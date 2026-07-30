Арифметика «АМКИ»: вкус помножен на пользу

Банановую протеиновую новинку рязанцы быстро распробовали.

«Комсомольская Правда-Рязань» продолжает совместный с АМК «Рязанский» проект «Арифметика «АМКИ». В нем мы рассказываем о новых молочных продуктах, приводим цифры и факты, имеющие практическое значение для здорового образа жизни рязанцев. Многие сейчас выбирают для себя протеиновые коктейли – в качестве невредного ежедневного десерта или питательного перекуса после тренировки. АМК «Рязанский» учитывает этот спрос и последовательно расширяет ассортимент протеиновых напитков. В каждом из них вкус помножен на пользу.

Банановую протеиновую новинку рязанцы быстро распробовали.

Производные от молока

Молочные продукты веками были в основе человеческого питания и существенной его частью. Они содержат белок высокой биологической ценности, который обеспечивает аминокислотами мышцы, кожу, гормоны, ферменты. А также содержат кальций и витамин D – для костей; калий и фосфор – для обмена веществ и поддержания кислотно-щелочного баланса. Именно поэтому молоко в любом виде должно присутствовать в рационе, если человек не страдает лактазной непереносимостью. Более того, есть рекомендованные нормы потребления молочных продуктов.

Так, взрослому здоровому человеку необходимо выпивать в день один-два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов, съедать 20 граммов сыра, не более 10–12 граммов сливочного масла и около 30 граммов творога. Всего же молочные продукты должны составлять около четверти рациона.

- Исследования показывают, что ежедневное потребление молочных продуктов, например, стакан нежирного молока, порция йогурта и немного сыра, может способствовать улучшению обмена веществ, прочности костей, мышечной силе и поддержанию хорошей физической формы без лишнего веса, - комментирует врач-диетолог, Член Российской экологической академии, Российского Национального общества диетологов, Национальной ассоциации клинического питания и Европейской Ассоциации по изучению ожирения Людмила Денисенко.

Протеиновый коктейль – новое громкое слово в рационе

Молочные продукты – действительно кладезь витаминов и микроэлементов. Включив «молочку» в рацион, можно и здоровье укрепить, и качественно насытить организм, если вы ведете активный образ жизни. Кстати, вопреки распространенному мнению, протеиновые коктейли полезны не только спортсменам. В ежедневном поступлении определенного количества белка нуждается каждый организм. А протеиновый коктейль как раз представляет собой его концентрированный источник.

Линейка протеиновых коктейлей FIT ELIT без лактозы и сахара от АМК «Рязанский» за очень короткий срок заметно расширилась. Сытные напитки выпускаются на основе молочного белка сразу в нескольких вкусах: пломбир; клубничное мороженое и банан.

Последний банановый вкус – новинка для любителей сливочного, сладкого и душистого, но не приторного. «Я активно занимаюсь фитнесом и ежедневно добираю норму белка. Пить сухой протеин из шейкера мне порядком надоело, поэтому я перешла на готовые протеиновые коктейли. Тем более такие вкусные», - делится в соцсетях своим открытием рязанка.

Новый протеиновый коктейль вкусен и надолго утоляет голод.

Распробовали коктейли и другие поклонники бренда. Продукт улетает каждый день, он отлично насыщает, быстро восполняет утраченные за день или за тренировку силы и при этом контролирует аппетит.

Отныне протеиновые коктейли рязанцами закупаются коробками: не бегать же в магазин всякий раз за очередной бутылочкой. Но не будем пытаться обмануть организм и поглощать белок «впрок»: организм усвоит столько, сколько нужно, и не больше. Так что следуем инструкции по нормам употребления. Содержание белка в пол-литровой бутылочке коктейля от АМК «Рязанский» — 30 граммов.

Суточная норма белка для мужчин – 75–114 граммов, для женщин - 60–90, для детей старше 1 года - от 39 до 87 (в зависимости от возраста), для детей до 1 года - 2,2–2,9 граммов белка на 1 кг массы тела.

Имейте в виду, что организм эффективнее использует белок, если распределять его на 3–4 приёма пищи, а не съедать всю норму за один присест. Оптимальная разовая доза для синтеза мышечного белка — 20–40 граммов. Пол-литровую бутылочку протеинового напитка от «АМКИ» лучше выпить за два подхода.

Удобная упаковка - тетрапак с крышкой – способствуют этому. Вкусите, закрутите опять крышку и положите в сумку – допьете позже, когда проголодаетесь. Но это случится нескоро.

Голод покидает надолго

Механизм действия протеина основан на его способности ускорять метаболизм. Белок усваивается организмом дольше, чем углеводы, что обеспечивает длительное чувство сытости – на 6-8 часов – и стабилизирует уровень сахара в крови. Это свойство делает протеиновые коктейли эффективным инструментов для контроля аппетита и снижения веса. Так что протеиновая «вкусняшка» подойдет и тем, кто не хочет набрать лишних килограммов.

Королевский вкус и бесценная питательность. Фрукт (точнее трава) и выглядит, как корона. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

АМК «Рязанский» предлагает рязанцам только качественную продукцию, изготовленную из проверенного молока с помощью современных технологий, которые гарантируют безопасность.

Как рассчитать, сколько белка нужно именно вам?

Общая рекомендация для здорового взрослого человека – 0.8 граммов белка на килограмм веса тела каждый день. Например, если вес 80 кг, то для восполнения потребностей организма нужно 80х0.8 = 64 грамма белка.

Для людей, ведущих умеренно активный образ жизни, рекомендуется 1.2 – 1.8 граммов на один килограмм веса.

Для тех, кто занимается интенсивными тренировками или стремится набрать мышечную массу, это цифра может увеличиться до двух граммов.

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