85 лет исполнилось песне композитора А. Александрова «Священная война». Фото: архив музея А. Александрова села Плахино.

В канун 85-й годовщины начала Великой отечественной войны, 19 июня 2026 года, немецкий журнал «Шпигель» вышел с огромным кровавым заголовком на обложке: «Нашей войне с Россией 85 лет».

Понимаете, «нашей»?! То есть война продолжается. Ничего они не забыли.

Интересно, а что помним мы. Несомненно, многое, очень многое. Но «КП-Рязань» решила убедиться, помним ли мы имена своих героев. Помним ли великую песню, которая тоже, как солдат, шла в бой, воевала с врагом, снимала страх, внушала гордость за страну и веру в ее победу.

Здесь помню, здесь не помню…

На улицах Рязани мы организовали мини-соцопрос.

- А вы помните, кто написал музыку для песни «Священная война»? А вы знаете, что этот композитор наш земляк? – приставали мы к прохожим.

В целом, результат нас порадовал. Оказалось, что треть опрошенных знают про своего именитого земляка буквально все: что родился Александр Александров в селе Плахино Рязанской области. Что он автор двух Гимнов и «Священной войны». Что в Плахине создан целый музей в его честь.

Еще 15% знают композитора в качестве создателя двух Гимнов, но не слышали, что «Священную войну» сочинил тоже он. А 10 %, наоборот, признались, что про «Священную войну» знают, а вот про Гимны не слышали. Другие 15% перепутали его с автором текста гимна СССР и РФ – поэтом Сергеем Михалковым. А вот 30% респондентов даже приблизительно ничего не смогли рассказать о знаменитом рязанце.

Семья Александровых. Фото: архив музея А. Александрова села Плахино.

Саундтрек военных лет

Война с фашистской Германией началась 22 июня 1941 года. Через два дня, 24 июня, в газетах «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихи советского поэта Василия Лебедева-Кумача «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Строчки мигом облетели всех. В тот же день на едином дыхании композитор Александр Александров представил музыку на эти стихи. Записать и тем более напечатать ноты, как положено, не было времени. Автор их записал мелом на доске. Хор переписал к себе в тетрадочки. Один день был отведен на репетиции, и 26 июня «Священная война» была впервые исполнена. Так появился один из главных военных саундтреков тех лет. Песня заключала в себе такую энергетическую мощь, что сама по себе стала страшным оружием. На фронт защищать родину рвались даже сопливые мальчишки…

- Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет война народная, священная война! – гремел 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале в Москве еще не выехавший на фронт Краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии под управлением самого Александрова. (Впоследствии коллектив станет носить его имя – Ред). И даже очевидцы не смогли бы точно сказать, сколько раз «Священная война» звучала в тот день, провожая красноармейцев, эшелон за эшелоном, на фронт.

А через полгода, в январские дни 1942-го, случилось, по меркам врага, неслыханное и неожиданное: немецкие войска были разгромлены под Москвой. Для русского человека в этом не было неожиданности.

И ансамбль им. Александрова приехал в село Плахино, на малую родину композитора. Приехал и сам маэстро. Тогда он еще не знал, что через три года ему доведется встретить Великую Победу, но Рязань он больше не увидит. Александр Васильевич Александров, пережив страшную войну, скончается от инфаркта в первый же послевоенный год.

А в 2023 году в школе села Плахино открыли музей композитора Александра Александрова. Его экспозиция рассказывает много интересного о жизни прославленного композитора.

В музее села Плахино хранятся личные сапоги композитора. Фото: архив музея А. Александрова села Плахино.

- В нашем музее находятся фотографии и документы А. Александрова, музыкальные инструменты ансамбля 1940-х годов, сценические костюмы коллектива и некоторые личные вещи Александра Васильевича. Например, его сапоги, - рассказала руководитель музея Татьяна Сошникова.

Произведение «Священная война» занимает особое место в репертуаре Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова.

Она и сейчас возглавляет рейтинги по количеству прослушиваний. Ее слушают миллионы. Об этом свидетельствует статистика цифровых площадок. Песня-боец бессмертна.