«Вы понимаете вообще, какого уровня я человек?..» СК рассказал, как полковник полиции убил человека. От первого выстрела до приговора

Суд лишил Виталия Цыплакова звания полковника.

По делу об убийстве на охоте в Сапожковском районе суд вынес приговор. Он еще не вступил в законную силу, но сразу вызвал кривотолки среди обывателей. Якобы не все фигуранты получили наказание соразмерно деянию.

Сначала вкратце: 24 февраля 2024 года на незаконной охоте в Сапожковском районе застрелили 47-летнего Сергея Пинтелина. Организовывал охоту глава местного сельхозпредприятия Сергей Петин. Участвовали в ней замначальника управления угрозыска рязанского УМВД Виталий Цыплаков, экс-замначальника Михайловского межмуниципального отдела полиции Станислав Костин и водитель рязанского пивзавода Сергей Пинтелин. Такая информация широко гуляла в СМИ изначально – четверо охотников, один из которых мертвый.

Попадает в лося и человека

В действительности охотников было девять человек. Кроме вышеуказанных еще пятеро. В основном это местные жители, братья-сватья, приятели. Один человек из Москвы, приехал проведать мать.

Все девять человек понимали, что охота незаконная, что в это время охотиться ни на косулю, ни на лося запрещено. Но мужики встретились и договорились, лупить всех, кто будет на их участке.

Организатор охоты Петин провел инструктаж: как встаем в линии, откуда поедут на снегоходах загонщики, когда и куда стрелять. Первый загон был пустой, ни зверя – ни выстрелов.

Виталий Цыплаков в суде и ориентировка на пропавшего охотника.

Вновь двое загонщиков уехали в лес, а стрелки встали по номерам в линию. Все помнят уговор – в загон не стреляем, в линию не стреляем, зверя пропускаем – и лупим его в спину. На одной из линий стоят москвич Овсянкин, следом – Пинтелин, еще через несколько метров – Цыплаков.

Несколько минут, и сквозь рев мотора снегоходов, послышался треск сучьев – выбегают лось с лосенком. Цыплаков не пропускает зверей и начинает лупить в сторону загонщиков. Последние потом вспоминали, как от страха спрыгнули с машин и спрятались в снегу за техникой. Стреляет в ту же сторону и Пинтелин.

Цыплаков делает два выстрела из ТОЗ-34, перезаряжается, а лоси уже находятся между ним и Пинтелиным. Несмотря на это, полицейский стреляет в сторону человека. В итоге ранит лосенка и убивает человека.

«Мы его [Цыплакова] спрашивали: «Знал он, кто где из охотников стоит? Понимал, ориентировался?» По его словам, направление он знал, но человека не видел. Мы вменили ему убийство с косвенным умыслом, когда ты осознаешь, что в результате твоих действий может наступить смерть, но относишься к последствиям безразлично. Взрослый человек, понимает, что если стрелять из ружья в сторону человека, то можно убить его. Да, ты хотел убить только лося, но человек тебе был безразличен», - объяснил квалификацию по убийству следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Рязанской области Виктор Абрамов.

Позднее с квалификацией согласились прокуратура и суд.

«Давайте под лед его…»

Стрелял Цыплаков минимум четыре раза. Пуля лосенку попала в позвоночник, парализовав задние ноги. Браконьеры его сначала бросили, но, когда решили зачищать следы незаконной охоты, вернулись - дорезали животное и поделили мясо. Рядом у дерева лежало тело Сергея Пинтелина.

Организатор охоты Сергей Петин знал, что случилось с охотником, но долгое время подыгрывал Цыплакову, вводил в заблуждение мать погибшего. Фото: минсельхоз Рязанской области.

Полицейский прямо на месте признался: «Блин, ну, наверное, это я его… Че будем делать?» Сам же предложил: «Ну, давайте под лед его».

Запротивился Петин: «Какой под лед, я его у матери только что забрал...»

«Может, в лес ушел по нужде, там и застрелился нечаянно…» - еще подкинул вариант замначальника угро.

В итоге охотники выехали на открытый участок поближе к дороге. Там Цыплаков с Петиным скомандовали остальным, мол, вы ничего не знаете, не видели. «Зачищайте охоту, а мы тут сами разберемся». Все разъехались, понимая, что те будут вызывать полицию.

Петин с Пинтелиным уезжают на незаконную охоту. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Остались трое: Петин, Костин и Цыплаков. С ними тело Сергея Пинтелина.

Петин сразу в отказ: «Не знаю, что вы хотите делать, я в этом не участвую. Если прятать, то увозите его из моего района».

Когда стемнело, Петин отвез Цыплакова с Костиным и трупом в ближайшее село, а сам поехал светиться – по магазинам, к родственникам. Показывал, что он не с ними.

Бывший полицейский показывает, как увозили тело убитого охотника. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Версия браконьеров

Наверное, тогда у приятелей родилась версия. Они встретились вчетвером - Пинтелин, Цыплаков, Костин и Петин. Охотиться не собирались, просто покататься, но ружье на всякий случай взяли. Ружье ведь не запрещено брать. Выехали в поле, и Петин говорит: «Ой, мне надо отъехать сейчас». И уехал. Остальные ждали его там три часа.

