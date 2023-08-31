Фабрика «Академия кухни»: Эстетика и практичность мебели создают идеальное пространство для жизни

Ирина Лозянова поделилась своей историей заказа кухни на фабрике «Академия кухни». Фото: Олеся ХАРИТОНОВА.

Кухня – это больше, чем просто пространство в квартире. Кухня - это и сердце, и душа любого дома. Именно здесь рождаются уют и тепло, которые в последующем распространяются на все комнаты. На кухне собираются с друзьями и близкими, чтобы разделить приятный ужин. Здесь в полночных разговорах за ароматным чаем раскрывается смысл мироздания. И, конечно, абсолютно каждому из нас важна расстановка мебели, сочетание цветов и дизайнерские решения.

«Воплощение замыслов в жизнь»

Рязанка Ирина Лозянова любит готовить и собирать за столом свою семью и друзей. Ей важно, чтобы пространство использовалось эргономично и функционально, а дизайн поддерживал атмосферу комфорта и порядка. Поэтому к выбору кухни Ирина подошла очень внимательно и требовательно.

- Когда мы с семьей решили приобрести новый кухонный гарнитур, мнение у всех было однозначное – кухню будем делать на заказ. Изучая внушительное разнообразие рязанских мебельных магазинов, мое внимание привлекла фабрика «Академия кухни». Их явным преимуществом является то, что у них собственное производство в Рязани. И, конечно, доступные цены. Недолго думая, я поехала в салон на улице Ленина, - рассказывает девушка.

По словам Ирины, в салоне-магазине своей открытостью и приветливостью ее сразу расположили к себе менеджеры.

- Для меня провели экскурсию. Показали различные варианты кухонь, подробно рассказали о материалах и фурнитуре, которые используются на производстве, - продолжает рассказывать клиентка. - Отдельно остановились (и это очень важно) на недостатках и преимуществах различных материалов. И хотя изначально у меня было представление о том, какой именно кухонный гарнитур я хочу, в небольших, но очень важных моментах мне здорово помогли.

В салоне «Академия кухни» представлен широкий выбор кухонных гарнитуров. Фото: Олеся ХАРИТОНОВА.

Вместе с Ириной составили дизайн-проект с учетом пожеланий – к примеру, чтобы эффективно использовалось рабочее пространство, но при этом осталось достаточно места для большого стола и декора.

- Я люблю тактильность. Для меня важно, чтобы ощущения от соприкосновения с кухней были максимально приятными. Мне предложили фасад из коллекции Favorit. Это ламинированные плиты МДФ (современный материал, состоящий из мелких древесных опилок – Ред.) покрытые лаком по новой технологии. Остановилась на ультраматовом покрытии, потому что по ощущениям оно очень напоминает бархат. При этом на нем не остаются отпечатки пальцев, что поможет минимизировать домашнюю уборку. Ну ведь идеально!

Палитра цветов и оттенков покупателям предлагается очень широкая. В нашем случае Ирина выбрала спокойные и светлые пудровые мотивы.

- Менеджер предложила сделать акцент на интересной столешнице, которая имитирует кварцевый агломерат. Добавили красивую плитку в зону фартука, и моя кухня заиграла, - с восторгом вспоминает совместную работу над дизайном кухни Ирина Лозянова.

- Благодаря профессионализму менеджера, буквально за три часа дизайн-проект был готов. Все мои замыслы помогли воплотить в жизнь. И что немаловажно я владела всей необходимой информацией – сроки изготовления, цена, доставка и гарантия. Я очень довольна качеством и сервисом фабрики «Академия кухни».

Более 20 лет на рынке

Фабрика «Академия кухни» основана в 2002 году в Рязани. На предприятии осуществляется полный цикл изготовления корпусной мебели для дома, будь то кухни, шкафы, гардеробные и прочее.

Большая часть производственного процесса автоматизирована, что обеспечивает высокую точность геометрии всех элементов изделия и гарантирует правильную установку механизмов и креплений. Это в свою очередь гарантирует долгосрочную и надежную эксплуатацию продукции. Эффективность роботизированных станков позволяет значительно уменьшить время производства мебели.

Фабрика «Академия кухни» предоставляет возможность широкого выбора размеров и форм мебели, отвечающих любым индивидуальным потребностям клиентов. Оборудование производственного цеха позволяет выполнить тончайшую фрезеровочную работу. Это могут быть плавные и минималистические линии или же наоборот, креативные и уникальные декоры.

Фасад кухни – ее характер и стиль

С 2003 года фабрику «Академия кухни» дополняет собственное производство фасадов – фабрика «Пастернак». Для реализации вашей идеи фасад кухни возможно изготовить из массива дуба и бука, МДФ панелей, покрытых краской, натуральным шпоном, пленкой ПВХ, пластиком или акрилом.

На производстве «Пастернак» используются сложные и проверенные технологии, гарантирующие стойкость и долгосрочную прочность. Вне зависимости от стиля и отделки они сохранят свой внешний вид и функциональность, справляясь с повседневным использованием. Так, например, пленка ПВХ, которая облицовывает фасад МДФ, выдерживает высокую степень влажности и температуру до 110 градусов. А идеальное покрытие без шероховатостей и неровностей достигается использованием мембранно-вакуумного пресса с избыточным давлением.

Стойкость и долгосрочную прочность отделки фасадов обеспечивает использование сложных и проверенных технологий. Фото: Олеся ХАРИТОНОВА

Изготовление фасадов доступно в разнообразных цветах, что позволяет выбрать идеальный оттенок, который подчеркнет характер и стиль пространства. На фабрике представлена палитра от классических древесных до смелых и ярких цветовых решений.

Декоративные элементы играют не менее важную роль, чем материал и цвет мебели. Эти небольшие детали придают кухне индивидуальность и обогащают пространство своими акцентами. Фабрика «Пастернак» изготавливает карнизы, пилястры, фризы, балюстрады, арки, дверные накладки, а также экраны и накладки на изголовье кровати.

Удобство в каждом шаге

Помимо производства мебели полного цикла, широкого ассортимента материалов, цветов и декора, фабрика «Академия кухни» предлагает не менее внушительные возможности для удобства совершения покупки.

В салоне «Академия кухни» есть возможность заказать всю необходимую бытовую технику, которая планируется для установки на кухне. Для этого достаточно рассказать о своих пожеланиях менеджеру и уточнить бюджет, заложенный на приобретение электроприборов. Сотрудник поможет подобрать удачные варианты, оформить заказ и доставку.

Оплата заказанной мебели и техники производится любыми способами: наличными, банковской картой или переводом с расчетного счета. При необходимости в салоне можно оформить рассрочку или кредит.

Отличительными особенностями при заказе в салоне «Академия кухни» являются бесплатная сборка и доставка, а сроки изготовления зависят только от сложности проекта. Складские запасы материалов и фурнитуры рассчитаны таким образом, чтобы время производства мебели было минимальным.

Гарантия на мебель от фабрики «Академия кухни» составляет 12 месяцев.

Изучить ассортимент фабрики «Академия кухни» можно в салонах по адресам: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 91 и г. Рязань, ул. Ленина, д. 10, ТРЦ «Маяк».

Записаться на встречу с менеджером салона можно по телефонам: +7 (4912) 77-93-36, +7 (4912) 77-93-35 или, набрав сообщение в чат WhatsApp +7 (910) 571-67-57.

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