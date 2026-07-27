Наша яркая победа: рязанские спортсмены вошли в Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ)

Рязанские спортсмены вошли в Юношескую футбольную лигу (ЮФЛ). Фото: Футбольная академия Рязанской области.

Конечно, мальчишки из рязанской футбольной академии все смотрели Чемпионат мира. Главный футбольный праздник только что закончился, но прочно вошел в их память и сознание, как мяч в створ ворот.

Одни болели за Францию и Аргентину и мечтали, чтобы Мбапе – нападающий мадридского «Реала» - отомстил Месси – нападающему сборной Аргентины - за прошлый чемпионат мира. Другие видели в финале испанцев и не ошиблись. Третьи – уповали на Аргентину: кто же откажется от зрелища битвы Месси и Ямаля – «легенды» Барселоны и «будущего» Барселоны.

Молодые рязанские футболисты и сами не оплошали в этом году. Они вошли в Юношескую футбольную лигу и завоевали первенство среди молодых спортсменов. Есть чем гордиться! «КП-Рязань» расспросила директора Футбольной академии Рязанской области Сергея Шумилина о том, как растят будущих чемпионов.

Футболу – тоже свое время

Спортсмены академии 2010 и 2011 годов рождения в 2026 году вошли в ЮФЛ – зона «Центр». К дальнейшим победам их ведут тренеры Борис Жевак и Кирилл Корочкин. Впереди домашние и выездные матчи. Все, как у взрослых игроков РПЛ (Российская Премьер-Лига). Футбол – игра культовая. Он объединяет мальчишек, играющих с мячом во дворе, и профессиональных спортсменов, у которых каждый удар по тому же мячу стоит запредельных денег. Чтобы добиться такого успеха, некоторые родители готовы отдавать детей в футбол, едва те делают первые шаги.

— Сегодня в футбольные секции нередко приводят детей уже в три года, — говорит директор Футбольной академии Рязанской области Сергей Шумилин. — В этом возрасте главная задача — не готовить спортсмена любой ценой, а привить ребёнку любовь к футболу, развить координацию, двигательные навыки и умение владеть своим телом. Занятия для малышей должны быть увлекательными и проходить в игровой форме. Через игру дети знакомятся с мячом, учатся взаимодействовать с тренером и сверстниками. При этом систематические тренировки, на мой взгляд, лучше начинать в шесть-семь лет. Тогда у ребёнка появляется осознанный интерес к футболу. Важно, чтобы это был его собственный выбор, а не только инициатива родителей.

Директор "академии" Сергей Шумилин когда-то сам проходил подготовку в академии "ЦСКА". Фото: Мария Кузнецова.

Имитировать противника – это по-новому

Настоящий футбол начинается лет в шесть.

— Я сам проходил подготовку в академии ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии), — вспоминает Сергей Шумилин. — Тогда широко применялись линейные упражнения: ведение мяча и передачи выполнялись преимущественно без сопротивления соперника. Эта работа важна для формирования базовой техники, однако футбол нельзя освоить только через отдельные упражнения. Это игра, в которой необходимо быстро оценивать ситуацию, принимать решения и взаимодействовать с партнёрами под давлением соперника. В нашей работе линейные упражнения сохраняются, но чаще используются в разминке или для коррекции техники. Основной акцент мы делаем на игровых упражнениях, приближённых к матчевым ситуациям. Ребёнок должен не только выполнить передачу, обводку или удар, но и понимать, когда, где и зачем применять технический приём. Наша задача — развивать игровое мышление: учить видеть поле, анализировать эпизоды и самостоятельно находить верные решения.

Настоящий футбол начинается с шести лет. Фото: Мария Кузнецова.

Дисциплина как стиль жизнь

— Воспитанники тренируются пять раз в неделю по полтора часа, — отмечает Сергей Иванович. — Это серьёзная системная работа, которая требует ответственного отношения к образу жизни. Для юного футболиста важны распорядок дня, полноценный сон и сбалансированное питание. Недостаток сна снижает концентрацию, скорость реакции и качество работы на тренировке. Питание напрямую влияет на работоспособность и восстановление. Если молодой человек хочет связать свою жизнь с футболом, дисциплина должна стать частью его образа жизни.

Среди воспитанников академии бывают и лодыри. Такие ребята ищут причину, чтобы «не» - не прийти на тренировку, не выполнить задачу тренера, не ударить лишний раз ногой по мячу. Но на таких, как на боевую единицу, в академии не рассчитывают. И такие юноши в команды, вошедшие в ЮФЛ, не попали. В ЮФЛ ценятся труд и характер.