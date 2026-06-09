Чибрик: маленький пирожок с богатой историей

Теперь гостям города Сасово предлагают попробовать чибрик.

Гастрономический туризм набирает популярность. И Рязанская область в числе тех, кто активно обращается к истории родного края, постоянно находя все новые рецепты традиционных блюд. Их адаптированные под современность варианты уже завоевывают любовь не только рязанцев, но и туристов из других регионов. Буквально в январе в полку гастрономических брендов прибыло – теперь гостям города Сасово предлагают попробовать чибрик.

«Бери кусочек»

О маленьком открытом пирожке с разнообразными начинками в эфире программы «Диалоги» на радио «КП-Рязань» рассказала администратор сасовского ресторанно-гостиничного комплекса «Соловей» Дарья Тетерина.

- Сасовский чибрик – это круглый пирожок из дрожжевого теста с различными начинками, - рассказывает Дарья. – В нашем ресторане представлено три начинки: это творог, вишня и картофель с зеленью. Чибрики мы подаем и как самостоятельное блюдо, а также как дополнение. Допустим, окрошка с чибриками, борщ с чибриками.

Также Дарья рассказала, что первое упоминание чибриков относится к XVII веку. В то время через Сасово пролегали значимые торговые пути, которые соединяли Москву, Рязань, Тамбов, Елатьму. И на ярмарках широко торговали местными мучными изделиями – теми самыми чибриками. Интересна этимология названия этого пирожка.

- Это славянские древние наречия, - объясняет Дарья. – «Чи» обозначало кусочек, «бри» - бери. То есть дословно «Бери кусочек». Да-да, вот так и появилось это прекрасное название.

Секрет – в местных продуктах

Рецепт чибриков передавался из поколения в поколение, и его подробное описание сохранилось даже в Сасовском краеведческом музее. Именно благодаря этому и появился новый гастрономический бренд. Как раз на основе этого рецепта в ресторанно-гостиничном комплексе «Соловей» начали выпекать чибрики. Правда, над рецептурой пришлось поработать.

Рецепт чибриков передавался из поколения в поколение.

- Добивались яркости вкуса, дорабатывали начинки, - рассказывает Дарья. – Сначала использовали джем, хотелось упростить себе работу. А потом перешли на местные продукты. Потому что, если мы возьмем свежую вишню и покупной джем – разница, конечно, очевидна. Так же мы сначала делали чибрики с обычным творогом, потом стали закупать у местного фермера, и гости это оценили.

Вообще в ресторанно-гостиничном комплексе «Соловей» стараются использовать для приготовления блюд местный мед, молочные продукты и разнообразные ягоды.

- У нас такой ягодный край, - отмечает Дарья. – И местные продукты мы используем, потому что они у нас не проходят долгую транспортировку, попадают на кухню в сезон, почти сразу после сбора нам их приносят. Максимальная свежесть, натуральный вкус, аромат, душистость — всё это вот про наши местные ягоды. Ну, а во-вторых, мы закупаем продукты напрямую у жителей или фермеров, и так помогаем развивать нашу внутреннюю местную экономику.

Кстати, попробовать чибрик можно будет 12 июня на Всероссийской ярмарке. Она пройдет в Сасове, превратив город в центр народных промыслов и гастрономических открытий. А если вы решите заглянуть в ресторанно-гостиничный комплекс «Соловей», то вам достаточно будет сказать кодовое слово «Соловей», и чибрик вы получите в подарок.