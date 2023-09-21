От создателя «грибов»… Скульптор Василий Горбунов признался, какие эмоции вкладывает в «грибы с глазами»

Каждый рязанский гриб имеет неповторимый образ и характер.

Рязанская область - одна из самых урожайных на грибы в средней полосе. С апреля и практически до конца ноября - до первых серьезных заморозков - грибники отправляются в леса на тихую охоту. Лисички, вешенки, белые, подберезовики, подосиновики и множество других видов дарят наши леса собирателям. Вот уже на протяжении нескольких лет грибы можно встретить в любое время года, просто прогуливаясь по улицам Рязани. Среди жителей и гостей Рязани стали популярными путешествия по маленьким жанровым композициям, посвященным «грибам с глазами».

Всего миниатюрных скульптур пока девять плюс большая парковая композиция в Верхнем городском саду. О создании уникальных персонажей рассказал «КП-Рязань» скульптор Василий Горбунов.

С глазами и характером

При создании «грибов с глазами» скульпторы Полина и Василий Горбуновы в первую очередь отталкиваются от места установки композиции. Дальше начинается тонкая и творческая работа над деталями - создается неповторимый образ и характер каждого гриба. Воплощая в жизнь скульптуры, семейный дуэт использует авторский подход, но обязательно учитывает пожелания горожан и прислушивается к мнению краеведов.

- Реализовывать проект «Грибы с глазами» оказалось увлекательным и интересным занятием. Каждая композиция - это маленькая история, - признается Василий Горбунов. - Продумывая темперамент и взаимоотношения грибов между собой и с окружающим миром, всегда любопытно, какими в результате они получатся.

Отдельное внимание уделяется соответствию вида гриба общему образу и стилю композиции. Абсолютно все скульптуры - это благородные и съедобные грибы.

Авторы скульптур Полина и Василий Горбуновы.

Самолетик олицетворяет поиск

- Каждый гриб занят своим делом, каждый несет в себе определенный настрой и посыл, - поясняет Василий. - Гриб-мудрец возле библиотеки имени Есенина - хранитель знаний. В его исторической книге записан год основания Рязани. Довольно лиричная и душевная композиция расположена у Театра драмы - влюбленная пара, которая органично вписывается в светскую атмосферу площади.

Идея создания гриба-пионера появилась благодаря исторически сложившейся деятельности Дворца детского творчества, в стенах которого выросло и еще вырастет не одно поколение.

- Грибу-пионеру мы подарили самолетик, так как хотели создать его активным, оптимистичным и по-детски задорным. И этот самолетик олицетворяет поиск и стремление к развитию. Ведь главные мечтатели и исследователи нашего мира - это дети.

В ближайшее время в Рязани еще появятся грибные композиции. Полине и Василию уже известны места для новых жителей города, но они пока сохраняют интригу.

В ТЕМУ

Кандидат биологических наук, доцент Антон Барановский рассказал, где и какие грибы из уже установленных в Рязани можно встретить в наших лесах.

Белый гриб - не самый обычный. Он растет в старых лесах, которым должно быть минимум 20 лет. Белые можно встретить среди дубов, сосен, елей и берез.

Подберезовики и подосиновики немного схожи с белыми грибами. Но в отличие от них подберезовики и подосиновики любят молодые смешанные леса с осинами, тополями и ивами, а также влажные и заболоченные места, старые сады.

Подосиновики с тополями и осинами образуют симбиоз, очень любят смешанные посадки.

Лисички - хвойные любители, особенно сосновых насаждений. Лисички можно найти в лесах, расположенных за Солотчей и Алеканово и дальше в сосняках и смешанных лесах.

Шампиньон интересен тем, что в отличие от других грибов ему не нужны деревья. Это луговой гриб, он растет на лугах, в огородах или садах.

Вешенка - обитает на отмершей древесине, обычно на пнях осин и тополей, иногда на березовых, липовых, ивовых и даже на дубовых. Это осенний гриб, и собирать его можно до заморозков, вплоть до ноября.

Зонтик - представитель семейства шампиньоновых. Встретить его можно на берегу Оки и в сосновых лесах.

Из всего многообразия грибов, растущих в Рязанской области, чаще всего встречается подберезовик.