«Новый штамм коронавируса может стать причиной вспышки». Рязанский врач-инфекционист рассказала правду о «пироле»

Подъем заболеваемости ОРВИ в этом году в Рязани отмечается раньше обычного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для рязанцев сезон отпусков резко сменился сезоном простуд. В поликлиниках выстраиваются длинные очереди, в школах и детсадах растет число заболевших детей. Почему ОРВИ сделали фальстарт, чем опасна «пирола» и ушла ли корь из региона? На эти вопросы «КП-Рязань» ответила врач-инфекционист ГБУ РО «ОКБ им. Н. А. Семашко» Ольга Щеголькова.

Врач-инфекционист Ольга Щеголькова. Фото: ОКБ им. Н. А. Семашко

6685 случаев ОРВИ

- Ольга Ивановна, многие родители обеспокоены всплеском простудных заболеваний в школах и детсадах. Какова эпидобстановка в регионе? Не рано ли начался сезон простуд?

- По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, отмечается рост заболеваемости среди населения острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано 6685 случаев. Наибольшее число заболевших отмечается среди детей школьного возраста и взрослого населения. Действительно, подъем заболеваемости ОРВИ в этом году наблюдается несколько раньше, но вызван он теми же причинами: сезонной перестройкой иммунитета, возвращением большого количества детей и взрослых после летних каникул и отпусков, длительным пребыванием в закрытых помещениях.

- Этим летом был выявлен новый штамм коронавируса. В чем его отличие от «омикрона» и других штаммов?

- Действительно, летом был выявлен новый штамм коронавируса ВА.2.86 «Пирола». Зарегистрирован он в Израиле, Дании, США, Великобритании и Франции. От других штаммов коронавируса отличается большим количеством мутаций, которые помогают вирусу лучше проникать в клетку, и делают его более заразным.

- Какие у него симптомы? Есть ли среди них специфические?

- По имеющимся данным у «пиролы» наблюдаются такие симптомы, как кашель, боли в горле, насморк и интоксикация. То есть он не имеет никаких специфических симптомов и выглядит, как обычное ОРВИ или другой штамм ковида. Пока нет информации о том, что «пирола» протекает тяжелее, чем предыдущие штаммы «омикрона».

- К счастью, пока «пирола» не добрался ни до Рязанской области, ни до России. Но каковы прогнозы медиков, может ли по заразности этот штамм доминировать в осенне-зимнем сезоне 2023−2024 годов?

- Медики опасаются, что в силу большего количества мутаций, делающих его более заразным, он может стать причиной вспышки респираторной инфекции.

- Как защититься от этой инфекции? Какие порекомендуете меры защиты от этой заразы для взрослых и для детей?

- Наиболее эффективной мерой профилактики коронавирусной инфекции и гриппа остается своевременная вакцинация. По данным Роспотребнадзора, вакцины, разработанные для варианта «омикрон», эффективны также и в отношении «пиролы».

- Стоит ли, по-вашему мнению, делать прививку от гриппа? Способна ли она защитить от «пиролы»?

- С сентября началась кампания по вакцинации от гриппа. Вакцинация не предотвращает заражение вирусом, но достоверно снижает риск развития тяжелой формы заболевания и сокращает продолжительность и выраженность симптоматики, а значит, заболевание протекает легче. Поэтому не следует пренебрегать этой рекомендацией и своевременно делать прививки, особенно лицам из групп повышенного риска. К ним относятся люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными, сахарным диабетом, ожирением, онкологией, иммунодефицитами. А также те, кто в силу своей профессии контактируют с большим количеством людей - медицинские работники, педагоги, работники сферы торговли, общественного транспорта.

Нельзя не сказать и о мерах неспецифической профилактики. Это здоровый образ жизни, соблюдение режима труда и отдыха, достаточный сон, прогулки на свежем воздухе, спорт, включение в меню больше овощей и фруктов, соблюдение требований гигиены.

При появлении симптомов ОРВИ лучше оставаться дома, но если вы вынуждены пойти на работу или учебу, то не забывайте о ношении медицинской маски, соблюдении социальной дистанции.

«Среди населения высок процент привитых от кори»

- Летом в Рязанской области были выявлены случаи кори. Какова ситуация по этой инфекции в настоящее время?

- Да, летом в нашем регионе фиксировались случаи кори. Это одна из тех инфекций, которая хорошо управляема с помощью вакцинации. Случаи заболевания были отмечены среди цыган, которые не были привиты от кори. Дальнейшего распространения заболевания не произошло, так как среди населения высок процент привитых от кори. Вакцинация от кори входит в национальный календарь профилактических прививок. Эта ситуация еще раз показывает, какую роль играет вакцинация в профилактике распространения инфекционных заболеваний. Поэтому напоминаю родителям о необходимости проверить прививочный статус против кори своего ребенка, и в случае отсутствия вакцинации, получить профилактическую прививку против кори.