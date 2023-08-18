Вранье водителей, терпение рязанцев и неисправный транспорт. Почему в новых автобусах и троллейбусах не работают кондиционеры

Из-за духоты в автобусе пассажиров не так много. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Как рязанцы радовались, когда в городе появились современные автобусы и троллейбусы! Ведь, как заверяли на их презентации в присутствии рязанского мэра и губернатора, новый транспорт оборудован климатической установкой, а значит, в салоне зимой будет не холодно, а летом - не жарко. И если зимой техника справлялась со своей задачей на отлично, то с наступлением теплых дней удивить пассажиров не получилось - в салонах новых машин было так же жарко, как и в старых.

После жалоб жителей городская администрация сообщила, что с водителями проведен инструктаж по правильному использованию климатической установки в летнее время.

Новая техника поступила с неисправностями

Но увы, слова словами, а дела - делами. Попасть в автобус/троллейбус с включенным кондиционером - сродни лотерее. У одних он работал, другие отказывались его включать, заявляя, что он сломан. Сломан. В новом транспорте. Так ли это на самом деле?

Да, то что кондиционеры периодически ломаются, признали в УРТ.

- 20 июня на линию вышло 39 новых автобусов, оборудованных кондиционерами. В ходе эксплуатации было выявлено ряд недостатков в климатической системе: имелись заводские дефекты, кондиционер не обеспечивал комфортную температуру. Данные недостатки имели место в течение двух месяцев с 20 июня по 10 августа 2023 года. В течение данного периода на предприятие неоднократно приезжали специалисты гарантийной организации для устранения неисправностей и наладки климатической системы. На сегодняшний день с неработающим кондиционером остался один автобус, неисправность которого устранят до 21 августа 2023 года.

В 2022 году на предприятие проступили десять новых троллейбусов марки МАЗ 203Т70 и 10 ПКТС 6281.00 «Адмирал» укомплектованные кондиционерами. В настоящее время на данных троллейбусах, периодически возникают проблемы с работой кондиционеров, но совместно с гарантийной организацией эти проблемы быстро решаются, - рассказал КП-Рязань директор МУП «УРТ» Андрей Суханов.

Также нам сообщили, что кондиционер должен включаться при температуре воздуха на улице +21 градус и выше.

«Кондиционер не работает, но если очень нужно…»

Чтобы узнать реальную обстановку, мы решили прокатиться на городском транспорте.

16 августа на улице было +27. Первым на остановку «Цирк» подошел автобус 13-го маршрута. Окна закрыты. Значит, кондиционер работает. Следом подходит 17-й.

Окна нараспашку.

- Почему не включаете кондиционер? - спрашиваем мы у водителя автобуса.

- Он сломан!

- Согласно данным от директора УРТ, из 39 таких автобусов кондиционер неисправен у одной машины. Это ваша?

- Да!

- А вот это мы сейчас узнаем. Включаем функцию «звонок другу»!

Звоним технику автоколонны.

- Автобус номер 1228 сегодня выпущен на линию с исправным кондиционером?

- Да.

- А водитель утверждает, что нет.

- Врет он. Кондиционер исправен.

Обращаемся к водителю.

- Включите?

Далее идут невнятные объяснения, что если он сейчас включит, то, пока система раскочегарится, народ при закрытых форточках задохнется. А что мешало включить кондиционер сразу, отправляясь с конечной остановки?

Переходим на другую сторону Первомайского проспекта. Подходит новенький «Адмирал» 3-го маршрута. В салоне +31 градус! Обращаемся к водителю.

: В новом троллейбусе «Адмирал» в тот день кондиционер сломался уже после выхода на линию. Результат – на табло. Фото: Александр КАРАВАЕВ

- Почему кондиционер не работает?

- Чтобы он работал, его надо заправлять!

Опять «звонок другу». Но диспетчер не знает - исправно оборудование или нет. Как потом выяснилось, уже после выхода на линию кондиционер сломался. Причем видимо настолько сильно, что на следующий день троллейбус даже не вышел в рейс.

Пассажиры готовы терпеть

Самое удивительное, что многие пассажиры не стремятся к комфорту. Когда единственный раз за весь день нам удалось убедить водителя троллейбуса включить кондиционер, естественно предварительно закрыв форточки, один мужчина начал возмущаться, что ему стало душно. Но ведь чтобы воздух стал охлаждаться, должно пройти какое-то время.

Во время разговоров с водителями с просьбой включить кондиционер, многие возмущались: не отвлекайте! То есть люди хотели бы комфортной температуры в салоне, но не готовы предпринимать к этому никаких действий, предпочитая просто потерпеть.

Бывают случаи, что люди просят отключить кондиционер - типа мерзнем. Но в этом случае водитель должен действовать по инструкции - поддерживать температуру в салоне от 22 до 28 градусов. Обычно это в среднем на пять градусов ниже, чем на улице. Отключить кондиционер он не имеет права.

Что опаснее для человека – охлажденный воздух от кондиционера или поток горячего сквозняка из открытых форточек? По мнению медицинского специалиста, кондиционер все-таки опаснее.

- Человек заболевает не от сквозняка, а от бактерий. Можно заболеть бактериальной инфекцией, если кондиционер не чистить, - рассказывает врач-терапевт Наталья Паневкина. - Температура воздуха также играет важную роль. Внутри нашего организма и на слизистых оболочках живут как болезнетворные бактерии, так полезные и условно болезнетворные (нормальная микрофлора). Если возникает снижение местного иммунитета (лейкоцитов, количества полезных бактерий и т. д.), то вредные и условно-вредные бактерии начинают размножаться и могут спровоцировать болезнь. Спазм сосудов местно может вызвать обеднение крови защитными элементами, и значит, способствовать размножению бактерий. А спазм сосудов - это ответная реакция на холод.

Кондиционеры, если они есть в автобусе или троллейбусе, должны быть давно включены! Фото: Александр КАРАВАЕВ

Как заставить водителя включить кондиционер?

Алгоритм прост. Если водитель заявляет, что кондиционер неисправен, то звоним диспетчеру или технику (см. ниже). Сообщаем номер транспортного средства (указан в билете). Если окажется, что водитель ехал на исправном автобусе/троллейбусе и не захотел включить кондиционер, то к нему будет применено дисциплинарное взыскание. Например, лишат премии. Ведь как говорил один человек еще в начале века, самый лучший стимул для нерадивого сотрудника - банкнота, вынутая из его кошелька.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вы сели в автобус/троллейбус, оборудованный кондиционером, а водитель заявляет о его неисправности, сообщите об этом по телефонам:

Автоколонна (все автобусы) - (4912) 95-23-31 - диспетчер, (4912) 95-23-91 - техник;

Депо №2 (троллейбусы 1, 4, 9, 10, 16) - (4912) 33-44-50 - диспетчер;

Депо №3 (троллейбусы 3, 5, 12, 13) - (4912) 32-54-53 - диспетчер.