Молочная азбука «АМКИ»: Буква «С»

Молочный цех «Амки», фото из архива 2019 года.

Мы раскрываем значение терминов из молочной отрасли, которые встречаются на упаковках иногда вызывают вопросы у потребителей. С нашей «Азбукой» покупателям станет легче ориентироваться в вопросах здорового питания и проще делать верный выбор натуральных качественных продуктов на полках магазинов. Сегодня познакомим читателей с терминами молочной промышленности, которые начинаются на букву «С».

Сепарирование молока - это разделение его на высокожирную фракцию (сливки) низкожирную (обезжиренное молоко). Наши предки применяли примитивный метод отстаивания молока, дожидаясь, когда в емкости наверх поднимутся сливки. На современных производствах используют специальный аппарат - сепаратор, где разделение молока на фракции происходит под действием центробежной силы. Такой способ позволяет наиболее эффективно и быстро отделить высокожирную фракцию. На агромолкомбинате «Рязанский» используют высокотехнологичные сепараторы для качественного разделения молока на фракции, которые затем применяют для приготовления различных видов продукции.

Сливки - высокожирная составляющая цельного молока, которую получают с помощью сепарации. На АМК «Рязанский» широко применяют сливки в молочном производстве. Из этой жировой фракции готовят сливочное масло, сметану, питьевые сливки. Кстати, для питьевых сливок характерна жирность от 9 до 15%. Их добавляют по вкусу в кофе или какао, из них готовят коктейли, сливочное желе, заварные кремы. Кроме высоких вкусовых качеств, сливки обладают полезными свойствами. В этом продукте содержатся витамины А, С, D, Е, К, РР, группы В, а также макроэлементы калий, кальций, магний, натрий, сера, фосфор, хлор, кобальт, железо, йод, хром, цинк и молибден. Несмотря на высокую жирность, считается, что в умеренных количествах сливки контролируют уровень холестерина в крови. Диетологи рекомендуют потреблять сливки вместе с морковным соком, чтобы витамины А и Е были в норме. Также сливки помогают восстановлению нервной системы, улучшают состояние сосудов.

Сыворотка молочная - жидкая фракция молока, которая образуется при переработке молочных продуктов для получения кефира, сыра, творога. Обычно это полупрозрачная сладко-кислая жидкость со специфическим приятным кисломолочным ароматом. Этот продукт получается в результате свертывания молока, когда после воздействия высокой температуры массу сцеживают и отфильтровывают. Сыворотка обладает массой полезных свойств и широко применяется в кулинарии и даже косметологии. На 90% сыворотка состоит из воды, а остальную часть составляет коктейль из полезных нутриентов. Это важные аминокислоты, минеральные элементы в виде кальция, фосфора, калия, железа, магния, а также витамины - никотиновая и аскорбиновая кислота, витамины группы В. В сыворотке также содержатся полезные лимонная, муравьиная, молочная кислоты. На АМК «Рязанский» широко применяют сыворотку для приготовления различной полезной продукции.

Снежок - кисломолочный напиток с добавлением сахара или плодово-ягодного сиропа. В Рязани «Снежок» начали производить в 1960-х годах, а сейчас этот полезный десерт производят на многих молочных заводах. И все же первыми в производстве этого продукта в Рязани стали технологи АМК «Рязанский», и традиции производства «Снежка» соблюдаются здесь по сей день. Готовят этот напиток из пастеризованного молока, заквашенного культурой болгарской палочки и молочнокислого стрептококка. Благодаря наличию болгарской палочки этот продукт помогает нормализовать пищеварение и является вкусной альтернативой ряженке и кефиру. В нем также содержатся кальций, витамины B, A и E, фосфор, натрий, магний.

Сыр - это твердый молочный продукт, получаемый в процессе сыроделия путем заквашивания молока особым способом. Сыры содержат до 25% белка, до 60% молочного жира и на 3,5 % состоят из полезных минеральных веществ. Белки сыра усваиваются организмом лучше, чем молочные. Экстрактивные вещества сыров благоприятно воздействуют на пищеварительные железы, возбуждают аппетит. Питательные вещества, содержащиеся в сыре, усваиваются организмом почти полностью. В сырах содержатся витамины A, D, E, B1, B2, B12, PP, C, пантотеновая кислота и другие. На АМК «Рязанский» производят натуральные вкусные мягкие сыры.

Сырок творожный - это полезный порционный творожный десерт. Изготавливают сырки из творога с добавлением сахара, соли, сливочного масла, сухофруктов, ванилина и других фруктовых и сладких добавок. Сверху сырки глазируют, как правило, продуктами шоколадного производства. Впервые их начали производить в 1930-х годах, и со временем сырки обрели еще большую популярность. Часто родители выбирают этот творожный десерт для детского питания в качестве полезной альтернативы конфетам. Под брендом «Амка» выпускаются творожные сырки с различными сладкими наполнителями - вареной сгущенкой, черникой и другими ягодами и фруктами.

Сметана - один из самых популярных в России кисломолочных продуктов. Сметану используют для заправки салатов, приготовления разнообразных блюд, выпечки. По сути, сметана - это сливки, в которые добавили закваску. В этом продукте содержится большое количество кальция, который способствует укреплению зубов, костей и ногтей. Также в сметане находятся витамины и элементы, такие как С, РР, Е, А, В12, В2, фосфор и железо. А микроорганизмы, содержащиеся в сметане, улучшают работу ЖКТ. Кроме того, сметана способствует выведению из организма шлаков и токсинов, укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи, стабилизирует гормональный фон и артериальное давление. На АМК «Рязанский» производят сметану различной жирности.

Санитарно-эпидимиологические нормы - это государственные подзаконные нормативные правовые акты с описаниями и требованиями безопасных и безвредных для человека факторов среды обитания и их оптимальных и безопасных количественных параметров с целью сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности. Санитарные (гигиенические) правила (нормы) обязательны для соблюдения на молочных производствах, и на АМК «Рязанский» их строго придерживаются на всех этапах производства.

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Сгущенное молоко - молочный десерт, состоящий из натурального молока и сахара, при этом не содержит консервантов, усилителей вкуса или каких-либо добавок. В состав сгущенного молока входят белки, жиры и сахар. Пользу сгущенному молоку придает именно белок. Молочный жир содержит незаменимые жирные кислоты, моно- и полиненасыщенные. В качественном сгущенном молоке сохраняются основные полезные вещества, которые содержатся и в натуральном. Это кальций, витамины группы В, витамины А, Е, D, фосфор и жирные кислоты, магний и калий. Под брендом «Амка» производится высококачественное сгущенное молоко, которое уже оценили тысячи рязанцев.

Сквашивание - это процесс, при котором молочные продукты претерпевают ферментацию под действием определенных микроорганизмов. В результате этого процесса молоко подвергается изменениям во вкусе, текстуре и питательных свойствах. Сквашенные молочные продукты получаются более густыми и кислыми, их вкус и аромат обычно отличаются от других молочных продуктов. Процесс сквашивания молока включает использование молочнокислых бактерий, которые благотворно влияют на здоровье человека. При производстве разнообразных кисломолочных продуктов на АМК «Рязанский» применяют процесс сквашивания.