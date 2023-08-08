Когда спадет жара в Рязани никто не знает. Синоптики рекомендуют наслаждаться теплыми днями. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В конце июля - начале августа 2023 года в Рязанской области установилась жаркая погода с дневными температурами до +35 градусов. Хотя, по мнению гидрометцентра Рязанской области, для нашего региона такие значения не являются аномальными.

- Ситуация достаточно типичная для летнего периода. На территории нашего региона установился стабильный антициклон. Ветер принес нам из северного Казахстана жару и сухой воздух. Учитывая, что это антициклон, в нем образуются нисходящие воздушные потоки, которые препятствуют росту облаков. Поэтому мы наблюдаем чистое и солнечное небо, - рассказал начальник отдела агрометрежима Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Степанов.

Когда спадет жара в Рязани

Самыми жаркими днями на этой неделе стали понедельник и вторник (7 и 8 августа). В конце недели возможны дожди. Однако, по оценкам синоптиков, жару они не собьют. Дальше температура будет постепенно снижаться, но в дневное время вряд ли выйдет из диапазона тридцатиградусных значений.

Тем не менее, в гидрометцентре уверены, что продолжительной жаркой погоды как, например, в августе 2022 года или летом 2010-го, не ожидается. В отдельные дни усилится ветер, что возможно повлияет на ухудшение пожароопасной ситуации.

- Переход из дождливого июля в жаркий август положительно влияет на уборку сельскохозяйственных культур. И несмотря на такие довольно высокие температуры, влаги в почве достаточно. Для дозревания озимых культур такая погода очень хороша, - поделился мнением Роман Степанов.

Леса горят из-за людей

Высокие температуры и отсутствие осадков повышают вероятность возникновения пожаров в лесах и самовозгорания торфяников. Но в Министерстве природопользования Рязанской области посетовали на другую немаловажную причину.

- В этом году складывается такая тенденция, что основная причина лесных пожаров - человеческий фактор, то есть несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности населением. В связи с этим сотрудники лесного хозяйства совместно с региональным Управлением МВД России и Главным управлением МЧС России по Рязанской области ежедневно в усиленном режиме патрулируют леса для выявления очагов возгорания, ведут дистанционный мониторинг с помощью 35 камер видеонаблюдения, установленных на вышках сотовой связи, и 22 беспилотных летательных аппаратов. Все службы, причастные к тушению природных пожаров незамедлительно реагируют на каждый случай задымления, - рассказали нам в пресс-службе Минприроды.

В ведомстве также напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тыс. до 1 млн рублей.

Признаки того, что климат меняется

Руководитель Экологического Рязанского альянса Евгений Рыбаков, наблюдая за погодой в Рязанской области, пришел к выводу, что ежегодно температура воздуха нарастает. Хоть и постепенно, но климат меняется.

- Повышение температур привело к тому, что начали сохнуть такие деревья как ясени и каштаны. За последние 15 лет появились богомолы и шелкопряды, которые несвойственны нашим местам, - делится Евгений Вадимович.

Такого же мнения придерживается и заведующий кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина, кандидат географических наук, доцент Алексей Водорезов.

Возглавляемая им кафедра уже много лет исследует влияние изменения климата на ареалы обитания животных и растений.

По словам ученого, наблюдения последних 25 лет показывают устойчивую динамику изменения средних температур и количества осадков в Рязанской области.

- Так, если в конце XX века в нашем регионе средняя температура января составляла -11,5 градусов, а июля +19 градусов при годовом количестве осадков 500 мм, то на сегодняшний день эти показатели повысились. Теперь средняя температура января всего -8,5 градусов, июля +20 градусов, осадков же выпадает 650 мм. Климат становится все более похожим на европейский: наш регион как будто бы переместили на территорию Польши XX века.

Неудивительно, что на природные метаморфозы отреагировали многие представители животного и растительного мира. За эти 25 лет Рязанская область обзавелась не менее чем десятью новыми южными видами птиц и таким же числом беспозвоночных видов. В 2023 году в нашем климате бабочка подалирий смогла размножиться дважды. То есть так же, как она это делает в естественных для нее южных краях. Нашествие на Рязанскую область непарного шелкопряда тоже стало последствием многолетнего потепления. Этот вредитель относится к южному виду, которому комфортно жить на 40-45 градусах северной широты, например, в Предкавказье. Тот факт, что он не только переместился к нам, но и массово размножился, говорит о формировании в регионе комфортных для него условий, приближенных.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рязанцы спасаются от жары на пляжах

В минувшие выходные, 5 и 6 августа, количество любителей пляжного отдыха стало таким, что берега некоторых водоемов оказались переполнены. Так, например, заезд на платный пляж «Аквамарин» в селе Дубровичи Рязанской области осуществлялся в течение часа. Выезд занимал у посетителей столько же времени.

Шезлонгов хватило далеко не всем. Буквально через 15 минут после открытия пляжа они просто закончились. Администрация центра отдыха «Аквамарин» извинилась перед посетителями. Представители центра пояснили ситуацию - пляж недавно стал функционировать, и они не были готовы к такому количеству желающих провести здесь выходные.