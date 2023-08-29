Народное Войско Польское начиналось с Рязани

Игорь Филатов, зампредседателя национально-культурной автономии белорусов в Рязани много лет изучает тему иностранных воинских формирований в нашем регионе.

Выступление состоялось 25 августа в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького. Он замыкал собой работу центральной сессии «Время первых. Исторический подтекст». Игорь Филатов, зампредседателя национально-культурной автономии белорусов в Рязани много лет изучает тему иностранных воинских формирований в нашем регионе.

Доклад открыл новые, ранее неизвестные страницы истории. В частности, в Сельцах формировались не только польские пехотные части, но и танковая бригада. Именно этот факт лег в основу книги и многосерийного художественного фильма «Четыре танкиста и собака». Поляки также обучались в Рязанском артиллерийском училище на связистов, в автомобильном – по профильной специальности. Минно-подрывному делу солдат обучал полковник Николай Петрович Кириллов – родной дедушка нынешнего главреда «Рязанской областной газеты».

Помимо этого, в дягилевском авиагородке была сформирована истребительная эскадрилья «Варшава», а в поселке Белоомут (рядом с Сельцами) советскими специалистами был создан воздушно-десантный отряд особого назначения. Всего на Рязанской земле было сформировано три пехотные дивизии, которые и составили основу Войска Польского. Помимо воинских частей, составленных из мужчин, был образован также чисто женский пехотный батальон.

В стенах нынешнего здания Музея истории ВДВ состоялся первый выпуск польских военнослужащих, получивших офицерские звания, в их числе – хорунжий Войцех Ярузельский, ставший в 1981 году президентом Польской народной республики. В 1984 году он вместе с министром обороны СССР Дмитрием Устиновым открывал памятник советско-польскому братству по оружию в Приокском.

Свое первое боевое крещение сформированные под Рязанью польские подразделения получили у деревни Ленино в Белоруссии 12-13 октября 1943 года. За совершенные подвиги трое военнослужащих – капитан Юлиуш Хибнер, капитан Владислав Высоцкий и рядовая автоматчица Анеля Кживонь – были удостоены звания Героев Советского Союза (последние двое посмертно). Кживонь до сих по остается единственной женщиной-иностранкой, получившей это высокое звание.

В подготовке доклада Игорю Филатову оказал поддержку офицер Войска Польского в отставке Ежи Тыц, который является руководителем содружества польско-российской дружбы. Кстати, в планах у Ежи – восстановить штаб первой польской дивизии в Сельцах. Эта идея уже нашла поддержку у рязанских властей.