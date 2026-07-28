Ровнее, шире, безопаснее: рязанские дороги меняются к лучшему

Работа по улучшению качества дорожного покрытия областного центра в этом году была объявлена приоритетным направлением. Приведение дорог в надлежащее состояние - это не просто улучшение транспортной инфраструктуры, но и существенный вклад в качество жизни горожан. В 2026 году в Рязани запланировали ремонт и строительство дорог общей протяженностью 12 километров. Об этом еще в марте, перед началом сезона дорожных работ, заявил мэр города Борис Ясинский.
Одним из самых масштабных и, пожалуй, самых ожидаемых проектов стал капитальный ремонт Московского шоссе в комплексе с расширением проезда под путепроводом на стыке с Первомайским проспектом и пересечениями с улицей Вокзальной и Михайловским шоссе.
Именно этот участок на протяжении многих лет занимает одно из первых мест в рейтинге самых «пробочных» дорог Рязани. В час пик автомобилистам приходится простаивать здесь достаточно длительное время, чтобы преодолеть так называемое «бутылочное горлышко» под путепроводом и прорваться в центр. Приступить к решению этой проблемы не могли довольно долго. Однако сложные согласования остались позади, и ремонт сейчас в самом разгаре. Совсем недавно глава администрации Борис Ясинский прокомментировал его ход.
- Продолжаются работы по расширению проезда в районе путепровода на Московском шоссе, рядом с ТЦ «Барс». Это один из самых оживленных участков, ежедневно его проезжают тысячи автомобилистов. Работы здесь идут по графику. После укрепления насыпи под железной дорогой, переноса коммуникаций и контактной сети подрядчик приступит к ремонту проезжей части. На последнем этапе предусмотрены тротуары, велодорожки и озеленение.
В скором времени в обоих направлениях добавится по одной полосе движения шириной 3,25 метра на месте нынешних тротуаров. Это поможет повысить пропускную способность Московского шоссе и значительно сократит время пути автомобилистам. Конечно, пока идет ремонт, пробки здесь образуются значительные, но рязанцы относятся к этому с пониманием. Ремонт - явление временное, а вот обновленное Московское шоссе - давняя мечта многих жителей Рязани, которая должна стать реальностью уже к 1 декабря 2026 года.
Помимо таких крупных проектов, силами администрации практически ежедневно при благоприятных погодных условиях проводится текущий ремонт дорог. Так, дорожные бригады работали на улицах Бирюзова, Зубковой, Советской Армии, Маяковского и у Северной окружной. Выбоины устраняли на улицах Родниковой, Полевой, Старая Дубрава, на участках от дома 56 по Касимовскому шоссе до дома 33а по улице Новоселов, в районе дома 10 на улице Спортивной. Также работы провели на улице Халтурина у онкодиспансера, на участке улицы Баженова до Славянского проспекта, а также на улицах Гагарина и Гоголя.
На прошедшей неделе бригады работали на улицах Чапаева, Гражданской, Зубковой, Совхозной, Солнечной, Старореченской и других участках.
Параллельно делается и капитальный ремонт улично-дорожной сети. Работы на одном из проблемных участков Московского шоссе и в поселке Божатково уже завершены, так же как на улицах Вознесенской, Введенской, Стройкова, Корнилова, Мичурина и на участке Куйбышевского шоссе. Близится к концу ремонт и на улице Лесной. А на дороге к санаторию «Сосновый бор» подрядчик выполняет устройство нижнего основания.
- Многолетние ямы и выбоины устраняем на участках около остановки «Завод ЗИЛ» - дорога интенсивно используется, здесь проходит один из маршрутов общественного транспорта, - отметил глава администрации Борис Ясинский.
Жители города в своих комментариях в социальных сетях обращают внимание на то, что работа администрации города действительно видна: на многих улицах города рабочие проводят ремонт дорожного покрытия, после которого ездить становится более комфортно и безопасно. «Так держать!» - желают рязанцы властям города в своих комментариях, откровенно радуясь, что над решением одной из вечных российских проблем все-таки работают.
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Изменить ситуацию - в силах каждого
Рязань - достаточно большой город, и порой уследить за всем не получается даже у властей. Но если не молчать о своих проблемах, то можно повлиять на их решение. Так, жительница 2-го проезда Осипенко попала на личный прием к мэру города. Именно таким образом ей удалось пожаловаться на плохое состояние дороги. В итоге Борис Ясинский поручил оперативно организовать ямочный ремонт. Также он предложил жителям включиться в программу поддержки местных инициатив - это позволит обновить покрытие дороги полностью.