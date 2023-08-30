Какие школы Рязани вошли в десятку лучших Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 1 сентября остались считанные дни, и главной темой недели для всех рязанских семей с детьми школьного возраста стали сборы в учебные классы. Подготовить форму, наполнить портфели, закупить ручки и тетради - вопросы, конечно, важные, но второстепенные. Самое главное понять, действительно ли в стенах школы чадо получает должный уровень образования. Чтобы лучше ориентироваться в образовательной системе региона и страны в целом, рейтинговое агентство RAEX традиционно подготовило подборку лучших школ. В Рязани они выделили десятку средне-образовательных учреждений.

«Региональные школы становятся более конкурентоспособными»

Главным критерием при составлении рейтинга стала конкурентоспособность выпускников школ по данным о приемных кампаниях в 2021 и 2022 годах. Агентство обработало информацию более чем о 230 тысячах ребят и девушек. Учитывались данные о количестве выпускников, зачисленных на очное отделение первого курса вуза: бюджетники; а также победители олимпиад; те, кто шел по платному и целевому наборам.

- Поскольку агентством был собран огромный массив данных из различных независимых друг от друга источников, рейтинг позволяет адекватно отразить вклад школ в подготовку выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы РФ, - отметили составители.

Топ-10 лучших школ Рязанской области выглядит следующим образом. Лидирует в рейтинге гимназия №5. На втором месте школа №3 «Центр развития образования», замыкает тройку лидеров лицей №4. На четвертом месте значится школа №14 с углубленным изучение английского языка. На пятом месте обосновался рязанский лицей №52. Шестую строчку занимает школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Седьмой в рейтинге стала гимназия №2 имени Павлова. На восьмом месте - школа №39 «Центр физико-математического образования», на девятом - школа №72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов. Замыкает десятку одна из старейших в городе школа №7 «Русская классическая школа».

- Рейтинг показал: региональные школы становятся все более конкурентоспособными на фоне столичных, - отметили исследователи. По их мнению, чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве, потому как почти 70 процентов вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы.

Получить качественное образование можно не только в гимназиях и лицеях, но и в обычных школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Успех невозможен без детей»

Мы обратились к победителю рейтинга - в гимназию №5. Ее директор Виктор Бутрин пояснил, что учреждение ежегодно попадает в топ RAEX:

- Мы никогда этого не ждем и ничего специально для этого не делаем. Наша главная задача - дать детям максимально качественное образование. Среди наших выпускников есть люди, достигшие высоких должностей, например, наши выпускники работают в администрации президента. Или же, к примеру, митрополит Воскресенский Дионисий - тоже наш выпускник. Но важно не то, какую должность занимает человек, а какую пользу он приносит обществу. Мы гордимся всеми нашими выпускниками, независимо от того, занимают они высокие должности или просто ведут домашнее хозяйство. Самое главное, чтобы они были хорошими людьми.

Гимназия №5 с углубленным изучением языков, но, как пояснило руководство, «изучение иностранного языка - не самоцель, а средство для дальнейшего получения знаний, повышения уровня образования».

Своим секретом стабильно высоких результатов в гимназии считают сплоченную работу педагогического состава, детей и родителей.

- У нас опытный коллектив, и сейчас в него вливается много новых коллег. Основной состав помогает молодым специалистам адаптироваться и двигаться вперед в профессиональном росте. Для нашего коллектива характерно то, что мы крайне добросовестно относимся к делу. Но любой результат достигается в единстве. «А школа - как единая семья», - поется в нашем школьном гимне. Успех зависит и от детей, которым мы стараемся привить любовь к знаниям, и от родителей, которые их поддерживают, - отметили в школе.

Рязанская школа №7, имеющая статус русской классической, впервые вошла в рейтинг RAEX. Ее директор Николай Черваков признался, что эта новость приятно удивила педагогический коллектив. По его словам, в этом году выпускники школы поступили в столичные престижные вузы - МАИ, в Высшую школу экономики, Академию МЧС, Музыкальное училище имени Гнесиных, Национальный институт дизайна, Российский университет транспорта.

- В Рязани достаточно лицеев и гимназий, и приятно, что мы, обычная общеобразовательная школа, вошли с ними в один рейтинг. Но полученный результат нельзя считать случайностью. Наша школа пользуется авторитетом в городе, мы входили в десятку лучших по результатам городских предметных олимпиад. Качество образования, предоставляемого в нашей школе, позволяет детям конкурировать с выпускниками ведущих учреждений, - отмечает Николай Николаевич.

Школа №7 - одна из старейших в регионе, в этом году ей исполняется 152 года. До революции в здании школы располагались две гимназии, а в советское время находились образовательные учреждения. Богатую историю и образовательное наследие здесь чтят.

- Педагогический коллектив продолжает традиции в сочетании с современными достижениями науки. Более 70 педагогов у нас с высшей квалификацией, есть три заслуженных учителя, многие награждены почетными грамотами от Министерства образования РФ, - говорят руководители.

В школе отмечают важность доброжелательного микроклимата и умение создавать учителем ситуацию успеха. Здесь придерживаются народных принципов образования, заложенных великим педагогом Константином Ушинским, и высоко оценивают роль личности учителя в обучении.

- Успех невозможен без детей. Сейчас у многих учеников высокий уровень мотивации, ориентированность на успех. Многие понимают, что образование - это тот вклад, который не обесценивается, это залог личностного успеха в будущем. Нашей школе присущ доброжелательный микроклимат. Когда родители и школа движутся в одном направлении, успех гарантирован, - отмечает Николай Черваков.

Топ-10

1) гимназия № 5;

2) школа № 3 «Центр развития образования»;

3) лицей №4;

4) школа №14;

5) лицей №52;

6) школа №55;

7) гимназия №2;

8) школа №39;

9) школа №72;

10) школа №7.

Качественное образование - успешный старт в будущее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробности

Ученица 11-го класса лицея №52 Елизавета Голубкова:

- Наш лицей - одно из учебных заведений, где на уровне среднего образования происходит изучение экономики. Есть специальные классы социально-экономического направления, где особый упор делают на изучение экономики и права. Также лицей имеет физико-математическую направленность, и сильные учителя готовят учеников с помощью своих методик, наработанных годами. Ребята поступают в сильные физмат вузы и становятся лучшими на потоке. Также у нас есть химико-биологический класс, где готовят кадры для медвуза. Дисциплина в лицее строгая. Преподаватели следят за исполнением правил и выполнением домашних заданий. Но самые строгие учителя, которых мы побаивались, когда были в младшем и среднем звене, сейчас для нас - лучшие друзья. Они строги на уроках, дают сложные задания, но подсказывают, как найти правильные решения. У нас в лицее пытались ввести форму, но дети не приняли… Поэтому оставили правило делового стиля - черный низ, белый верх. В начальных классах ученики ходят в форме.

КСТАТИ

В пресс-службе РГУ имени Есенина отметили, что в 2023 году в вуз поступили более 100 выпускников лучших школ Рязани. При этом больше всего зачислено выпускников школы №14 с языковым уклоном. На физико-математическое направление больше всего поступило выпускников школ № 3 и 39.