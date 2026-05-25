«Сляпать спектакль, получить денежку и уехать…» Артист театра и кино Анатолий Конопицкий высказался о приглашенных режиссерах

Актер театра и кино Анатолий Конопицкий служит в Рязанском театре драмы. Он пришел в гости к автору программы «Другой формат» Владимиру Лютикову и рассказал, чем театральные подмостки отличаются от кинематографических дублей.

Русский узбек на сцене драмтеатра

Анатолий Конопицкий родился в Ташкенте, из-за чего называет себя русским узбеком. Там, после школы, он поступил в институт театра и кино. Однако молодого человека забрали в армию. Служил он в России, а отслужив, женился - и в Узбекистан решил не возвращаться.

- В скором времени я познакомился с Жанной Виноградовой – режиссером рязанского ТЮЗа. Она пригласила меня работать в Рязань. Так я стал актером рязанского драматического театра. Со временем здесь укоренился. Город мне очень нравится – потрясающий, и люди прекрасные, - поделился наблюдениями Анатолий Николаевич.

Чем ближе Москва, тем ближе кино

Театральную сцену Анатолий Конопицкий любит, но ей одной не ограничивается. Он много снимается в кино. В основном играет роли в популярных сериалах.

- Чем ближе я находился к Москве, там чаще в моей жизни появлялись кинорежиссеры и директоры по поиску актеров. Так и началось сотрудничество. Самый последний фильм, в котором я снялся - это «Обратная сторона луны». Также играл в сериалах «Судьбы загадочное завтра», «Понять и простить» и «След». Иногда работаю с именитыми актерами. Как-то были съемки с Олегом Алмазовым и с Павлом Деревянко, - рассказал артист.

Театр – протяженный, а кино - секундное

Театральная сцена и кинематографическая площадка, по мнению Анатолия Конопицкого, очень сильно различаются. Потому многие театральные служители не могут работать и там, и тут.

- Кино - это совершенно другая профессия, отличная от театральной. Кино – момент импульсный, секундный, как стоп-кадр. Это не протяженность, как в театре. К тому же в кино тебя часто просят повторить – еще и еще. Это бывает очень неприятно, - поделился воспоминаниями Анатолий Николаевич.

Актер ценен своим профессионализмом

У Анатолия Канопицкого есть опыт не только в актерстве. Он и сам стал режиссером нескольких спектаклей. О своих коллегах по режиссерскому цеху он отзывается неоднозначно.

- Разные попадаются. Некоторые приглашенные режиссеры приезжают на постановку только для того, чтобы получить денежку и «сляпать» спектакль. Их основная задача – сделать так, чтобы артисты спинами не сталкивались – развести и уехать. На этом все заканчивается. Беда в том, что во многих театрах нет главных режиссеров. Поэтому приходится работать, придерживаясь такой стратегии: выполнить свою работу так, чтобы остаться честным перед собой, но и не проигнорировать задачу режиссера, - признался Анатолий Конопицкий.

К «пафосу» и «показухе» актер относится пренебрежительно. Он рад тому, что в его родном рязанском драматическом люди не выпячивают напоказ свои съемки в фильмах, не делают это предметом гордости. Ведь все же актеры, как театра, так и кино, ценны своим профессионализмом, а не количеством заработанных галочек.

