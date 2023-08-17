Карта жителя Рязани объединит проездной, скидки и пропуск в школу

Рязанские пенсионерки Галина Воробьева (слева) и Галина Зорина оформили карту одни из первых. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В Рязани стартовал выпуск Единой цифровой карты жителя (ЕЦК). Наш регион стал 32-м в стране, где реализуется данный проект. «Комсомолка» выяснила, какие преимущества дает карта и в чем риски для ее обладателя.

Карта будет действовать во всех районах области

Среди рязанцев весьма популярна цифровая (безналичная) оплата товаров и услуг, ведь в регионе активно вращается в обороте 2,5 млн банковских карт. В кошельке современного человека, порой, больше пластиковых карт, чем наличных купюр. Транспортная, несколько банковских, множество дисконтных... Согласно обещаниям, единая карта жителя, способна объединить все эти сервисы.

Создатели карты заверяют, что рязанский проект лидирует по функциональной нагрузке и количеству банков-партнеров. Уже подписаны соглашения с Прио-Внешторгбанком, ВТБ, Банком Россия, Россельхозбанком и Промсвязьбанком. Кроме того, карта будет доступна во всех районах области - уже заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями

- В наших целях - создание единой цифровой экосистемы региона, и ЕЦК станет ее основой. Мы рассчитываем, что жители области оценят цифровое новшество. Увидят и почувствуют удобство, ощутят выгоду от использования карты, - отметил руководитель цифровой трансформации в Рязанской области, зампред Артем Никитин.

На карту можно интегрировать неограниченное количество функций, и в планах ее создателей значительно расширить перечень партнеров и функционала, в том числе, возможно, привязать к ней страховой полис ОМС, как в других регионах. Пока же ЕЦК дает рязанцам скидки в некоторых учреждениях социально-культурной сферы, причем даже за пределами региона.

К проекту подключилась также региональная программа «Забота» и пять коммерческих организаций. Кроме того, карта - это читательский билет в Библиотеку имени Горького, электронный ключ для прохода в школу или вуз, возможность оплатить школьное питание.

Образцы новых карт. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Требуйте от маршрутчиков повторной попытки оплаты

При оформлении карты у ее владельца появляется условный ID, где содержатся сведения о наборе льгот, транспортное приложение и прочее. Владельцу карты автоматически оформляют социальные льготы, если он их получал ранее. Оплачивать проезд новой картой можно также, как и «УмКой», однако есть различие. При первом прикладывании ЕЦК к терминалу в маршрутке сработает транспортное приложение, и деньги спишутся с электронного проездного. Но если произойдет сбой и выйдет сообщение об ошибке, что проездной не валиден, то при прикладывании карты второй раз, сработает банковское приложение, и снимутся средства с банковского счета.

В этом случае очень важна безотказная работа оборудования в общественном транспорте Рязани, что бывает далеко не всегда.

Прием заявлений на выдачу ЕЦК начался на прошлой неделе в Прио-Внешторгбанке, но на руки пока ни один рязанец карту не получил, потому как на ее оформление предусмотрено 15 дней. При этом выдача и обслуживание карты абсолютно бесплатны, как и ее перевыпуск в случае потери. Снятие наличных до 100 тысяч рублей в месяц в банкоматах Прио-Внешторгбанка также не облагается комиссией.

- Мы как региональный банк всегда стараемся участвовать в областных проектах. ЕЦК - важный и масштабный проект, - отметил председатель правления Прио-Внешторгбанка Александр Дронов. - Карта совместит много сервисов, и мы тоже подготовили ряд преференций для своих первых клиентов. Например, пенсионерам, оформившим ЕЦК у нас, будет приходить кешбэк за покупки в аптеках и салонах оптики, за товары для дома и сада. Получающим пенсию на карту ЕЦК также будет начисляться 10% годовых на остаток по карте. Это условие распространяется на остаток до 50 тысяч рублей. Деньги сверх этой суммы можно перевести на вклад.

«Уровень защиты «самый высокий из возможных»

Банкиры заверяют, что Единая цифровая карта имеет надежную защиту. Вообще, взломы карт - единичные случаи, а самый излюбленный способ мошенников - залезть в голову владельцу карты.

- Уровень защиты национальной платежной системы «Мир», на которой базируется ЕЦК, самый высокий из возможных в нашей стране, - отметил руководитель рязанского отделения Центробанка по ЦФО Сергей Кузнецов, добавив, что чаще всего мошенники крадут деньги у доверчивых пользователей карт, выманивая у них информацию. - Если вы выполняете все правила информационной безопасности, которые прописаны в каждом банке, то ваши деньги - под надежной защитой.

Выходит, карта жителя - по сути банковский пластик, но дополненный новым функционалом. Это действительно может сократить количество всевозможных карт в кошельке, особенно если к проекту присоединятся крупные ритейлеры.

Пока же рязанцы могут обратиться с заявлением на получение карты, паспортом и СНИЛС в любое из отделений Прио-Внешторгбанка. В будущем заявку можно будет подать в МФЦ либо в другие подключившиеся к проекту банки.

КОНКРЕТНО

Скидки, которые действуют уже сейчас

ЕЦК можно использовать как электронный пропуск (ски-пасс) на горнолыжных курортах «Эльбрус» (Кабардино-Балкария), фанпарк «Бобровый лог» (Красноярский край), спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» (Сахалинская область). Также по карте предоставляются скидки: 5% в санатории «Солотча», 10% в термах в «Экопарке Поляны», 15% на юридические услуги ООО «Успех Плюс», 10% в Гольф Центре, 5% в ресторане «Китайка», 2% от турагентства «МК-тревел», до 10% в спортшколе «Айсберг», 10% в биатлонном комплексе «Алмаз», 10% в спортшколе ЦСК, 10% в «Академии единоборств», 10% в СК «Олимпиец», 10% в академии тенниса им. Н. Н. Озерова, 3% в Рязанской филармонии, 25% в музее-заповеднике Есенина, до 60% в художественном музее им. Пожалостина, бесплатное посещение музея-усадьбы академика Павлова, 3% в усадьбе С. Н. Худекова, 3% в Музее истории молодежного движения, 5% в музее Циолковского, 2% на покупку тура в Слетать.ру.

ВАЖНО

При пополнении проездного билета до 15 числа он будет действовать в текущем месяце. Если делать это позже, то проездной начнет действовать с 1 числа следующего месяца.

Подробности

Рязань задумалась о внедрении карты жителя во время визита делегации на Петербургский международный экономический форум в 2022 году. Проект разработали всего за год. Техническую реализацию взяли на себя создатели транспортной карты «УмКА». Проект полностью выполнен за счет средств его оператора - ООО «Ресурсы партнеров - Рязань».