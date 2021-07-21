Ралли-кросс в Рязани: столкновения, рваные колеса и горящие машины

Пожар на автомобиле Булата Фатхуллина.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
На автоспортивном комплексе «Атрон» под Рязанью с разницей в неделю прошли два этапа чемпионата России по ралли-кроссу. Спортсмены со всех концов нашей огромной страны приехали в город на Оке, чтобы сразиться за места на пьедестале. При этом местных автогонщиков в заявочном протоколе практически не оказалось. Лишь ветеран Владимир Скороходов пытался достойно нести знамя рязанского автоспорта.
- Сам не понимаю, почему так происходит, - разводит руками Владимир. – Вроде бы все условия созданы. Вот трасса – приезжай тренируйся, вот соревнования самого высокого статуса… Но, может, в следующем году что-то изменится.
Плотная борьба в четвертой квалификационной серии.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
После контактной борьбы автомобиль Павла Сокеркина (№67) выставляет боком.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Чтобы пилотам интереснее было преодолевать дистанцию, ко второму рязанскому этапу конфигурацию трассы немного изменили. А вот, что осталось неизменным, так это адская жара. Возможно, именно из-за чрезмерно теплой погоды ряды участников ко второй гонке поредели.
Отметим, что первый из двух рязанских этапов сопровождался множеством эпизодов с контактной борьбой и сразу несколькими эффектными, а порой даже пугающими, переворотами. Самым запоминающимся стал переворот Олега Жаворонкова (Нижнекамск, класс Super-1600). Пилот допустил ошибку (по другой информации, подломилась стойка) на дальнем вираже с подъемом – его автомобиль сначала ударился о металлическое ограждение внутри поворота, а затем перелетел через наружное металлическое ограждение и скатился с бугра. К счастью, сам пилот не пострадал.
Гонка через неделю в плане аварий прошла гораздо спокойнее. Пожалуй, самым эмоциональным событием стало возгорание на машине Булата Фатхуллина (Казань, класс Super-1600). Но и в этом случае обошлось даже без испуга.
Борьба в классе Super-1600. Дмитрий Брагин (в центре) вырывается из коробочки.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Список победителей и призеров соревнований приводим ниже.
Гоночный сезон 2021 года в самом разгаре. Уже в эти выходные автоспортивный комплекс «Атрон» примет очередной этап Российской Дрифт Серии.
Результаты соревнований
10-11 ИЮЛЯ – ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Класс «Национальный»
1. Михаил Симонов (Сызрань)
2. Егор Санин (Самара)
3. Илья Родькин (Воронеж)
Класс Super-1600
1. Марат Князев (Казань)
2. Александр Тихонов (Первоуральск)
3. Михаил Симонов (Сызрань)
Класс Д2-Н
1. Максим Пикулев (Москва)
2. Степан Ануфриев (Москва)
3. Марк Новиков (Санкт-Петербург)
Владимир Гороховцев (Тюмень) в борьбе разорвал левое переднее колесо.
Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Класс Super Auto
1. Игорь Плотников (Новосибирск)
2. Раис Минниханов (пос. Лесхоз)
3. Евгений Животов (Старый Оскол)
Класс Д2-Юниор
1. Николай Калинин (Йошкар-Ола)
2. Михаил Жужгов (Пермь)
3. Павел Лебедев (Верхняя Пышма)
17-18 ИЮЛЯ – ПЯТЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
Класс «Национальный»
4. Егор Санин (Самара)
5. Андрей Петухов (Санкт-Петербург)
6. Павел Кузьминов (Санкт-Петербург)
Класс Super-1600
1. Дмитрий Брагин (Казань)
2. Максим Симонов (Сызрань)
3. Александр Тихонов (Первоуральск)
Класс Д2-Н
1. Михаил Путятин (Тюмень)
2. Марк Новиков (Санкт-Петербург)
3. Евгений Ушмаев (Казань)
Класс Super Auto
1. Евгений Животов (Старый Оскол)
2. Ян Качалов (Санкт-Петербург)
3. Айдар Мадьяров (Казань)
Класс Д2-Юниор
1. Павел Лебедев (Верхняя Пышма)
2. Данил Шакиров (Верхняя Пышма)
3. Николай Калинин (Йошкар-Ола)
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