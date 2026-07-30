Арифметика «АМКИ»: вкус помножен на пользу

«Комсомольская Правда-Рязань» продолжает совместный с АМК «Рязанский» проект «Арифметика «АМКИ». В нем мы рассказываем о новых молочных продуктах, приводим цифры и факты, имеющие практическое значение для здорового образа жизни рязанцев. Многие сейчас выбирают для себя протеиновые коктейли – в качестве невредного ежедневного десерта или питательного перекуса после тренировки. АМК «Рязанский» учитывает этот спрос и последовательно расширяет ассортимент протеиновых напитков. В каждом из них вкус помножен на пользу.
Молочные продукты веками были в основе человеческого питания и существенной его частью. Они содержат белок высокой биологической ценности, который обеспечивает аминокислотами мышцы, кожу, гормоны, ферменты. А также содержат кальций и витамин D – для костей; калий и фосфор – для обмена веществ и поддержания кислотно-щелочного баланса. Именно поэтому молоко в любом виде должно присутствовать в рационе, если человек не страдает лактазной непереносимостью. Более того, есть рекомендованные нормы потребления молочных продуктов.
Так, взрослому здоровому человеку необходимо выпивать в день один-два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов, съедать 20 граммов сыра, не более 10–12 граммов сливочного масла и около 30 граммов творога. Всего же молочные продукты должны составлять около четверти рациона.
- Исследования показывают, что ежедневное потребление молочных продуктов, например, стакан нежирного молока, порция йогурта и немного сыра, может способствовать улучшению обмена веществ, прочности костей, мышечной силе и поддержанию хорошей физической формы без лишнего веса, - комментирует врач-диетолог, Член Российской экологической академии, Российского Национального общества диетологов, Национальной ассоциации клинического питания и Европейской Ассоциации по изучению ожирения Людмила Денисенко.
Молочные продукты – действительно кладезь витаминов и микроэлементов. Включив «молочку» в рацион, можно и здоровье укрепить, и качественно насытить организм, если вы ведете активный образ жизни. Кстати, вопреки распространенному мнению, протеиновые коктейли полезны не только спортсменам. В ежедневном поступлении определенного количества белка нуждается каждый организм. А протеиновый коктейль как раз представляет собой его концентрированный источник.
Линейка протеиновых коктейлей FIT ELIT без лактозы и сахара от АМК «Рязанский» за очень короткий срок заметно расширилась. Сытные напитки выпускаются на основе молочного белка сразу в нескольких вкусах: пломбир; клубничное мороженое и банан.
Последний банановый вкус – новинка для любителей сливочного, сладкого и душистого, но не приторного. «Я активно занимаюсь фитнесом и ежедневно добираю норму белка. Пить сухой протеин из шейкера мне порядком надоело, поэтому я перешла на готовые протеиновые коктейли. Тем более такие вкусные», - делится в соцсетях своим открытием рязанка.
Распробовали коктейли и другие поклонники бренда. Продукт улетает каждый день, он отлично насыщает, быстро восполняет утраченные за день или за тренировку силы и при этом контролирует аппетит.
Отныне протеиновые коктейли рязанцами закупаются коробками: не бегать же в магазин всякий раз за очередной бутылочкой. Но не будем пытаться обмануть организм и поглощать белок «впрок»: организм усвоит столько, сколько нужно, и не больше. Так что следуем инструкции по нормам употребления. Содержание белка в пол-литровой бутылочке коктейля от АМК «Рязанский» — 30 граммов.
Суточная норма белка для мужчин – 75–114 граммов, для женщин - 60–90, для детей старше 1 года - от 39 до 87 (в зависимости от возраста), для детей до 1 года - 2,2–2,9 граммов белка на 1 кг массы тела.
Имейте в виду, что организм эффективнее использует белок, если распределять его на 3–4 приёма пищи, а не съедать всю норму за один присест. Оптимальная разовая доза для синтеза мышечного белка — 20–40 граммов. Пол-литровую бутылочку протеинового напитка от «АМКИ» лучше выпить за два подхода.
Удобная упаковка - тетрапак с крышкой – способствуют этому. Вкусите, закрутите опять крышку и положите в сумку – допьете позже, когда проголодаетесь. Но это случится нескоро.
Механизм действия протеина основан на его способности ускорять метаболизм. Белок усваивается организмом дольше, чем углеводы, что обеспечивает длительное чувство сытости – на 6-8 часов – и стабилизирует уровень сахара в крови. Это свойство делает протеиновые коктейли эффективным инструментов для контроля аппетита и снижения веса. Так что протеиновая «вкусняшка» подойдет и тем, кто не хочет набрать лишних килограммов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
АМК «Рязанский» предлагает рязанцам только качественную продукцию, изготовленную из проверенного молока с помощью современных технологий, которые гарантируют безопасность.
Общая рекомендация для здорового взрослого человека – 0.8 граммов белка на килограмм веса тела каждый день. Например, если вес 80 кг, то для восполнения потребностей организма нужно 80х0.8 = 64 грамма белка.
Для людей, ведущих умеренно активный образ жизни, рекомендуется 1.2 – 1.8 граммов на один килограмм веса.
Для тех, кто занимается интенсивными тренировками или стремится набрать мышечную массу, это цифра может увеличиться до двух граммов.
Реклама. ООО АМК "Рязанский". 2W5zFHWC137