По прозвищу «Серафино». Найден еще один рязанец, сражавшийся, как и Федор Полетаев, в рядах итальянского Сопротивления

Серафим Сергеевич Ларюшин родился 14 января 1923 года в селе Старое Березово Шацкого уезда Рязанской губернии.

25 апреля Италия отмечается национальный праздник Освобождения. В этот день в 1945 году на севере страны началось вооруженное восстание, в результате которого при поддержке войск антигитлеровской коалиции, территория была освобождена от немецкой оккупации и фашистской диктатуры.

Каждому рязанцу известно имя Героя Советского Союза и национального героя Италии Федора Полетаева, который дрался с врагом в рядах итальянского партизанского движения. Но оказывается он был не единственным нашим земляком, вступившим в ряды Сопротивления на Апениннском полуострове.

Чуть больше года назад преподаватель истории, доктор исторических наук, профессор РГУ им. Есенина Петр Владимирович Акульшин предложил поработать с архивными документами. Изучение этих материалов привело к большому расследованию, с результатами которого мы сегодня с радостью знакомим читателей. Особо отметим, что работали мы в тандеме со студентами одного из старейших университетов Европы - Генуэзским.

Перебив немецкий конвой

Серафим Сергеевич Ларюшин родился 14 января 1923 года в селе Старое Березово Шацкого уезда Рязанской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области). После окончания сельскохозяйственных курсов, наш герой работал трактористом в местном колхозе. Тогда он и подумать не мог, что всего через несколько лет будет сражаться против фашистов в итальянской Генуе бок- о-бок с товарищами-партизанами со всей Европы.

Мы составили карту боевого пути ветерана с вынесением всех локаций упоминаемых в личном деле: призыв в армию 1 января 1942 года Каверинским РВК (в составе Рязанской области существовал Каверинский район - Ред.), обучение в полковой школе под Казанью, служба в 640 стрелковом полку, контузия и плен под Сталинградом в августе 1942 года, лагеря военнопленных в Румынии, лечебные лагеря для военнопленных в Австрии, и, наконец, содержание в рабочих бригадах пленных солдат на севере Италии.

Не менее десяти тысяч километров преодолел Серафим Ларюшин за годы войны - на лошадях, поездах, машинах и мотоциклах, но большую часть пути, как и любой полевой солдат - пешком: по пыльным дорогам войны от заснеженной январской Рязани до солнечной июньской Италии.

Особый интерес представляет место и история побега - работая в окрестностях города Специя (Италия), Серафим, вместе с товарищами из СССР, сумел голыми руками перебить вооруженный немецкий конвой и уйти с захваченным оружием в горы.

Однако во время стычки наш земляк разминулся с советскими пленными и попал в местный отряд «Свобода и справедливость», в котором был единственным русским партизаном. Остается загадкой, как он, не зная языка, смог общаться со своими новыми боевыми товарищами, с которыми делил тяжести партизанской жизни в горах Лигурии. Там Серафим Ларюшин получил прозвище Серафино.

Серафим Ларюшин второй справа в верхнем ряду.

В сопротивлении он стал широко известен после того, как в одиночку сдерживал немецкий батальон, отстреливаясь из пулемета. По словам очевидцев, к его пулемету не успевали подвозить патроны, с такой силой, смелостью и упорством он сражался с врагом, совсем не переживая за собственную жизнь.

Иностранные пулеметы тех лет не оснащались лобовой броней для стрелка. Такая огневая точка становилась для противника главной мишенью. Поэтому пулеметчиками были только смелые воины, не боявшиеся свиста вражеских пуль над головой и близких разрывов снарядов и мин.

«Русского богатыря» широко знали в подполье. Об этом свидетельствуют записки боевых товарищей, хранящиеся в личном деле Серафима.

«Колонна справедливости и свободы»

В рамках рязанского этапа исследования жизненного пути красноармейца Серафима Ларюшина были направлены обращения на его Малую Родину - село Старое Березово Сасовского района. К сожалению, родственники или люди, знакомые с его семьей не нашлись… Не значилось его имя и на обелиске. Как нет упоминаний о нем в краеведческих материалах, собранных местной библиотекой. Но мы не опускали рук. В конечном счете, через администрацию удалось выяснить, что семья Ларюшина еще в шестидесятые годы уехала из района.

Из документов известно, что после войны Серафим проживал в Лисичанске. Туда он был репатриирован, пройдя проверку органами СМЕРШ НКВД, начал работать на угольной шахте Новодружеская, восстанавливая хозяйство СССР, разрушенное войной. Возможно именно в Луганскую область после войны и перебралась из райцентра Сасово семья красноармейца.

В рамках зарубежного направления исследования мы старались определить партизанский отряд, в котором воевал Ларюшин, а также попытаться найти упоминания о нем в итальянских источниках. Этими вопросами занимались наши иностранные коллеги - студент Генуэзского университета Микеле Мартире; глава культурной ассоциации «Русский мир» в Турине, известный исследователь Сопротивления, Анна Роберти; сотрудники Института изучения истории Сопротивления Италии, университетов Генуи и Специи.

По записям в личном деле и упоминаниям в книгах «Советские партизаны в итальянском движении сопротивления», а также «Сопротивление в Лигурии» было выяснено, что Серафим Ларюшин служил в отряде «Колонна справедливости и свободы». Он воевал в районе Генуи в партизанском отряде и наверняка слышал о Федоре Полетаеве и даже мог быть лично знаком с легендарным партизаном.

К сожалению, большего пока найти не удалось, но останавливать поиски мы не собираемся. В 1985 году ветерана наградили юбилейным орденом Великой Отечественной войны II степени. Скорее всего, где-то до сих пор живет его семья, а может и сам ветеран…

Вместо послесловия

Хочется сказать слова благодарности всем, кто своей помощью и отзывчивостью внес посильный (неоценимый) вклад в восстановление исторической памяти. Серафим Сергеевич Ларюшин, в возрасте всего двадцати лет(!), в сложнейшей жизненной ситуации, находясь в трех тысячах километров от родного дома, не зная языка и местности, решился на побег и отчаянную борьбу против фашизма. В этой схватке он обрел настоящих боевых товарищей из разных уголков земного шара.

После того, как отгремели орудия лихолетья он вернулся на Родину, не поддавшись на уговоры западных агитаторов, предлагавших сладкую жизнь за океаном. Он вернулся домой, чтобы восстановить то, что уничтожили нацисты. Он по праву может называться «Неизвестным героем Сопротивления».