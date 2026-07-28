Ровнее, шире, безопаснее: рязанские дороги меняются к лучшему

При благоприятных погодных условиях текущий ремонт дорог проводится ежедневно.

Работа по улучшению качества дорожного покрытия областного центра в этом году была объявлена приоритетным направлением. Приведение дорог в надлежащее состояние - это не просто улучшение транспортной инфраструктуры, но и существенный вклад в качество жизни горожан. В 2026 году в Рязани запланировали ремонт и строительство дорог общей протяженностью 12 километров. Об этом еще в марте, перед началом сезона дорожных работ, заявил мэр города Борис Ясинский.

«Работы идут по графику»

Одним из самых масштабных и, пожалуй, самых ожидаемых проектов стал капитальный ремонт Московского шоссе в комплексе с расширением проезда под путепроводом на стыке с Первомайским проспектом и пересечениями с улицей Вокзальной и Михайловским шоссе.

Именно этот участок на протяжении многих лет занимает одно из первых мест в рейтинге самых «пробочных» дорог Рязани. В час пик автомобилистам приходится простаивать здесь достаточно длительное время, чтобы преодолеть так называемое «бутылочное горлышко» под путепроводом и прорваться в центр. Приступить к решению этой проблемы не могли довольно долго. Однако сложные согласования остались позади, и ремонт сейчас в самом разгаре. Совсем недавно глава администрации Борис Ясинский прокомментировал его ход.

Дополнительные полосы должны повысить пропускную способность Московского шоссе.

- Продолжаются работы по расширению проезда в районе путепровода на Московском шоссе, рядом с ТЦ «Барс». Это один из самых оживленных участков, ежедневно его проезжают тысячи автомобилистов. Работы здесь идут по графику. После укрепления насыпи под железной дорогой, переноса коммуникаций и контактной сети подрядчик приступит к ремонту проезжей части. На последнем этапе предусмотрены тротуары, велодорожки и озеленение.

В скором времени в обоих направлениях добавится по одной полосе движения шириной 3,25 метра на месте нынешних тротуаров. Это поможет повысить пропускную способность Московского шоссе и значительно сократит время пути автомобилистам. Конечно, пока идет ремонт, пробки здесь образуются значительные, но рязанцы относятся к этому с пониманием. Ремонт - явление временное, а вот обновленное Московское шоссе - давняя мечта многих жителей Рязани, которая должна стать реальностью уже к 1 декабря 2026 года.

Так держать!

Помимо таких крупных проектов, силами администрации практически ежедневно при благоприятных погодных условиях проводится текущий ремонт дорог. Так, дорожные бригады работали на улицах Бирюзова, Зубковой, Советской Армии, Маяковского и у Северной окружной. Выбоины устраняли на улицах Родниковой, Полевой, Старая Дубрава, на участках от дома 56 по Касимовскому шоссе до дома 33а по улице Новоселов, в районе дома 10 на улице Спортивной. Также работы провели на улице Халтурина у онкодиспансера, на участке улицы Баженова до Славянского проспекта, а также на улицах Гагарина и Гоголя.

На прошедшей неделе бригады работали на улицах Чапаева, Гражданской, Зубковой, Совхозной, Солнечной, Старореченской и других участках.

В 2026 году в Рязани запланированы ремонт и строительство дорог общей протяженностью 12 километров.

Параллельно делается и капитальный ремонт улично-дорожной сети. Работы на одном из проблемных участков Московского шоссе и в поселке Божатково уже завершены, так же как на улицах Вознесенской, Введенской, Стройкова, Корнилова, Мичурина и на участке Куйбышевского шоссе. Близится к концу ремонт и на улице Лесной. А на дороге к санаторию «Сосновый бор» подрядчик выполняет устройство нижнего основания.

- Многолетние ямы и выбоины устраняем на участках около остановки «Завод ЗИЛ» - дорога интенсивно используется, здесь проходит один из маршрутов общественного транспорта, - отметил глава администрации Борис Ясинский.

Жители города в своих комментариях в социальных сетях обращают внимание на то, что работа администрации города действительно видна: на многих улицах города рабочие проводят ремонт дорожного покрытия, после которого ездить становится более комфортно и безопасно. «Так держать!» - желают рязанцы властям города в своих комментариях, откровенно радуясь, что над решением одной из вечных российских проблем все-таки работают.

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Изменить ситуацию - в силах каждого

Рязань - достаточно большой город, и порой уследить за всем не получается даже у властей. Но если не молчать о своих проблемах, то можно повлиять на их решение. Так, жительница 2-го проезда Осипенко попала на личный прием к мэру города. Именно таким образом ей удалось пожаловаться на плохое состояние дороги. В итоге Борис Ясинский поручил оперативно организовать ямочный ремонт. Также он предложил жителям включиться в программу поддержки местных инициатив - это позволит обновить покрытие дороги полностью.