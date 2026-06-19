В Рязань приехал «Театральный поезд»: он намерен удивлять. Фото: Мария Кузнецова

Все-таки в Рязани театр любят. Не просто так граждане встречающие этот необычный состав заполонили перрон. А потом они придут на спектакли, и в зале, как обычно, не будет ни одного свободного места.

Прибытие «Театрального поезда» на железнодорожный вокзал «Рязань-1» 18 июня стало настоящим событием. Состав, расписанный яркими рисунками, привез в город служителей театров Саранска, Нижнего Новгорода и Дзержинска на двухдневный фестиваль. Большой театральный праздник катится по стране в честь 150-летия Союза театральных деятелей России.

Волнительное ожидание и куклы «Господина Пэжо»

Встречали артистов с характерной для нашего человека гостеприимностью – с танцами, песнями и костюмированным шоу. Толпа собралась на перроне такая, что через нее без усилий не протиснуться. Гостей очень ждут – кричат, пританцовывают, размахивают руками и флажками с эмблемой фестиваля. Артисты уличного театра «Странствующие куклы Господина Пэжо» из Санкт-Петербурга в ярких костюмах особенно выделяются среди встречающих. Они весело дурачатся и «косят» под журналистов с камерами, микрофонами и прочей бутафорской техникой, подсовывая ее для «интервью» то тому, то другому - развлекают.

Зрители с удовольствием фотографировались с двумя гигантами — фестивальными куклами театра «Господина Пэжо». Фото: Мария Кузнецова.

Зрители танцевали под каверы рок-групп

Большая сцена, установленная по случаю, прямо на вокзале ни минуты не пустует. Группа музыкантов, состоящая из духовых и барабанов, играет «каверы» на известные песни. Приятно и даже как-то удивительно было услышать здесь песню группы «Король и Шут». Танцуют под нее всей толпой, а ведь раньше этот коллектив слушали и любили только большие поклонники рока!

- А вот и поезд, дорогие друзья! Встречайте! – объявляет со сцены ведущий. Толпа поворачивается к путям. Всех опережают питерские «уличные» артисты. Размахивают руками, суетятся просят зрителей «отойти подальше от края платформы».

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В июне пахнуло Новым годом

И вдруг бабахнуло из пневмопушек. И в воздух поднялись тысячи разноцветных конфетти. Ощущение не по сезону новогоднее, а значит праздничное и удивительное. Театральные гости сходят с поезда и пробираются сквозь толпу – не наряженные, немножко усталые. Обычные люди после длинной дороги.

Но эти «уличные» подняли бы и мертвых. Питерцы «Пэжо» моментально взбодрили приехавших коллег. Да так, что те в буквальном смысле пошли в пляс.

Актеры «Пэжо» танцевали и зрители танцевали с ними.

«Они» приехали, а «мы» – уедем

Так начался двухдневный театральный фестиваль в Рязани. Всероссийский проект «Театральный поезд», реализуемый по стране СТД России при поддержке Министерства культуры РФ, ОАО «РЖД» и Президентского фонда культурных инициатив добрался и до Рязани.

- Вот так, буквально с колес, можно увидеть постановки ведущих театров разных регионов. Жители Рязани увидят спектакли театров из Мордовии и Нижнего Новгорода. А наши рязанские театры драмы, кукол и ТЮЗ в рамках этого же проекта покажут свои спектакли в Тамбове и в Воронеже, - рассказывает со сцены губернатор Рязанской области Павел Малков.

На мероприятии с торжественной речью выступил губернатор Рязанской области Павел Малков. Фото: Мария Кузнецова

- Мы бесконечно рады приветствовать наших гостей! – вторит главе региона министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова. – Представляем, как вам было непросто добраться до нас. Мы знаем, какой это сложный, но интересный проект –«Театральный поезд». Я верю в то, что сегодня и завтра рязанский зритель обязательно получит невероятные эмоции.

В это утро удивили зрителей поднявшиеся на сцену директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и председатель нижегородского отделения СТД Сергей Кабайло. Они не только по-дружески обнялись и обменялись комплиментами, но и по старой русской традиции преломили настоящий каравай.

На церемонии по старой русской традиции преломили каравай. Фото: Мария Кузнецова

Вот так все и прошло для начала – встретили гостей, посмотрели друг на друга, вместе попели, сплясали, сфотографировались. И даже разместили арт-символ региона на специальном театральном стенде. Пора и честь знать. Расходились не спеша – боялись что-нибудь упустить.

Программа фестиваля «Театральный поезд» в Рязани:

18 июня, 10: 00, Ж/Д вокзал «Рязань-1» - прибытие «Театрального поезда». Встреча артистов и шоу-программа.

19 июня, 12-00, Дзержинский театр драмы покажет на сцене Рязанского ТЮЗа спектакль «Золотой петушок».

19 июня, 18-00, Государственный русский драматический театр Республики Мордовия покажет на сцене Рязанского театра драмы спектакль «День числа Пи».

19 июня на вокзале «Рязань-1» можно будет свободно посетить выставку, посвященную Союзу театральных деятелей РФ, театральному искусству и театральным профессиям.