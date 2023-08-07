Проездной, скидка в музей и пропуск в вуз. В Рязани начался прием заявлений на выдачу Единой цифровой карты жителя

В Рязани начался прием заявлений на выдачу Единой цифровой карты жителя

В понедельник, 7 августа, в Рязанской области стартовал прием заявлений от желающих получить Единую цифровую карту жителя (ЕЦК). Рязань стала 32-регионом, который успешно присоединился к этому общероссийскому тренду.

«Праздник цифровизации»

В «Точке кипения» состоялся брифинг по случаю презентации ЕЦК, в котором приняли участие представители власти, банкиры, оператор проекта. Модератором встречи выступил министр цифрового развития региона Андрей Ульянов.

На брифинге журналисты задали спикерам вопросы о новой карте.

Руководитель цифровой трансформации в Рязанской области, зампред Артем Никитин пояснил, что на разработку проекта ушло всего чуть больше года. На ПМЭФ-22 рязанский губернатор Павел Малков подписал соглашение с национальной платежной системой «Мир», и в результате удалось реализовать запуск ЕЦК в Рязанской области. И хотя наш регион стал далеко не первым, но по функциональной нагрузке и количеству банков-партнеров занял лидирующие позиции. Уже подписаны соглашения с пятью банками-эмитентами: Прио-Внешторгбанком, ВТБ, Банком Россия, Россельхозбанком, Промсвязьбанком. Заключены соглашения со всеми муниципальными образованиями Рязанской области.

У ЕЦК есть возможность интегрировать неограниченное количество функций, поэтому карта будет обрастать новыми партнерами и функционалом. Пока региональные власти представили карту со следующим набором.

Представители власти, банков и оператора проекта ответили на вопросы СМИ.

Скидки по карте жителя будут предоставлять спортшкола «Айсберг», комплекс «Алмаз», гольф-клуб, Академия единоборств, Академия тенниса имени Озерова, спортшкола «Олимпиец». Скидки до 60% по карте будут доступны также в музеях региона. Кроме того, в проекте участвует программа «Забота».

- Мы планируем развивать проект, чтобы карта обладала всеми возможными функциями для комфортной жизни в городе. Предлагаем коммерческим организациям, учреждениям региона максимально подключаться к проекту, - отметил Артем Никитин.

Руководитель рязанского отделения Центробанка по ЦФО Сергей Кузнецов отметил, что в регионе цифровая оплата товаров и услуг популярна. Так, в Рязанской области 2,5 млн банковских карт, которыми жители активно пользуются.

- Сегодня в Рязанской области произошел праздник цифровизации, развития финансового рынка, - отметил он.

«В наших целях – создание единой цифровой экосистемы региона»

Стоит пояснить, что Единая цифровая карта жителя - это дебетовая банковская карта с дополнительными опциями. Ее можно использовать в качестве проездного, пропуска в школу или вуз, банковской карты, дисконта, получения льгот. Если будущий держатель карты ранее уже получал льготы, то Минтруда и соцзащиты автоматически направит информацию оператору карты. Кстати, скоро выйдет приложение «Социальный навигатор», где будут указаны все льготы, представленные в регионе, и как ими воспользоваться.

- В наших целях – создание единой цифровой экосистемы региона, и ЕЦК станет ее основой. При создании карты мы ставили две основные задачи: сделать жизнь каждого рязанца максимально комфортной и минимизировать расходы бюджетных средств, полностью исключить затраты на создание информационной системы и выпуск карт, - отметил Артем Никитин. - Мы рассчитываем, что жители области оценят цифровое новшество. Увидят и почувствуют удобство, ощутят выгоду от использования карты.

Сергей Кузнецов, Артем Никитин и Елена Захарова (слева направо).

Проект полностью выполнен за счет средств оператора проекта ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ». К слову, эта компания занималась внедрением в регионе транспортной карты УмКА.

- Позитивный опыт, реализуемый в других регионах, вдохновил нас на участие в этом проекте. Мы подключили к проекту уже около 20 региональных предприятий, включая библиотеку Горького, где карта автоматически станет читательским билетом. Также карта выступает в качестве ски-пасса на популярных горнолыжных курортах страны, картой можно оплатить и школьное питание. У этого проекта значительный потенциал, и мы чувствуем, что с его помощью реализуем свою миссию при формировании единого цифрового пространства в регионе, - отметила руководитель компании ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» Елена Захарова, добавив, что при этом карта УмКА останется в обороте.

ЕЦК реализуется на основе национальной платежной системы «Мир», и создатели карты заверили в надежности хранения данных:

- Уровень защиты национальной платежной системы «Мир», на которой базируется ЕЦК, самый высокий из возможных в нашей стране. Кроме того, вся информация хранится в защищенных Центрах обработки данных – они максимально защищены.

Уже сегодня рязанцы могут обратиться с заявлением на получение карты в любое из отделений Прио-Внешторгбанка. А вскоре заявку можно будет подать в МФЦ. Банк изготавливает карту в течение 15 дней. При этом выдача и обслуживание карты абсолютно бесплатны. Снятие наличных в банкоматах до 100 тысяч рублей в месяц также не облагается комиссией.

Более подробно узнать о Единой цифровой карте жителя можно на сайте ецк-рзн.рф.