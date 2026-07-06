Устами младенца: «Как можно было так хорошо выступить?!»

Рязанский театр кукол получил престижную Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» . Фото: архив премии "Золотая маска".

В детстве почти все любят кукол. Помните, как маленькими мы клянчили их у родителей? Девочки хотели Барби и разноцветных пони, а мальчики - миниатюрных воинов и динозавров. Кукол любят и взрослые.

В Рязани есть целый кукольный театр. И все знают, что он особенный. Попасть сюда - праздник и удача. Билеты расхватываются в одночасье. На спектакли приезжают зрители из других городов. Не случайно. Это гордость Рязани.

И вполне закономерно, что в 2026 году Рязанский театр кукол получил престижную «Золотую маску». Российскую национальную театральную премию рязанцы взяли со спектаклем «Конек-Горбунок».

В новом формате

«Золотая маска» присуждается лучшим театрам уже 32 года. Спектакль «Конек-Горбунок» по сказке Петра Ершова поставила режиссер Анна Коонен. Для Рязанского театра кукол это уже третья номинация и вторая победа. Первую театру принесла постановка «Пегий пес, бегущий краем моря» по притче Чингиза Айтматова режиссера Виктора Антонова. В тот раз судьи высоко оценили работу художника спектакля. Однако в этом году формат премии изменился. Раньше «маску» присуждали в частных номинациях за лучшую работу определенного театрального деятеля, например режиссера или сценографа. Теперь ситуация изменилась, и рязанцы победили в общей номинации «Театр кукол». Таким образом, премию получил не кто-то один, а непосредственно весь театральный коллектив.

- Победа в номинации - это, безусловно, заслуга всех работников спектакля и всего театра в целом, - комментирует директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов. - Понятно, что все 120 занятых в работе человек дипломы не получают. Наверное, это правильно, потому что степень участия у всех разная. Зато с этого года вся постановочная группа и все артисты, занятые в спектакле-победителе, награждаются именными дипломами - лауреат «Золотой маски». И, я верю, что это положительно скажется на творческой судьбе каждого.

Эту сказку Петра Ершова мы знаем и любим с детства. Фото: архив Рязанского театра кукол.

Обошли семерых конкурентов

Жизнь идет, общество развивается. Не отстает от него и «Золотая маска». Сейчас театры подают заявки на конкурс через интернет. Первый этап отбора проходит дистанционно - жюри смотрит спектакль на видео. И если он им нравится, тогда театр везет постановку в Москву, чтобы показать его судьям живьем. Так и случилось. Понравился. Отвезли. Сыграли «Горбунка» в Театре им. Гоголя. Посоревновались с семью другими кукольными театрами и победили. Съездили в Омск - культурную столицу этого года - на награждение. Увезли оттуда с собой настоящую маску - нарядную красно-бело-золотую. Но это только на словах так просто. А на деле…

- Такая поездка - процесс очень сложный и утомительный, - вспоминает Константин Геннадьевич. - На московскую сцену нас запустили вечером в 23:00, а меньше чем через сутки, в 19:00 следующего дня, мы уже играли спектакль. Свет, например, прописывается очень долго, потому что оборудование чужое. К тому же в партитуре спектакля в компьютере более 500 световых программ. Каждую нужно записать и выставить. В театре кукол свет - это очень важная история, потому что он точечный. В драматическом театре он может быть поставлен широкими мазками. А в театре кукол - прицельно. Артисты в этом процессе принимают непосредственное участие. Они должны поставить свою куклу в определенную точку, чтобы по ней выверили свет. Потом еще нужно весь спектакль прорепетировать. Потом выдохнуть, выйти и «сыграть на зрителя». Уверен, зрители, которые уже видели спектакль «Конёк- Горбунок» хорошо понимают, почему про театр кукол часто говорят, что это театр художника. Мир, который создала Анна Репина, сам по себе волшебный, а в сочетании с поэзией Петра Ершова возникает настоящая сказка. И это не просто иллюстрация. Театр художника всегда про метафору. Один из главных образов спектакля – отчий дом. Не случайно в старину скат крыши украшали коньки.

Кукла «Конек-Горбунок» оказалась такой обаятельной, что сразу понравилась детям. Фото: архив Рязанского театра кукол.

«Конька» сыграли полсотни кукол

В этот раз Константин Кириллов стал автором идеи постановки. А творческую команду собрала режиссер Анна Коонен: пригласила музыкального руководителя Артема Тульчинского, художника по свету Юрия Лебедева и главного художника Рязанского театра кукол Анну Репину.

Куклы в спектакле тростевые, то есть на таких длинных палках. И их в постановке задействовано более полусотни!

- Это не предел. У нас есть спектакль «Лето на память». В нем участвует более 300 кукол, - продолжает рассказ Константин Геннадьевич.

Интересно, как куклы рождаются? Как они устроены? Нам рассказали.

Образ спектакля, то есть придумка декораций и кукол, - это полностью задача художника-постановщика. Дальше в дело вступают цеха. Их задача - воплотить образ, задуманный художником. Конструкторы изготавливают основной механизм куклы, чтобы она могла двигаться. А вот одевают ее бутафоры и декораторы. Иногда они еще лепят голову из папье-маше. Но чаще головами также занимается художник-постановщик. Тогда бутафоры создают только тело. Куклы состоят из трости, папье-маше, изолона, пеноплэкса, ткани и габита –металлического механизма, этакой «центральной нервной системы», благодаря которой кукла способна открывать-закрывать глаза, шевелиться и т.д.. В среднем кукла весит около двух килограммов. Но так как актеры работают на почти полностью вытянутых руках, то это большой вес. Высота ширмы в кукольном театре 175 см. Поэтому очень высокие актеры-мужчины иногда работают на широко расставленных ногах, чтобы уменьшить рост. А девушки маленького роста, напротив, встают на котурны – ботинки на очень высокой платформе. Некоторые куклы устроены так сложно, что буквально каждый палец актера отвечает за то или иное ее движение.

Пока зрители смотрят спектакль, актеры за ширмой по-настоящему трудятся. Фото: Рязанский театр кукол.

«Как можно было так хорошо выступить?!»

- Очень классный спектакль! - восхитился один из пришедших на «Золотую маску» маленький зритель.

- Скажите, как можно было так хорошо выступить? - рассмешил всех другой.

- Мне очень понравился Конек-Горбунок. Он такой милый, - поделилась впечатлениями еще одна юная гостья премии.

После спектакля на фестивале дети поспешили задать рязанцам свои вопросы. Фото: архив Рязанского театра кукол.

- Это такой спектакль, на котором точно не заснешь, - подключились к комментариям взрослые. - Мы посетили его в компании восьмилетнего ребенка, который никогда не был в театре, но очень любит танцы. Ребенок в восторге!

Рязанский зритель сможет увидеть спектакль «Конек-Горбунок» в новом театральном сезоне.