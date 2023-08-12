Актриса Екатерина Гусева: Есенин был словно магнит для женщин

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева. Фото: Денис ТАМБОВЦЕВ.

В этот день шел дождь, и было довольно прохладно. Пасмурная погода придавала некую душевную уютность и особую атмосферу лиричности, присущую творчеству Есенина. С Заслуженной артисткой России Екатериной Гусевой КП-Рязань встретилась после ее концерта в честь дня основания музея-заповедника Сергея Есенина в его родном селе Константиново.

Августовская прохлада, покорившая сердце Есенина

- Еще в школьные годы мы все знакомимся с творчеством поэта Сергея Есенина, - говорит Екатерина Гусева. – И уже, будучи взрослой, мне посчастливилось исполнить роль Августы Миклашевской в сериале «Есенин». Роль женщины, которая вдохновляла поэта. Женщины, которой Есенин посвятил цикл стихотворений «Любовь хулигана». Женщины, которая стала последней любовью Есенина. А ведь он был многолюбом – словно магнит притягивал к себе женщин.

Однако из дневниковых воспоминаний и писем мы знаем, что Миклашевская несколько холодно относилась к своему поклоннику. При этом – как бы странно это не прозвучало – Августу и Есенина связывали очень сильные, но платонические чувства.

- Что же такого примечательного было в Миклашевской для Есенина?

- Ее детскость и ранимость… Она смогла сохранить эти удивительные качества уже будучи матерью, которая одна воспитывала сына. Да и ее театральная судьба не складывалась благополучно. Но она была такой женщиной… Цветком, который жаждешь оберегать и защищать. Я думаю, что эти чувства она вызывала своей хрупкостью и чистотой.

Такие женские качества вне времени. Абсолютно неважно в джинсах ты или в лосинах, в кринолине, в корсете или в кабриолете. Это сама суть женской природы и она ценится во все времена.

- Есенин называл Августу Миклашевскую августовской прохладой…

- Да, да… - задумчиво говорит Екатерина, будто возвращаясь в памяти к своей героине. - Августовская прохлада. Она была к нему холодна. Для Есенина она была все время на пьедестале, такая недоступная и чистая.

Изучая немногочисленные фотографии, мне кажется, что Есенин и Миклашевская как-то удивительно были похожи. Она белокурая и волосы такие… Чистый лен. Есенин писал о ней: «Это золото осеннее, эта прядь волос белесых…». И поэт был под стать ей. Но их судьбам не суждено было слиться в одну.

12 часов из пожарной цистерны

- Какое воспоминание самое яркое из съемочного процесса в роли Августы Миклашевской?

- Съемки танца Танго Эль Чокло с Сергеем Безруковым. Съемочная смена начиналась в восемь вечера и длилась до восьми утра. И все эти 12 часов мы снимали танго. Этот танец я не забуду никогда, - смеется Екатерина.

И здесь же Екатерина с нескрываемым воодушевлением вспоминает еще один эпизод из сериала, пропитанный искренней любовью поэта и прохладой его музы.

- Сегодня, на концерте, зрители сидели под зонтиками, и я вспомнила, как мы снимали нашу совместную сцену с Сергеем Безруковым в роли Есенина – пронзительную сцену объяснения. Есенин признается Миклашевской в том, что она стала его музой, и раньше он думал, что «хулиган любить, не способен, что он сродни Дон Жуану, только победы свои считает». Но он ошибся. Он по-настоящему полюбил Августу.

Это тоже была ночная смена. Жара стояла несусветная, звездное небо и ни одной капельки дождя. А нам очень нужен был дождь. Нам необходимо было создать этот островок единения под черным зонтом, который объединил Августу и Сергея. И, пожалуй, это самое близкое расстояние, когда они подошли друг к другу… Благодаря дождю. Режиссеру сериала Игорю Зайцеву очень важно было передать этот тонкий смысл.

- Если небо было абсолютно безоблачным, откуда взялся дождь?

- На съемочную площадку приехали пожарные и целых 12 часов лили на нас воду из цистерны. Мое осеннее драповое пальто насквозь промокло и весило килограмм 15, - с задорным смехом рассказывает Екатерина. - В кадре, конечно, это не было заметно за счет особенной фактуры ткани, а я еле-еле передвигалась.

После этой съемочной ночи у меня впервые за актерскую работу, пропал голос. Я даже шепотом говорить не могла - связки не смыкались. И тогда я вспомнила Владимира Высоцкого. На вопрос «Чего больше всего боитесь в жизни?», он ответил: «Потери голоса». А поскольку я поющая актриса для меня важен голос, особенно в театре. Это в кино можно озвучить, а на сцене в театре голос незаменим. И тогда мне стало страшно…

Хочу подарить радость, нежность, любовь. Нести свет в мир. В этом я вижу свое предназначение. Фото: Денис ТАМБОВЦЕВ.

- Что вам помогло вжиться в роль Августы Миклашевской?

- Сохранились некоторые документы и письма, ее фотографии, видеопленки. И главное, конечно, это стихи Есенина. В кино есть какая-то особенная магия… И если актер играет подлинного персонажа, это двойная, а то и тройная ответственность перед зрителем, перед памятью персонажа. Не представляю, как Безруков справлялся с этим. Но мне было очень непросто, хотелось попасть в сердцевину. Прочувствовать эту женщину всецело.

И вот сейчас мы находимся в музее-заповеднике Сергея Есенина. Но Есенин – это не музей. Он живой. Он жив своими стихами, которые продолжают читать и петь. И меня не покидает ощущение, что он вот-вот зайдет к нам. Он с нами, и это удивительно, - задумчиво сказала Екатерина.

«Публичная исповедь»

Говоря о стихотворениях великого поэта, Екатерина убеждена, что его поэзия - это сама музыка.

- Музыка не так музыкальна, как стихи Есенина. Многие поэты, например, Булат Окуджава или Владимир Высоцкий, чтобы донести стихи через музыку сами ее писали. А вот Есенин… Его слова не нуждаются в музыке.

- Что вам больше всего хочется донести до зрителей?

- Хочется успокоить людей, потому что время очень тревожное. Хочу подарить радость, нежность, любовь. Нести свет в мир. В этом я вижу свое предназначение. Я же ощущаю, как люди успокаиваются, как безмятежно опускаются их плечи, а на лицах появляются улыбки. Поэтому и материалы стараюсь выбирать достойные. Изо всех сил стараюсь им соответствовать.

- Ваша киноработа, служба в театре требует эмоциональной открытости. Где вы черпаете энергию для этого?

- Да… Это такая публичная исповедь. Источник моей энергии это моя семья, мои родные, которые бесконечно меня любят и верят в то, что чем я занимаюсь – это мое призвание. Именно поэтому они всячески меня поддерживают.

В сериале «Есенин» две сюжетные линии. По одной из них рассматривается версия о том, что Есенин не совершал самоубийство. Это ведь очень важно для православного человека. Вот это та, самая болевая точка. Хочется верить, все-таки, что это было не его решение. Вот о чем болит здесь, - Екатерина приложила руку к сердцу и задумчиво посмотрела в сторону.

Беседовала Олеся ХАРИТОНОВА.