А в Рязани – гриб-финансист с глазами

Первый в Рязани интерактивный гриб с глазами появился на площадке перед центральным офисом Прио-Внешторгбанка.

В Рязани грибы с глазами уже давно стали не просто частью местного фольклора, но и вполне осязаемой составляющей нашего города. Их задорно разыскивают и сами рязанцы, и гости из других регионов. Небольшие городские скульптуры с интересом рассматривают, с ними фотографируются, около них загадывают желания. 15 июля в нашем городе стало на один гриб больше – на улице Есенина, возле главного офиса Прио-Внешторбанка появился новый арт-объект. Причем его появление превратилось в самый настоящий праздник для детей и взрослых.

Единственный интерактивный гриб

Сегодня – Прио-Внешторгбанк это не просто банк, а территория комфорта. Причем не только для клиентов и сотрудников, но и для тех, кто просто проходит мимо или прогуливается в небольшом скверике с детьми. Желание сделать эти прогулки увлекательными, привнести в них смысл и поддержать культурные инициативы региона – все это натолкнуло руководство на мысль, что у Прио-Внешторгбанка должен вырасти свой гриб.

- Наш офис – это место, где мы живем, работаем и созидаем, - говорит председатель совета директоров Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин. – Поэтому мы стараемся вокруг себя создавать хорошую атмосферу и места, которые будут интересны для посещения как жителям города, так и туристам.

Небольшие городские скульптуры грибов с глазами – это не просто симпатичные арт-объекты. Каждая из них имеет свой характер, а вся композиция тесно связана с тем местом, где она установлена. Именно поэтому рядом с банком должен был появиться гриб, связанный с финансами. Воплощали эту идею в жизнь замечательные скульпторы – Полина и Василий Горбуновы. Так на свет появился первый и пока единственный в Рязани интерактивный гриб-финансист со счётами.

На открытии арт-объекта гриба-финансиста охранял бородатый боровик.

- Самым сложным было найти правильную идею, - рассказывают скульпторы Василий и Полина Горбуновы. – И это плод не только наших раздумий, но и коллектива банка. Вариантов было очень много, все-таки тема финансов – непростая. В итоге получился вот такой вот гриб с счётами. В нем есть динамика. Он сделан на основе настоящих счётов. То есть не просто аллегория, это реальные счёты, только сделанные в вечном материале.

Настоящее грибное шоу

Появления в Рязани гриба-финансиста руководство Прио-Внешторбанка решило отметить веселым праздником. Сначала новый арт-объект прятался от любопытных глаз, а его покой охранял серьезный бородатый гриб-боровик. Ну, а после того, как присутствующие на празднике дети торжественно перерезали ленточку, он предстал перед гостями во всей красе. Желающих сфотографироваться с ним и звонко пощелкать настоящими счётами собралось немало.

- Гриб с глазами – это уже поистине народный символ нашего города, - отметил председатель правления Прио-Внешторгбанка Александр Дронов. – Поэтому мы очень рады, что и у нашего банка появился гриб-финансист. Надеемся, что он станет украшением города и одним из знаковых мест, к которым можно подойти, прикоснуться и впредь удача и богатство будут сопутствовать. Также надеемся, что новый арт-объект найдет отклик у подрастающего поколения.

Огромный надувной мухомор в финале детского праздника вызвал неподдельный восторг у ребят.

Действительно, подрастающее поколение было в восторге и от небольшой скульптуры, и от праздника, главными героями которого стали сами дети и многочисленные грибы. Веселые аниматоры в красочных костюмах раздавали ребятам шарики, играли с ними в разнообразные игры, разыгрывали призы от Прио-Внешторбанка в лотерею и танцевали с малышами под зажигательную музыку.

А потом всех ждала увлекательная анимационная программа – мальчишки и девчонки смогли почувствовать себя настоящими детективами, отправившись с грибами на поиски сундучка-дождевичка. В ходе приключений они познакомились с очаровательной мисс Мухоморинкой, прятались от дождя из шариков, сражались с игрушечными пауками, получали подарки от Прио-Внешторбанка, а в финале для ребят надули огромного мухомора. В общем, полный восторг и море смеха!

- Мне очень понравилось, грандиозный праздник, -делится своими впечатлениями Ольга Филимонова, которая пришла на праздник с дочкой Евой. – Мы вообще очень любим с семьей искать грибы с глазами. На сегодняшний день их оказывается 18, как нам сказали скульпторы, мы нашли, наверное, уже 15. Но обычно мы их просто ищем, а тут попали на настоящий праздник. И мы просто в восторге, как это все устроено, очень интересно.

Праздник закончился, а интерактивный гриб финансист остался на своем месте. И теперь каждый рязанец, проходя мимо главного офиса Прио-Внешторбанка, может пощелкать счётами и, может быть, загадать желание. А что, вдруг сбудется?

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