Солотча на два дня погрузилась в Ленд-фестиваль «Земля Паустовского»

Гостеприимный Ленд-фестиваль «Земля Паустовского» в Солотче. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В субботу, 23 сентября, в Солотче стартовал II Ленд-фестиваль «Земля Паустовского», который посетили сотни рязанцев и туристов из других городов. Курортный поселок на два дня погрузился в атмосферу творчества, литературы, музыки и спорта.

На улицах и в лесной зоне установили маршрутные указатели с программой фестиваля. Посреди леса возвели современный шатер, где в комфортных условиях зрители прослушали познавательные лекции. Большой интерес вызвала лекци по фотографии на смартфон Дмитрия Чикалина.

В уютных шатрах под соснами читали лекции. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На Монастырской площади установили сцену и крытый зрительный зал, где состоялись концерты. Еще одной локацией стал Дом музей Пожалостина, где в уютной атмосфере показывали фильмы и мультфильмы, читали лекции и проводили мастер-классы.

На фестивале прошли многочисленные мастер-классы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В первый день фестиваля посетителей ждали многочисленные мастер-классы, в частности по изготовлению свечей и росписи глиняной игрушки. Привлекала внимание гостей ярмарка хэнд-мэйда с неповторимыми изделиями рязанских мастеров. В гастрономическом островке посетителей ждали редкие блюда, чай из самовара. На тропе Паустовского прошли литературные прогулки и спортивное ориентирование, посиделки с лесником.

Площадкой для фестиваля стал воспетый Паустовским сосновый лес Мещеры. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Ярким завершением первого дня стал концерт на Монастырской площади. Послушать артистов Рязанской областной филармонии собрался полный зрительный зал, организованный в шатре.

Произведения Константина Паустовского читали вслух у "костра". Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Фестиваль продолжился в воскресенье, 24 сентября, не менее насыщенной и интересной программой.