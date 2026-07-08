В России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник вошел в список государственных сравнительно недавно - в 2022 году, но сразу стал значимым для многих. Ведь семья, любовь и верность для русского человека - не пустые слова, а то, без чего многие из нас не представляют своей жизни. Вот и семью Поповых, живущую в Ряжске и уже более 40 лет работающую на Ряжском авторемонтном заводе, объединили общие стремления и, конечно же, любовь.
Помните строчки этой песни из известного советского фильма «Девушка без адреса»? Вот примерно так и получилось у наших героев: знали они друг друга с детства, а именно с пяти лет. Это сейчас молодежь быстро устает друг от друга, несется по жизни, как вихрь, заводит новые знакомства и дружбы, забывает о старых и о школьных влюбленностях. А вот у Веры и Александра все иначе: рядом жили, постоянно виделись, дружили, иногда даже дрались - все как положено. А потом вдруг поняли, что друг без друга не могут.
- Это уже классе в девятом, - вспоминает с улыбкой Вера Александровна. - Раньше-то ведь было 10 классов. Он у бабушки жил, и мы ходили в Дегтяное на танцы. Вот тогда, наверное, мы и стали смотреть друг на друга по-взрослому. Он был очень красивый, подарки делал небольшие, ухаживал красиво, на велосипеде за мной приезжал.
Александр Евгеньевич вспоминает это время немногословно. Так, наверное, надлежит настоящему, надежному мужчине - доказывать свою любовь не словами, а делами. Именно по такому пути он и пошел с самой молодости, сделав предложение своей возлюбленной в 19 лет. Тогда ребята и поженились. Раньше не задумывались о том, что нужно пожить для себя или построить карьеру. Раз возникло чувство - значит, нужно создавать семью. А дальше можно и жить для себя, и карьеру строить, но уже вместе. Этим и занялась молодая семья в 80-е годы прошлого века, выбрав для себя работу на крупнейшем, можно сказать, градообразующем предприятии - Ряжском авторемонтном заводе. Сначала туда пришел работать Александр учеником фрезеровщика, потом Вера.
Работа на Ряжском авторемонтном заводе стала для супругов своего рода якорем и островком стабильности. В советское время они успели получить квартиру от предприятия, а потом, что бы ни происходило в стране, работа была всегда. Завод развивался, подстраивался под современные реалии. Супруги Поповы искренне гордятся тем, что проработали на этом заводе больше 40 лет.
- В данный момент руководит заводом Александр Юрьевич Калмыков, - рассказывает Вера Попова. - Он это все поддерживает, продвигает, и завод процветает под его руководством, доброго ему здоровья. Всех слышит, всех всегда поддержит и словом, и делом. У нас и ЧПУ хорошо развиты, станков много и плазменные резки. Директор у нас очень современный и все делает для рабочих. Можно только позавидовать, какой у нас завод.
Сегодня Александр Евгеньевич - водитель, а Вера Александровна - кладовщик-комплектовщик в котельном цехе. Свою работу супруги искренне любят и полностью опровергают бытующее мнение, что мужу и жене не стоит работать в одном месте.
- А нам, наоборот, нравится, - смеется Александр Евгеньевич. - И тяжелого мы в этом ничего не видим. Я работаю водителем, супруга - в цехе. Каждый день езжу в командировки в Рязань, вечером приезжаю… Мы уже привыкли, что всегда вместе: и на работе, и дома.
В браке у Веры и Александра родился сын. Правда, трудовую династию родителей Павел не продолжил. Он окончил железнодорожный колледж и стал работать бригадиром на железной дороге. А сейчас уже внук, кстати, тоже Павел, выбирает свой жизненный путь, а бабушка с дедушкой стараются помогать, пока есть силы. Кстати, Вера Александровна уже несколько лет назад могла бы уйти на заслуженный отдых, но не хочет - за 40 лет работы коллектив на предприятии стал родной семьей.
- Пока есть силы и желание работать, - говорит Вера Александровна. - Тем более что коллектив стал для нас второй семьей. Даже сейчас, уходя в отпуск, я уже начинаю скучать. Знаю, что будем созваниваться, буду иногда приходить на работу, потому что не хватает общения с коллегами.
В июле супруги отметят двойной праздник - не только День семьи, любви и верности, но и годовщину свадьбы. 13 июля исполнится 41 год с того момента, как была образована семья Поповых. Именно в это время Александр и Вера стараются уйти в отпуск, чтобы как положено, с родителями, детьми и внуком отметить это радостное и действительно важное событие. Не забывают про них в этот день и на работе. Руководство и коллеги звонят, поздравляют, а после отпуска вручают открытки и небольшие подарки.
Глядя на такие семьи, всегда хочется задать немного банальный, немного наивный и такой неоригинальный вопрос: в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни?
- Какого-то особого секрета я не знаю, - смеется Вера Александровна. - Но вот, например, детям своим я всегда говорю, что надо друг друга понимать. Бывают случаи, что нужно где-то уступить друг другу, не раздувать скандалов. А если начинаешь гордиться, упрекать, то семьи распадаются. А мы так и живем: где-то он мне уступит, где-то я ему. И детей наставляю понимать, принимать и уважать друг друга.
- Семья для меня значит очень многое, - говорит Александр Евгеньевич. - Мы столько лет вместе, у нас сын, внук. Это не объяснить словами, это можно только прожить и понять.
Кстати, сегодня на Ряжском авторемонтном заводе работает много молодых семей, есть и целые трудовые династии, в которых дети с радостью идут по стопам своих родителей. Вера и Александр Поповы - старожилы этого предприятия - смотрят на них с улыбкой, понимая, что семья и работа, любовь и преданность не только человеку рядом, но и своему делу, на сегодняшний день - главная ценность.
Ряжский авторемонтный завод - предприятие с почти 100-летней историей. Сегодня он является одним из крупнейших производителей коммунальной техники, которая успешно работает не только в нашей стране, но и за рубежом. В 2024 году продукция завода стала дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», а в декабре 2025 года на VIII Международном форуме «Малоэтажная Россия - 2025» заводу вручили национальную премию «Звёзды МЖС и ИЖС» за вклад в развитие электрических коммунальных машин.
Мама Веры Александровны была против скоропалительного брака - у девочки была возможность уехать из Ряжска и получить высшее образование даже не в Рязани, а в Ленинграде, где жил ее дядя. Но Вера Александровна выбрала любовь, семью и работу бок о бок с мужем, о чем, кстати, ни разу в своей жизни не пожалела. Впрочем, как и ее мама, которая считает своего зятя лучшим.