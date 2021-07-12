Из-за жары подорожают продукты и могут вновь загореться леса?

Из-за засухи в 2010 году в Рязанской области от пожаров пострадало 123 тысячи гектаров леса.

Жаркая погода, установившаяся на территории Рязанской области в последнее время, стала навевать неприятные воспоминания о событиях 11-летней давности. Тогда, после жаркого июня, пришел не менее жаркий июль и, как следствие, засуха и лесные пожары. Сейчас июнь оказался даже жарче, чем в 2010-м. И в ближайшие дни нам вновь обещают 30-градусную жару…

Останемся без хлеба и гречки?

Одиннадцать лет назад была не просто жара, а засуха, когда в середине июля земля стала как порох и камень. Чтобы спасти хотя бы часть урожая, хлеборобы кинулись спешно его убирать. Но что успели сделать с хлебом, не успели сделать с гречкой. И как результат - уже через полгода цена на эту крупу взлетела до ста рублей за килограмм.

В этом году и так хлебу досталось - часть озимых пострадала от февральских ледяных дождей. Многие хозяйства пересевали озимь на яр. И тут новая напасть.

- Сейчас зерновые вошли в стадию молочной спелости (озимые) и колошения (яровые), - говорит агрометеоролог Марина Пивоварова, - и для их последующего развития необходима влага. Сейчас ее запасы меньше, чем в 2010 году. Если тогда ее содержание, по состоянию на 28 июня, на глубине 50 сантиметров было от 6 до 45 мм, то сейчас - от 0 до 22. А в верхнем слое ее вообще почти нет! Особенно заметен недостаток в западных и юго-западных районах области.

- Но ведь и зима была снежная, и весна, и первый летний месяц по количеству осадков были сверхнормальными!

- Жара иссушает в первую очередь поверхностные слои почвы, открытые солнцу. Сейчас ситуация сложная, но не катастрофическая. Однако уже опасная для будущего урожая, ибо это может привести к засыханию завязей, а у зерновых – к уменьшению количества зерен. Но если сушь продлится еще недели три, то о хорошем урожае можно будет забыть.

Стоит отметить, что за количеством влаги в почве агрометеорологи следят только в сельскохозяйственных районах, и дать полноценные данные о ее наличии в лесах не могут.

Воды много. Пока много.

Но в лесах, как оказалось, ситуация иная. Там... сыро. Основной лесной массив Рязанской области, Мещера, лежит в низине, а значит, там имеется много болот. Сами по себе болота являются природными аккумуляторами воды, вбирающими ее после весеннего снеготаяния и постепенно отдающие летом. Именно за счет болот поддерживается естественный уровень влажности в лесах, питаются водой реки. Высохшие болота - индикатор беды.

- Сейчас в лесах земля довольно сырая, несмотря на жаркие дни, - говорит старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Лакашинского лесничества Алексей Семененко, - а болота полны воды. О какой засухе можно сейчас говорить, если уровень воды в нижнем течении Пры сейчас на метр выше обычного для данного периода года. Затоплены прибрежные песчаные косы, во многих местах кусты находятся в воде. Мы сейчас спокойно проходим по реке на моторных лодках, а в 2010 году прекратили такую навигацию уже в мае. Мы к трем кордонам проехать не можем - дороги не высохли. И это в начале июля.

- Но почему? Жара стоит, дождей почти нет…

- А до этого что было? Снежная зима, сырой апрель, май, начало июня. Воды было очень много. И никакие две недели жары не смогут здесь что-то кардинально изменить.

- И как долго должна простоять жара, чтобы ситуация с опасностью пожаров в лесу стала похожей на 2010 год?

- Не только жара должна быть, но и полное отсутствие осадков. Должен пройти где-то месяц. Но обычно бывает, что неделю стоит жаркая погода, затем приходит атмосферный фронт, день-другой идут дожди разной интенсивности и компенсируют утерянную влагу. Так что повторения пожаров 2010 года, когда в первый раз лес вспыхнул уже 9 июля, ждать не приходится.

Пожар заметит электронный глаз

Но что же будет, если лес все-таки загорится? Огненный год, оказывается, научил нас многому. Хотя бы тому, что на безопасности экономить нельзя.

В августе 2010-го мне удалось побеседовать с белорусским пожарным из Витебской области, приехавшим в нашу область помогать тушить леса, и он был поражен нашей системой организации пожарной службы.

- В таком огромном районе (Клепиковском. - Ред.) всего 5 пожарных машин, и сосредоточены они в двух точках, что делает невозможным быструю реакцию на возгорание, особенно если оно происходит в лесу. У нас летом ставятся временные посты в разных уголках района, что позволяет оперативно выезжать, тушить пожар в зародыше. Проще залить 100 квадратов, чем гектар.

У нас в то время только начинала работать организация «Пожлес», главной целью которой была как раз борьба с лесными пожарами. Но ее техническое оснащение оставляло желать лучшего.

В 2010 году масштаб пожаров был таков, что для борьбы с ним пришлось применять тяжелую армейскую технику.

- После 2010 года численность сотрудников, по крайней мере, нашего филиала увеличилась вдвое, - говорит бывший сотрудник «Пожлеса» Анатолий Пименов, - поменялось и техническое оснащение, появились пожарные машины на базе «Урала» и модернизированного ГАЗ-66, бульдозеры и противопожарные трактора. Огромное внимание стали уделять поиску возгораний. Теперь на каждой вышке сотовой связи стоят камеры с углом обзора 360 градусов, и при появлении задымления сразу сообщается диспетчеру, который направляет на место оперативную группу. И практически в каждом филиале есть беспилотник с видеокамерой для более точной фиксации возгораний. В то же время сократились противопожарные мероприятия - стали делать меньше минерализованных полос.

Защита от огня вне леса – это уже компетенция местных администраций. И они проводятся в соответствии с мероприятиями,предусмотренными для пожароопасного периода. Например, блокировка въезда в леса, установка аншлагов, опашка населенных пунктов и дорог местного значения. Но насколько они соблюдаются - большой вопрос.

В общем, поводов для беспокойства пока нет. Но лишь пока. Образно говоря, неважно, что творится за окном, но ружье надо держать исправным, патроны снаряженными, а порох сухим.

Вместо послесловия

В пожароопасный период в Рязанской области введен тотальный запрет на посещение лесов. Это значит, что любой турист, сборщик грибов, ягод, валежника является нарушителем и теоретически может нарваться на штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Но кого это останавливало?