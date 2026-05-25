Фекальный коллапс в Рязани: как целые микрорайоны задыхаются в канализационных стоках

Канализационные ручьи бегут по улицам Дягилево. Автор фото: Алла Старова.

Рязанцев продолжают испытывать на прочность. Не успели схлынуть паводковые воды, просохнуть городские улицы и подвалы, как их место занял потоп другого рода – зловонный и ядовитый. «Белая» зима сменилась «фекальной» весной.

Еще декабрьский прорыв канализации на улице Мервинской заставил город подозревать, что под землей таятся проблемы. Тогда, затопив проезжую часть, коричневая стихия заставила менять маршруты автобусов.

Весной из Московского округа сводки об авариях на канализационных сетях поступают как с фронта – с пугающей регулярностью. 15 марта 2026 года в районе дома №3 на улице Коломенской земля разверзлась – обрушился железобетонный коллектор. Участок более 100 метров превратился в руины. В марте же потоп ударил по подвалам. В апреле затопило цоколь многоэтажек №9/1 по Народному бульвару и №41/1 на Московском шоссе.

«Водоканал» «круглосуточно» устранял последствия обрушения коллектора. Фото: МП «Водоканал».

Жители, отчаявшиеся из-за бездействия коммунальщиков, писали губернатору панические письма. «Дышать невозможно, никто не реагирует!» – жаловались из десятиэтажки на Народном бульваре, где люди сидят без воды по несколько дней, пока из подвалов откачивают зловонную жижу.

Гнилые труды и временные схемы

МП «Водоканал» тем временем отчитывалось о трудовых подвигах. Специалисты обещали восстановить штатную работу коллектора в кратчайшие сроки. Сначала планировали закончить все к началу мая. Потом – ко второй половине месяца.

7 мая ввели в эксплуатацию 50-метровый участок у дома 39/4 по Московскому шоссе. Но в районе возникали новые очаги, словно у гидры отрастали головы.

«Мы работаем круглосуточно, перекачка стоков идет по временной схеме», – рапортовали коммунальщики.

На Народном бульваре, 9/1, работы продолжаются, жители с марта без воды. Автор фото: Алла Старова.

И вот, наконец, прозвучал приговор: «длительный срок эксплуатации и газовая коррозия бетона и арматуры». Причина аварии банальна до ужаса: коммунальные сети, которые начали строиться в районе еще при Брежневе, исчерпали свой ресурс. Изношенные трубы и бетон не выдерживают натиска времени и растущего города. Система, которая держалась полвека, разваливается на части.

Ядовитый кошмар на Белякова

Если где-то пытаются латать, то до поселка Дягилево добраться оперативно службы не смогли. Еще одной точкой канализационного фронта стал дом №30 по улице Белякова. Ирония судьбы – в 2025 году здесь завершился капитальный ремонт. Свежий фасад, подвал, благоустройство... и два месяца спустя – прорыв канализации.

Жильцы уже не первый месяц обивают пороги чиновничьих кабинетов. Они не просят звезд с неба, а просто помощи, чтобы не утонуть в нечистотах.

«С 27 марта наш подвал заполнен нечистотами, – голос Аллы Старовой срывается от усталости. – Мы делаем заявки диспетчеру, но стоки продолжают прибывать. Ужасный запах стоит на лестничных клетках и уже проник в квартиры».

Подвал полностью затоплен. Автор фото: Алла Старова.

Алла Васильевна не выдержала и из-за ядовитой влажности и вони, от которой слезятся глаза, покинула свою квартиру. Сейчас пенсионерка живет у родственников в другом районе. Она периодически навещает свою «крепость», но каждый раз убеждается: время там остановилось. Работы не ведутся, а дышать нечем.

«УК "Комбайнбыт-Сервис" отмахивается и все делает формально, – продолжает Алла Старова. – Они пытаются откачивать подвал тонким садовым шлангом прямо на газоны! Стоки текут под окна, во дворе адская вонь. Это не решение проблемы… Проходят трубы с горячей водой и отоплением. Все это греется, ядовитые газы. Травимся, задыхаемся. К дому подойти нельзя».

Пенсионерка говорит то, что боятся сказать другие: ремонт канализации в районе потребует значительных затрат и времени. Но люди готовы ждать. «Пусть хоть воду отключают временно, – заявляет она. – Но организуйте нормальную, качественную откачку спецтехникой».

УК пытается откачивать нечистоты из подвалов садовым шлангом. Автор фото: Алла Старова.

Госжилинспекция отреагировала на жалобы жильцов. УК вынесли предостережение, «Водоканалу» – тоже. Но это всего лишь бумажка, а в подвалах по-прежнему бушует «коричневое море».

«Чтобы вы так жили, как мы»

Проблема остро стоит и для других улиц Дягилево. Дорога на работу для жителей превратилась в полосу препятствий. Улицы затопило, автобусы ходят в объезд, а пешеходы рискуют пройти по шатким тропам, огибая смердящие болота.

«Когда сошло половодье, воды только прибавилось. Это не природа, это канализация! – возмущается Галина Афонькина. – Сейчас глубина на дороге 70-80 см! Даже грузовики не рискуют соваться».

Вода не только на улицах, она – в домах. Местные жители показывают след на стене: грязная полоса в полметра высотой, оставшаяся после того, как ушли стоки. В подвалах погибли остатки запасов, залиты коммуникации.

В местный ручей Бохот, минуя очистные, водопадом из труб низвергаются нечистоты. Зловонный поток отравляет землю и воздух.

На улицах Дягилево. Автор фото: Алла Старова.

И тут, спустя месяцы мучений, 20 мая в «Водоканале» приступили к действиям. «Мы понимаем сложность ситуации, делаем все, чтобы закончить ремонт в кратчайшие сроки. Приносим извинения». Коммунальщики восстановили провал на пересечении улиц Коняева и Центральной.

Но рязанцы уже научены горьким опытом и не верят в чудеса. «Водоканал» признает: начали с Московского, теперь добрались до Дягилево. При этом коллекторы связаны в одну сеть, но ремонт не завершен по другим адресам. «А про Народный бульвар д. 9/1 забыли?! – негодует Ольга Васильева под сообщением «Водоканала», – С конца марта воду дают по часам, и то не всегда. Чтобы вы так жили, как мы!»