. Николай Калинин (Йошкар-Ола)

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