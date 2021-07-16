В рязанском ОНФ обсудили содержание и благоустройство парков и улиц

Народофронтовцы решали вопросы, интересующие простых жителей Рязани Фото: Владимир ФРОЛОВ

16 июля в рязанском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) собрались городские активисты и чиновники. Им предстояло обсудить за круглым столом проблемы благоустройства и содержания общественных территорий в Рязани – как раз ту тему, из-за которой больше всего спорят жители города.

НЕ ВСЕ РЕШАЕТСЯ ЗАКОНАМИ

Прежде всего, собравшимся пришлось прослушать видеообращение Почетного гражданина Рязани Екатерины Филипповой, недавно лично взявшей метлу и отправившейся убирать Севастопольскую аллею в Горроще.

– Аллея превращается в помойку, – пожаловалась народный учитель РФ. – Мусор, падающие ветки, шатающиеся лавки. Люди приходят в ближайшую к их дому зеленую зону и пытаются что-то делать. Кто-то сам подсаживает деревья. Нефтяники высадили липовую аллею. Но надо ведь все эти зеленые зоны содержать! Где же те, кто должен следить за порядком?

Прибытие саженцев для Севастопольской аллеи

Пока пришедшие на круглый стол чиновники пожимали плечами, слово взял сопредседатель регионального ОНФ, герой России Андрей Красов:

– Мне как офицеру и мужчине стыдно, что почетный гражданин делает то, что должны делать другие и получают за это деньги из бюджета! – отрезал он.

В процессе обсуждения тема «раздвоилась» – на разбирательство, насколько чиновники должны следить за работой работающих сейчас в парках и на улицах подрядчиков и давать им «волшебные пинки», а также на прикидки, что надо сделать для повышения качества повседневных работ простыми рязанскими дворниками и прочими коммунальными работниками.

– В процессе работ мы контролируем все объекты, – успокаивал заместитель главы администрации Рязани Борис Ясинский, – подрядчикам при каждом отступлении от графика или от согласованного проекта выставляем претензии. Но замечаний недостаточно для расторжения контракта! Даже после истечения сроков, в которые они не уложились, мы можем брать только штрафы. А штрафы – это такие суммы, на которые подрядчики согласны.

Проблемы по графикам возникли с Верхним городским парком под окнами администрации и Парком братства по оружию в поселке Приокский.

– Если в законе 44-ФЗ, по которому идет работа с подрядчиками, надо ужесточить какие-то рамки, мы готовы ставить об этом вопрос, – заявил, помня об опыте работы в Госдуме, Андрей Красов. – Но что делать, даже если вы сможете быстро расторгать договор? Опять проводить конкурс, терять время? А жители Рязани нам скажут: «Только с белыми мухами начинаете что-то делать».

– Можно передавать подряд участнику того же конкурса, бывшему вторым, – предложил начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак.

Впрочем, не все решается законами. Чиновник рассказал, как организации лишали контрактов и даже вносили в реестр недобросовестных партнеров – но тут же появляется вроде бы другая организация, но с тем же бенефициаром – который даже не директор. Что делать с этим? Использовать такую меру воздействия, как общественное давление на нерадивых исполнителей?

– Да, давайте всем показывать эту проблему и решать, – предложил федеральный инспектор по Рязанской области Валерий Савин. – Вот, например, детсады №99 и №110 – пристройки к ним тоже производят фирмы одного бенефициара из Коломны. Старые

здания уже отключены от снабжения. А с новыми пристройками к 1 сентября подрядчики не успеют. Дети не пойдут в сад и ясли! Может быть вернуться к практике профильных комиссий, которые были до нынешних законов о подрядах?

«СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ У КАЖДОГО ОБЪЕКТА БЫЛ ХОЗЯИН»

Когда речь зашла о содержании бульваров, парков и детских площадок, выяснилось, что во многом виноваты состав коммунальных работников – в основном люди предпенсионного возраста или сотрудники с личностными проблемами, с которых много не спросишь. Все признали, что у них плохая мотивация.

– На момент нашей проверки парк имени Гагарина в Приокском поселке в год 60-летия полета Гагарина выглядел ужасно, – рассказал Андрей Красов. – Дорожки не мелись. Дворники воевали с «собачниками». Туалет, единственный в парке, года два никто не чистил. Одну скамейку украли. Да, наше вмешательство помогло скосить бурьян, навести порядок. Но все-таки этот парк не такой, как парк в Сасове. Туда хочется прийти и не хочется уходить. Но там за ним следят не только власти, но и предприятия.

От работников коммунального хозяйства требуют качества работ

– Наши дворники, убирая что-то, готовятся уже бежать в другое место, на совместительство, – пояснил Юрий Фурфурак. – Их некомплект. Если финансировать, как положено, то расходы на дирекцию благоустройства города увеличатся в три раза.

– Но их все равно надо увеличивать, – согласился Андрей Красов. – Мы не можем предложить достойные зарплаты, – развел руками Борис Ясинский. – Большинство работает, получая минимальный размер оплаты труда.

– Бюджет дирекции благоустройства должен стать прозрачнее, – заметил представитель областного управления градостроительства Илья Стюхин. – Сумма приличная, но по деталям она не расписана. И надо больше разговаривать с людьми, все им объяснять. Почему мы пилим здесь, почему сажаем там.

– Давайте решать вопрос об увеличении финансирования силами ОНФ, – предложил руководитель регионального исполкома народофронтовцев Евгений Зызин. – Мы многое можем, с нами представители федеральной власти.

– И главное: сделать так, чтобы у каждого объекта был хозяин, – настаивал Андрей Красов. – Один окрик сверху не поможет. Нужны деньги. И нужен хозяин. Это залог успешной работы и предприятий, и коммунальных служб.

Обсудив вопросы возможного привлечения граждан, пришедших на общественные работы, и даже использования труда осужденных, как это предлагает ФСИН, активисты решили обратиться с конкретными предложениями и к муниципалитетам, и к народным избранникам всех уровней, и даже к правоохранительным органам – чтобы приструнили хулиганов и пьяниц, замусоривающих парки.

«Теорию обсудили, теперь практика. Народный фронт готовится к осеннему наступлению», – пошутил один из участников круглого стола, выходя из зала.