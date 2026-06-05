«Ария» в гостях у радио «КП-Рязань»

Радио «КП-Рязань» посетил единственный бессменный участник «Арии» гитарист-виртуоз Владимир Холстинин.

На песнях группы «Ария» выросло не одно поколение. И несмотря на то, что с момента ее основания прошло уже 40 лет, группа продолжает существовать, записывает новые альбомы, путешествует с концертами по стране и каждый раз собирает огромное количество фанатов своего творчества. Рязань, к счастью, «арийцы» посещают довольно часто, и 29 мая они вновь выступили на сцене Ледового дворца с юбилейной программой. В этот же день студию радио «КП-Рязань» посетил единственный бессменный участник «Арии» гитарист-виртуоз Владимир Холстинин.

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Корни из Рязани

Правда, сам себя виртуозом он не считает.

- Я просто обычный гитарист, серийный, стандартный, который больше любит играть свои песни и ритмические рисунки, чем удивлять всех гаммами, - смеется Владимир Холстинин.

Скромность музыканта такого уровня удивила. Удивление вызвал и еще один факт: оказывается, Владимир отлично знает Рязань с детства. Именно здесь он проводил каникулы.

- У меня мать отсюда родом, - рассказывает музыкант. - И я тут провел половину своего детства, объездил на велосипеде весь город, прекрасно знал, где расположен парк, где продают мороженое, где кинотеатр находится. Да и самое памятное мое выступление, первое профессиональное, связано со сценой Рязанской филармонии. Было это в восемьдесят третьем году, когда я сюда приехал с группой «Альфа». Потом было много разных концертов, но тот - самый незабываемый.

Хиты рождаются на «удаленке»

Группе 40 лет, но все так же каждый придумывает целые композиции или их части и показывает другим участникам, все так же потом работают вместе. Но есть поправки на время и прогресс.

- Если раньше мы постоянно собирались и делали все это сообща на репетиции, показывали друг другу партии и пробовали, как это звучит, то сейчас каждый больше работает с компьютером. Мы меньше репетируем, больше обмениваемся файлами по Интернету, и вот последний альбом мы практически делали удаленно друг от друга.

Именно Владимир Холстинин является автором таких известных композиций, как «Колизей», «Небо тебя найдёт», «Замкнутый круг», «1100» и многих других хитов группы «Ария».

- Даже если идеи навеяны каким-то фильмом или книгой, они все равно проходят через собственное переосмысление, развиваются и дополняются какими-то деталями. Я не понимаю, как можно написать текст о том, что тебе не дорого, не близко, и потом исполнять его. Зачем? - поясняет гитарист.

По окончании радиопрограммы Владимира Холстинина атаковали журналисты редакции «КП-Рязань». Каждый хотел сфотографироваться с известным музыкантом и получить автограф. Несмотря на жесткое расписание, Владимир никому не отказал. Мы, в свою очередь, тоже не отпустили гостя без подарка. Генеральный директор редакции «КП-Рязань» Николай Мальцев подарил любимому музыканту уникальный фолиант, изданный рязанской редакцией «КП» к 100-летию газеты «Сто лет вместе». В нем собраны самые интересные публикации, связанные с жизнью региона, за целый век. Владимир пообещал изучить книгу в надежде найти упоминания о своих родственниках из Скопина. А если не получится, сотрудники редакции обязательно в этом помогут. И, возможно, так родится еще один материал.