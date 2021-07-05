Мурминская продукция сделана из настоящего молока

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Еще несколько лет назад мурминское молоко можно было купить только на розлив. Молоковоз приезжал в Рязань по нескольким адресам строго по расписанию. А его уже ждали с бидонами и стеклянными банками в руках жители Дашково-Песочки, Канищева, Горрощи и других микрорайонов. Так продолжалось с 1998 года, пока в 2007 году не появилась первая партия молока в пакетах. Это был настоящий прогресс! Торговля теперь шла быстрее, покупатели были довольны. Прошло еще несколько лет и ООО «Мурминское» стало фасовать кефир творог, сметану. А три года назад ассортимент продукции значительно расширился. В продажу поступили молочные десерты, йогурты, сливки, простокваша. Широкая ассортиментная линейка наводит на мысль, что всё это выпускает крупный молочный завод или комбинат. А вот и нет! ООО «Мурминское» - небольшое предприятие, цех по переработке молока. Коллектив из 13 человек успевает обеспечить продукцией не только своих сельчан, но и жителей областного центра. Мурминские детские сады, рязанская школа-интернат «Вера», санаторий «Старица» являются постоянными покупателями ООО «Мурминское».

Местные жители хвалят продукцию

Пока ехала в Мурмино на маршрутке, познакомилась с местным жителем Сергеем. Он не только любезно показал мне дорогу к молочному цеху, но и кое-что рассказал. Я спросила своего собеседника, покупает ли он молочные продукты местного производителя.

- Конечно! Мне очень нравится молоко и сметана, а жена любит сыр, — признался Сергей. — Мои знакомые работают на этом молочном предприятии и все охотно едят и пьют эту продукцию. Она натуральная, без химии, сейчас это редкость.

- Наше предприятие не только производит молочные продукты, — рассказывает директор ООО «Мурминское» Виктор Агафонов. - У нас свои фермы, поля и пастбища. Мы сами растим корм для коров и заготавливаем на зиму. Ведь качество продукции зависит от сырья. А оно, в свою очередь, напрямую связано с кормами для коровы. Поэтому кормим коров только тем, что сами вырастили на собственных полях.

Продукция в ассортименте.

Успех каждого предприятия определяют его сотрудники. От того, как они работают, зависит всё. Кто-то выполняет свою работу просто хорошо, а кто-то вкладывает в нее душу, делает всегда несколько больше, чем от него требуется. Есть такие люди и в ООО «Мурминское». Это мастер цеха Елена Никитина и лаборант Галина Воробьева.

Качество подтверждено экспертизами

Многие рязанцы уже познакомились с молочными продуктами из Мурмина, а кто-то уже успел их полюбить не только за вкус, но в первую очередь - за качество. Так, например, сливочное масло «Традиционное» было отмечено дипломом Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. А по итогам независимых экспертиз, которые проводятся в специализированных лабораториях по инициативе редакции газеты «Комсомольская правда», продукция из Мурмина получила дипломы в трех номинациях: «Лучшее молоко 3,2% », «Лучшее сливочное масло 82,5%», «Лучшая сметана 20%».( О результатах независимых экспертиз мы рассказывали на страницах рязанского выпуска «Комсомольской правды»).

Сливочное масло получило диплом на выставке «Золотая осень» в Москве

Молоко разной степени жирности.

Важно!

Продукция не содержит ароматизаторов, искусственных красителей и консервантов. Она продается на ярмарках выходного дня, в магазине «Покупай рязанское!» (ул.Свободы, д.4,).

В точках продаж регулярно проводятся дегустации, а в некоторые дни действуют скидки. Следите за новостями в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/murminskoe.

Магазин на ул.Свободы, д. 4.

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