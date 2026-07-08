В июле супруги Поповы отметят двойной праздник - не только День семьи, любви и верности, но и годовщину свадьбы.

В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник вошел в список государственных сравнительно недавно - в 2022 году, но сразу стал значимым для многих. Ведь семья, любовь и верность для русского человека - не пустые слова, а то, без чего многие из нас не представляют своей жизни. Вот и семью Поповых, живущую в Ряжске и уже более 40 лет работающую на Ряжском авторемонтном заводе, объединили общие стремления и, конечно же, любовь.

«С малых лет мы рядом жили…»

Помните строчки этой песни из известного советского фильма «Девушка без адреса»? Вот примерно так и получилось у наших героев: знали они друг друга с детства, а именно с пяти лет. Это сейчас молодежь быстро устает друг от друга, несется по жизни, как вихрь, заводит новые знакомства и дружбы, забывает о старых и о школьных влюбленностях. А вот у Веры и Александра все иначе: рядом жили, постоянно виделись, дружили, иногда даже дрались - все как положено. А потом вдруг поняли, что друг без друга не могут.

- Это уже классе в девятом, - вспоминает с улыбкой Вера Александровна. - Раньше-то ведь было 10 классов. Он у бабушки жил, и мы ходили в Дегтяное на танцы. Вот тогда, наверное, мы и стали смотреть друг на друга по-взрослому. Он был очень красивый, подарки делал небольшие, ухаживал красиво, на велосипеде за мной приезжал.

Александр Евгеньевич вспоминает это время немногословно. Так, наверное, надлежит настоящему, надежному мужчине - доказывать свою любовь не словами, а делами. Именно по такому пути он и пошел с самой молодости, сделав предложение своей возлюбленной в 19 лет. Тогда ребята и поженились. Раньше не задумывались о том, что нужно пожить для себя или построить карьеру. Раз возникло чувство - значит, нужно создавать семью. А дальше можно и жить для себя, и карьеру строить, но уже вместе. Этим и занялась молодая семья в 80-е годы прошлого века, выбрав для себя работу на крупнейшем, можно сказать, градообразующем предприятии - Ряжском авторемонтном заводе. Сначала туда пришел работать Александр учеником фрезеровщика, потом Вера.

Рабочий коллектив - островок стабильности

Работа на Ряжском авторемонтном заводе стала для супругов своего рода якорем и островком стабильности. В советское время они успели получить квартиру от предприятия, а потом, что бы ни происходило в стране, работа была всегда. Завод развивался, подстраивался под современные реалии. Супруги Поповы искренне гордятся тем, что проработали на этом заводе больше 40 лет.

- В данный момент руководит заводом Александр Юрьевич Калмыков, - рассказывает Вера Попова. - Он это все поддерживает, продвигает, и завод процветает под его руководством, доброго ему здоровья. Всех слышит, всех всегда поддержит и словом, и делом. У нас и ЧПУ хорошо развиты, станков много и плазменные резки. Директор у нас очень современный и все делает для рабочих. Можно только позавидовать, какой у нас завод.

Сегодня Александр Евгеньевич - водитель, а Вера Александровна - кладовщик-комплектовщик в котельном цехе. Свою работу супруги искренне любят и полностью опровергают бытующее мнение, что мужу и жене не стоит работать в одном месте.

- А нам, наоборот, нравится, - смеется Александр Евгеньевич. - И тяжелого мы в этом ничего не видим. Я работаю водителем, супруга - в цехе. Каждый день езжу в командировки в Рязань, вечером приезжаю… Мы уже привыкли, что всегда вместе: и на работе, и дома.

В браке у Веры и Александра родился сын. Правда, трудовую династию родителей Павел не продолжил. Он окончил железнодорожный колледж и стал работать бригадиром на железной дороге. А сейчас уже внук, кстати, тоже Павел, выбирает свой жизненный путь, а бабушка с дедушкой стараются помогать, пока есть силы. Кстати, Вера Александровна уже несколько лет назад могла бы уйти на заслуженный отдых, но не хочет - за 40 лет работы коллектив на предприятии стал родной семьей.

- Пока есть силы и желание работать, - говорит Вера Александровна. - Тем более что коллектив стал для нас второй семьей. Даже сейчас, уходя в отпуск, я уже начинаю скучать. Знаю, что будем созваниваться, буду иногда приходить на работу, потому что не хватает общения с коллегами.

Главное - понимание

В июле супруги отметят двойной праздник - не только День семьи, любви и верности, но и годовщину свадьбы. 13 июля исполнится 41 год с того момента, как была образована семья Поповых. Именно в это время Александр и Вера стараются уйти в отпуск, чтобы как положено, с родителями, детьми и внуком отметить это радостное и действительно важное событие. Не забывают про них в этот день и на работе. Руководство и коллеги звонят, поздравляют, а после отпуска вручают открытки и небольшие подарки.

Глядя на такие семьи, всегда хочется задать немного банальный, немного наивный и такой неоригинальный вопрос: в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни?

- Какого-то особого секрета я не знаю, - смеется Вера Александровна. - Но вот, например, детям своим я всегда говорю, что надо друг друга понимать. Бывают случаи, что нужно где-то уступить друг другу, не раздувать скандалов. А если начинаешь гордиться, упрекать, то семьи распадаются. А мы так и живем: где-то он мне уступит, где-то я ему. И детей наставляю понимать, принимать и уважать друг друга.

- Семья для меня значит очень многое, - говорит Александр Евгеньевич. - Мы столько лет вместе, у нас сын, внук. Это не объяснить словами, это можно только прожить и понять.

Кстати, сегодня на Ряжском авторемонтном заводе работает много молодых семей, есть и целые трудовые династии, в которых дети с радостью идут по стопам своих родителей. Вера и Александр Поповы - старожилы этого предприятия - смотрят на них с улыбкой, понимая, что семья и работа, любовь и преданность не только человеку рядом, но и своему делу, на сегодняшний день - главная ценность.

Между прочим...

Ряжский авторемонтный завод - предприятие с почти 100-летней историей. Сегодня он является одним из крупнейших производителей коммунальной техники, которая успешно работает не только в нашей стране, но и за рубежом. В 2024 году продукция завода стала дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», а в декабре 2025 года на VIII Международном форуме «Малоэтажная Россия - 2025» заводу вручили национальную премию «Звёзды МЖС и ИЖС» за вклад в развитие электрических коммунальных машин.

Мама была против

Мама Веры Александровны была против скоропалительного брака - у девочки была возможность уехать из Ряжска и получить высшее образование даже не в Рязани, а в Ленинграде, где жил ее дядя. Но Вера Александровна выбрала любовь, семью и работу бок о бок с мужем, о чем, кстати, ни разу в своей жизни не пожалела. Впрочем, как и ее мама, которая считает своего зятя лучшим.