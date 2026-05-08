Новый фотоальбом объединил музейные и семейные снимки Рязани в годы войны

Военные фотографии прошли профессиональную реставрацию.

В преддверии Дня Победы, 7 мая, в библиотеке им. С. Есенина прошла презентация памятного издания «Рязань в лицах и событиях: 1941-1945. Народный фотоальбом».

От довоенного времени до Дня Победы

После небольшой вступительной речи представителей библиотеки, слово взял один из организаторов проекта директор информационного агентства «РИА» Димитрий Бочаров.

- На подготовку этой инициативы мы потратили почти два года, изначально понимая, что осуществить ее будет не так-то просто. Идея возникла спонтанно. Мы стали вспоминать своих родственников, которые воевали, - рассказал собравшимся Димитрий Владленович. - Появилось ощущение, что эта тема роднит и сближает многих людей. Тогда мы решили собрать и объединить материалы, которые хранились в архивных и музейных источниках, осмыслить их, художественно оформить и представить в первую очередь подрастающему поколению.

На презентации собрались представители правительственных и общественных организаций.

По словам организаторов проекта, на страницах альбома собраны фотографии жизни горожан в военные годы, сделанные как профессиональными корреспондентами, так и фотографами-любителями. Внутри издание разбито на блоки. На его страницах поступательно рассказана история города, начиная с последних предвоенных дней и заканчивая Днем Великой Победы 9 мая 1945 года.

Проект создавали «всем миром»

Проект развивало много людей. Среди них ИА «РИА», рязанское отделение «Российского детского фонда», министерство культуры, управление образования города Рязани.

- Всем миром этот проект двигался. В результате у него есть собственный сайт, официальная группа в социальной сети, а теперь он еще и материализовался в книге. Этот проект занял большой отрезок нашей жизни – содержательный, творческий. Мы познакомились с очень интересными людьми, прикоснулись к истории города, вспомнили жизни своих семей. Мы рассказали эти сюжеты детям и внукам, - поделился результатами работы Димитрий Владленович. - Сегодня еще откроется выставка нашего фотоальбома в Рязанском государственном медицинском университете. Она называется «Город милосердия» и посвящена медикам, работавшим здесь во времена войны.

Скромный вклад в проект внесла и КП-Рязань. На этапе обсуждения концепции издания именно наша редакция предложила название «Народный фотоальбом». С первых шагов чувствовалось, что проект имеет широкий охват, что грядущая книга – общая память всех рязанцев. Рабочее название «Рязань в лицах и событиях: 1941-1945» не вполне отражало масштаб идеи. Поэтому и было предложено обратиться к простым горожанам, к их семейным архивам, запечатлев народное участие и в наполнении, и в названии книги.

Фотографии можно увидеть на улице Почтовой

Экспозиция снимков «Народного фотоальбома» открыта на улице Почтовой. Она стала продолжением выставки 2025 года. В ней представлены более 50 планшетов с отреставрированными фотографиями, запечатлевшими жизнь рязанцев во времена Великой Отечественной войны. Это лишь треть снимков, которые содержатся в печатной версии книги. Посетить экспозицию на улице Почтовой горожане смогут до конца майских праздников.

Тем временем работа над «Народным фотоальбомом», объединяющим фотографическую память рязанцев о годах Великой Отечественной войны, продолжается. Новые снимки города и горожан 1941-1945 годов будут включены либо во второе (дополненное) издание, либо во второй том. Участвовать в проекте может любой желающий рязанец, подав заявку через официальный сайт «Народного фотоальбома».