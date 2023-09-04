Инициатива по материализации полуюмористической поговорки «В Рязани грибы с глазами» обретает все большие масштабы.

В 2013 году в Рязани в парке у областной филармонии появилась первая жанровая композиция, посвященная грибам с глазами. А с мая 2021 года в людных общественных пространствах начали «вырастать» маленькие скульптуры, изображающие очеловеченные грибы - один из символов города. Символ этот возник из народной пословицы: «В Рязани грибы с глазами - их едят, а они глядят».

Авторы небольших фигурок, каждая их которых уникальна, - скульпторы Полина и Василий Горбуновы. Проект курируют краеведы, а места установки согласовывают с городскими властями.

Грибы в честь рязанцев

Каждая из фигурок изображает какую-то из категорий жителей Рязани.

- На площади Ленина в сквере перед Торговыми рядами расположился гриб-коробейник, торгующий местными лакомствами.

Гриб с глазами - коробейник перед Торговыми рядами в Рязани.

- На улице Почтовой стоит фигурка гриба-косопуза, символизирующая рязанца-плотника с топором за поясом.

- На Лыбедском бульваре у гостиницы «Старый город» на камне расположились лисички- скейтбордисты, готовые с утра до вечера кататься на своих досках.

Грибы с глазами - лисички-скейтбордисты на Лыбедском бульваре в Рязани.

- Перед библиотекой имени Есенина на остановке «Улица Вокзальная» можно увидеть фигурку мудреца, собирающего и передающего свои знания.

Гриб с глазами - мудрец у библиотеки им. Есенина в Рязани.

- На Театральной площади перед фонтаном стоят грибы - влюбленная пара, гуляющая по лесу.

Грибы с глазами - влюбленная пара на пл. Театральной в Рязани.

- В сквере около Политехнического института на улице Ленина стоят фигурки грибов, изображающих профессора и его студентов.

Грибы с глазами - профессор и студенты на улице Ленина в Рязани.

- На парапете лестницы перед Дворцом детского творчества сидит гриб-пионер, держащий в руках макет самолета.

Гриб с глазами - пионер, держащий в руках макет самолета у ДДТ в Рязани.

- Перед гостиницей на Первомайском проспекте, в месте примыкания улиц Вокзальной и Типанова, стоит гриб-путешественник - видимо, решивший остановиться в рязанском отеле.

Гриб с глазами - путешественник на Первомайском проспекте.

- Около школы №69 в микрорайоне Канищево, на берегу пруда, приютился грибочек в образе рыбака.

И это еще не конец

В ближайшем будущем грибов на улицах Рязани должно стать еще больше. Например, уже отлита фигурка гриба - бабушки с вязанием. Скорее всего, она займет место перед музеем шитья на Первомайском проспекте. Кроме того, место под фигурку подготовлено около МКЦ.

Изначально все грибы с глазами были снабжены наклейками с QR-кодами: пройдя по ссылкам, рязанцы и гости города могли узнать об остальных скульптурах и обо всем проекте в целом. К сожалению, со временем многие наклейки затерялись в череде прожитых дней.

Внутри фигурки грибов пустые - слой металла не толще 5 миллиметров. Каждую из них отливали в двух экземплярах: если какой-то гриб оторвут буйные молодцы или похитят охотники за цветметом, его смогут быстро заменить. Но вандалы и сборщики лома боятся покушаться «на святое», поскольку на фигурки даже ночью направлены взгляды видеокамер, способных распознавать лица.

МНЕНИЯ

Мы попросили рязанцев предложить, какие еще фигурки грибов с глазами должны занять места на улицах города.

София, спортивный тренер:

- Нужен гриб-спортсмен. Например, хоккеист у ледового дворца в Песочне или у стадиона «Спартак» на Лыбедском бульваре.

Николай Степанович, пенсионер:

- Нужен гриб-десантник в тельняшке. Наше училище известно на весь мир: как же без гриба-защитника!

Владимир, программист:

- Гриб с ноутбуком - это символ, который не устареет еще лет двадцать. Потом можно будет заменить его на гриб с висящим перед ним графеновым экраном.