Жилой комплекс будущего уже сегодня

ЖК будет выглядеть, как картинка из журнала. Но это реальность.

Новый жилой комплекс в Московском микрорайоне Рязани, на улице Костычева, строит компания «Зеленый сад - наш дом». Сдавать объект планируют в 1-м квартале 2029 года. Но уже сейчас он вызывает особый интерес у потенциальных покупателей жилья. В том числе и потому, что ЖК «Моя мечта» будет оснащен уникальной интеллектуальной системой, аналогов которой, как утверждает застройщик, нет ни в регионе, ни во всей стране.

Чем так мил «Милый дом»?

В наши дни голосовыми помощниками, казалось бы, никого не удивишь. Умные колонки, способные и музыку включить, и бытовую технику контролировать, есть во многих квартирах. Но интеллектуальная система «Милый дом» - это собственная разработка «Зеленого сада», созданная специально для того, чтобы облегчать быт жильцов и ускорять их взаимодействие с управляющей компанией. Уже сейчас застройщик тестирует свою технологию в недавно сданном ЖК «Еврокласс-4» на Быстрецкой: учитываются замечания и предложения новоселов, а возможности «Милого дома» постепенно расширяются.

Как это вообще работает? Представьте, например, что вы, зайдя в свой подъезд, обнаружили мусор и грязь. Достаточно сказать: «Милый дом, грязно». Умная колонка в подъезде вас услышит, самостоятельно сформирует заявку и передаст «куда надо», а именно - в управляющую компанию.

- Голосовой помощник способен открыть шлагбаум, вызвать лифт, мастера, помощь или охрану, оставить заявку на ремонт, - рассказывает Александр Гущин, руководитель отдела развития направления ИИ ГК «Зеленый сад - наш дом». - Достаточно сказать: «Милый дом, помоги» или «Милый дом, тревога».

Согласитесь, такая заботливая система не только упрощает жизнь, но и позволяет каждому чувствовать себя в большей безопасности. А пользоваться ею очень просто: в коридорах и холлах ЖК повсюду развешаны памятки с краткой инструкцией - какие слова нужно произнести, чтобы запустить ту или иную команду.

Найдется место для всех

Кроме умного голосового помощника, у ЖК «Моя мечта» есть еще немало плюсов, о которых стоит рассказать. Например, здесь представлены разные варианты планировок, чтобы каждый рязанец мог подыскать жилье, исходя из своих возможностей и приоритетов.

Компактные студии без балконов и лоджий - простой вариант для студентов и молодых специалистов, только начинающих самостоятельную жизнь. Просторные и современные двухкомнатные квартиры - это уже оптимальный «семейный» вариант. Кстати, планировка некоторых двушек позволяет при необходимости трансформировать их в трешки, ведь когда семья растет, ее потребности меняются!

Одна из планировок двухкомнатных квартир.

Ну а видовые квартиры на верхних этажах ЖК с высотой потолков более 3 метров и увеличенными оконными проемами удовлетворят жильцов с самыми высокими запросами и изысканным вкусом. Лепнина и крупные дизайнерские люстры, массивная мебель и декоративные балки - здесь возможен любой вариант дизайна интерьера.

Одна из планировок однокомнатных квартир.

Комфорт в приоритете

Забота о будущих жильцах ЖК «Моя мечта» проявляется буквально во всем. Здесь предусмотрен закрытый подземный паркинг с видеонаблюдением: в любое время года ваши автомобили будут защищены и от погодных катаклизмов, и от прочих неприятностей. Вам больше не придется спорить с соседями и накатывать круги по двору в поисках свободного места для машины.

Тут же, в паркинге, предусмотрены удобные кладовые помещения, где можно хранить не только зимнюю/летнюю резину, но и спортинвентарь, детские коляски, сезонные вещи - чтобы не занимать основную жилплощадь.

Благодаря автономной системе отопления и горячего водоснабжения с собственной котельной в доме всегда будут горячая вода и комфортная температура. Можно не опасаться сезонных отключений и городских аварий.

А фасад «Моей мечты» впечатляет не только современными архитектурными решениями, но и новейшими энергоэффективными технологиями. Надежная тепло-

изоляция внешних стен позволяет зимой сохранять в квартире тепло, а летом - приятную прохладу, не переплачивая за отопление и кондиционеры.

Мальчишкам, девчонкам, а также их родителям

Как же будет выглядеть благоустроенная придомовая территория мечты, точнее ЖК «Моя мечта»?

Здесь вечером, как днем - такое освещение игровых, прогулочных, детских и спортивных зон.

Тут, пожалуй, можно не отказывать себе в самых смелых фантазиях. Ведь даже те решения, которые застройщик уже сегодня применяет на объектах, выглядят как картинка из глянцевого журнала про нездешнее будущее. Тут и скамейки с подогревом, подсветкой и USB-портами, и световые деревья, и система подогрева входных групп и пешеходных дорожек...

Известно, что новый жилой комплекс и его двор планируется надежно охранять, чтобы дети могли весело и безопасно гулять в любое время года и в любую погоду, а родители - не волноваться. В крытом помещении разместится всесезонная песочница с адаптивным микроклиматом (еще одна уникальная разработка компании). Здесь же - зона скалодрома, качели, горки-лазалки и много чего еще, чтобы любой ребенок собирался на прогулку как на праздник.

А пока дети развлекаются, родители и бабушки-дедушки смогут отдохнуть под сенью высаженных молодых деревьев и под журчание дворовых фонтанов. По вечерам они будут подсвечиваться, создавая особый уют и романтичную атмосферу…

Кстати

В России есть и другие застройщики, внедряющие в своих новых объектах искусственный интеллект. Однако чаще речь идет о люксовых апартаментах. А «Зеленый сад - наш дом» применяет технологии будущего в домах, которые могут себе позволить многие рязанцы.

На заметку

Все входы и выходы в домах ГК «Зеленый сад - наш дом» расположены на уровне тротуара, нет ни бордюров, ни ступеней: очень удобно, особенно для мам с колясками и маленькими детьми. Входные двери из прочного закаленного стекла открываются автоматически.