Пока ждали Петина, Пинтелин хлестал самогон, а остальные чай пили в голом поле под февральскими ветрами, беседовали. Потом Пинтелин сказал, что пойдет домой и ушел. Остальные еще подождали какое-то время Петина, тот так и не вернулся, и они сами уехали.

Весь вечер Нина Васильевна - мама Сергея Пинтелина - пыталась дозвониться до сына, но телефон был вне зоны действия сети. Тогда набрала главе КФХ Петину.

«Не переживай, мы играем в бильярд, у нас все нормально, я перезвоню», - ответил аграрий пожилой женщине, при этом не сказал, что Сергей с ними. Утром Петин после очередного звонка предположил, что Сергей спит с остальными охотниками, выпивали – отдыхают. Потом и сам деланно забеспокоился: «Блин, куда он пропал-то…»

Увидев зверя, полковник полиции становился безразличен к людям. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

«Откопай яму, пожалуйста»

Тем временем тело убитого охотника лежало в сарае одного из жителей. Тот думал, что прячут тушу лося, поэтому сам в сарай не заглядывал. Дорогое ружье погибшего Цыплаков с Костиным взяли с собой, позже распилили и утопили. Через пару дней они забрали тело и вывезли на свалку. У полковника полиции там друг – хозяин полигона.

«Откопай нам яму на помойке своей, пожалуйста» - попросил полковник.

Они привезли его, тот экскаватором вырыл трехметровую яму, и они увезли его обратно. Он ничего не спрашивал, думал, остатки от животного прятать будут.

Приятели сбросили тело в яму, засыпали, как смогли. Вновь привезли хозяина полигона, и он уже трактором все заровнял.

Место, где браконьеры закопали труп убитого охотника. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Навязчивая мысль Цыплакова

С момента возбуждения уголовного дела рязанские следователи не верили в версию охотников, что Пинтелин ушел домой и где-то пропал. Быстро выяснили, что охотников было девять человек, и с каждым начали работать. Добрались до москвича Овсянкина. Он должен был гостить у матери все праздники, но срочно уехал раньше. В Москве провели у него обыски, изъяли ружья, одежду. Но он молчал. Уехал, мол, потому что машина сломалась, записался в сервис.

Цыплаков показывает, в каком направлении находились люди в линии. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

«Он просто боялся, но в итоге первый потом все рассказал, что видел – все подробно и честно» - говорит Виктор Абрамов.

Овсянкин находился на одной линии с Цыплаковым и Пинтелиным. Он не видел лосей, поэтому не стрелял, но слышал выстрелы. В какой-то момент на его глазах упал Пинтелин.

Поочередно следователи задержали и отправили в СИЗО Сергея Петина и Станислава Костина. Последним в списке был замначальника рязанского уголовного розыска Виталий Цыплаков. Говорят, когда к нему пришли с обыском, он спросил: «Вы понимаете, к кому пришли? Вообще какого уровня я человек?» Следователи понимали.

«Сам Цыплаков признался только под тяжестью собранных доказательств. Показания дали уже все участники незаконной охоты. Молчали только он и Костин. Но у Цыплакова очень навязчивая мысль была, что это не он убил Пинтелина, а Овсянкин. Цыплаков до последнего сам себя убеждал, что сейчас труп достанут, вынут пулю, а она окажется не из его ружья, - продолжает следователь. – Но у них и ружья были разные – гладкоствольное и нарезное, да и не стрелял Овсянкин».

Пуля, извлеченная из тела убитого охотника. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Приговор понятен

По словам Виктора Абрамова, приговор участникам уголовного дела ему понятен. Были установлены и доказаны два случая незаконной охоты. Еще до трагической истории Сергей Петин убил лося у себя на кормушке. За эти два эпизода суд назначил судебный штраф. Помимо этого, фигуранты возместили ущерб государству за убитых животных в соответствии с постановлением правительства – 400 и 240 тысяч рублей. Еще до суда они пожертвовали на СВО, обустроили в лесу кормушки для зверей. У всех был штраф по 200-300 тысяч рублей.

«По поводу укрывательства, в котором обвинялись Костин и Петин. Преступление небольшой тяжести, до двух лет лишения свободы. Срок привлечения к уголовной ответственности - два года. То есть, в марте этого года срок давности истек, поэтому дело было прекращено. Что касается хищения ружья у Пинтелина, ну вот тут уже суд посчитал, что можно Костину дать условный срок. Впрочем, приговор в законную силу пока не вступил», - пояснил следователь по расследованию особо важных дел.

Извлечение тела Сергея Пинтелина. Фото: СУ СК России по Рязанской области.

Бывший высокопоставленный полицейский Виталий Цыплаков получил 11 лет лишения свободы. Кроме того, он лишен звания полковника. В пользу родственников погибшего Сергея Пинтелина он выплатит 4,2 млн рублей.

КСТАТИ

Во время суда Станислав Костин вспомнил случай на другой охоте. Били зверя они с Цыплаковым, и тот тоже стрелял в сторону человека. Одна дробина долетела до Костина. Тогда все закончилось легким ранением.