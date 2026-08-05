«Подбежал к окну – оттолкнуло взрывной волной»: массированная атака БПЛА на Рязань глазами ее жителей

Рязань учится спасать жителей многоэтажек. 3 августа прошли учения по гражданской обороне в многоквартирном доме. Фото: Правительство Рязанской области.

Ночью 29 июля тишину мирно спавшего города разорвал рев стаи украинских беспилотников. Утро в Рязани началось с воя сирен и сотрясающих воздух взрывов. Информируя рязанцев о случившемся, губернатор Павел Малков позже назовет это «массированной атакой БПЛА».

Всего два месяца минуло с того рокового дня, когда атака украинских дронов на Рязань оборвала пять жизней. Дом на Новоселов до сих пор смотрит на город черными дырами выгоревших квартир. Недавно там разобрали стихийный мемориал - убрали плюшевые игрушки и цветы, принесенные скорбящими горожанами. Та атака не прошла бесследно: люди до сих пор ждут угрозы с неба в своих кроватях, вслушиваясь в звуки ночного города. И утром 29 июля их опасения подтвердились.

Разбудил звук «мопеда»

– Не могла уснуть, услышала резкий звук, сразу не поняла, что это, – голос Марии – мамы двух дошкольников – дрожит даже спустя несколько дней после атаки. – У нас в районе по вечерам мальчишки носятся на мопедах, вот и подумала: опять спать не дают. Прислушалась – звук монотонный, долгий, не стихает. Беспилотник. Мы с мужем вскочили, разбудили детей. Только забежали в ванную – раздался взрыв, потом второй.

Примерно в 04:30 город вздрогнул от воя сирен. Мощные сигналы накрыли все районы, перекрывая хлопки от работающей ПВО. На экранах телефонов высветилось экстренное сообщение Единой государственной системы предупреждения: «Внимание всем. Воздушная тревога». За первой сиреной последовали вторая, третья, четвертая...

– Да, сирены слышали. У нас на Новоселов они ревели практически не переставая. Было слышно, как работали мобильные огневые группы, – вспоминает военный пенсионер Леонид Попов. И тут же признается в том, о чем рязанцев настоятельно просят забыть. – Показалось, что хлопок прямо под окном. Подбежал быстро посмотреть что с машиной, и раздался второй. Меня взрывной волной оттолкнуло от окна, в ушах зазвенело.

Именно такого развития событий власти пытались избежать, публикуя памятки. Категорически запрещается подходить к окнам и выходить на улицу. Увы, как показывают опросы жителей, пока этот порядок действий, выстраданный горьким опытом, усвоили не все.

Шесть пострадавших

В 5:30 губернатор Павел Малков сообщил, что в Рязани отражается массовая атака БПЛА и работает ПВО. «Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона. В 6:17 прозвучал отбой воздушной тревоги, а следом – уточненная сводка разрушений: «В результате падения обломков произошло возгорание на промышленных территориях. Поврежден дом в частном секторе, а также нежилое здание в Рязани». Позже станет известно, что ночью город атаковали 45 беспилотников.

Все ранения квалифицированы как средней степени тяжести. Фото: Минздрав Рязанской области.

Главный итог работы смертоносной «стаи» – шесть госпитализированных. Пятерых доставили в областную клиническую больницу. Министр здравоохранения региона рассказал подробности: «Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей». Один из пациентов на тот момент уже перенес операцию – у мужчины проникающее ранение. Еще трое лежат в нейрохирургическом отделении, один – в общей хирургии. Шестого пострадавшего поместили в больницу имени Семашко. Все ранения квалифицированы как средней степени тяжести, состояние оценивается как удовлетворительное.

Под удар попали и гражданские объекты. Компания Wildberries сообщила: «Логистический объект компании в Рязани был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности». Прием поставок временно прекратили, товары сняли с реализации. К счастью, днем пресс-служба маркетплейса заявила: «Пожар в логистическом комплексе локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута».

Рязанка Ольга, постоянный покупатель маркетплейса, оценила последствия эмоционально: «С доставкой и получением заказов лично у меня проблем пока не было. Я бы и подождала, лишь бы все люди были целы – вещи здесь второстепенны. Да, цены на некоторые позиции, которые я ранее покупала, выросли... Но это не самое главное, переживем».

Горький опыт пригодился

Трагедия 15 мая обострила инстинкт самосохранения. В доме на Касимовском шоссе, затронутом прошлой атакой, жители не колебались.

– Как только зазвучала сирена, соседи начали покидать квартиры. Раздались голоса, захлопали двери, – рассказывает Марина, которая, по ее признанию, два месяца назад покидала дом при эвакуации неохотно и со слезами на глазах. – В этот раз мы не раздумывали, сразу взяли документы и с детьми спустились на подземную парковку. Там было тесно, душно, трудно дышать. Люди стояли между машинами. Кто-то шептал молитву, кто-то дозванивался до родственников под дребезжание моторов. Некоторые соседи сажали семьи в авто и уезжали из города, у кого было куда. Хаотичное движение: одни бегут в укрытие, другие им навстречу выбегают.

В рязанских подъездах появились памятки о составе «тревожного чемоданчика» и порядке действий при сигнале ГО.

После этой ночи горожане остро ощутили нехватку информации. Люди писали губернатору, что были вынуждены искать спасения прямо у подъездов, вжимаясь в промежутки между входными дверями, так как не знали, где находятся убежища. Администрация Рязани отреагировала: «Еще раз проработаем с управляющими компаниями вопрос доступа в укрытия, которые находятся в подвалах жилых домов». Тем, кто не знает адреса ближайшего укрытия, рекомендовали индивидуально звонить в управление по делам ГО и ЧС.

В подъездах тем временем появились памятки о составе «тревожного чемоданчика» и порядке действий при сигнале ГО. Власти настойчиво просят не приближаться к обломкам БПЛА и обходить их стороной. Но и здесь нашлись те, кто пренебрег опасностью.

– В четверг мальчишки лет десяти – одиннадцати притащили крыло беспилотника со Льговской улицы во двор перед нашим детским садом, – рассказала Ольга. – Мы их отругали, просили оставить его, потому что это небезопасно, но они сбежали и отнесли обломок на пустырь.

В этот раз Рязань выстояла без жертв, и многие благодарят за это силы ПВО и мобильные огневые группы. Однако эхо атаки осядет в больничных палатах, где врачи и психологи работают с пострадавшими. В убытках предприятий. И в тихом ужасе матерей, неожиданно обнаруживших, что их дети играют с частями смертоносной машины.