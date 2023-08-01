«Хованщина» под куполами Успенского собора и цыганский табор из «Алеко» на лужайке кремля

Опера "Хованщина" впервые прошла под открытым небом. Фото: Павел Пониматкин

Четыре дня - четыре темы

С 27 по 30 июля в Рязани впервые прошел Международный оперный фестиваль. В естественных декорациях Рязанского кремля, среди его исторического великолепия прозвучали бессмертные произведения великих русских композиторов Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского.

Фестиваль «Русская опера» объединил на одной сцене недавно созданный Камерный оркестр Рязанской области, Рязанский музыкальный театр, артистов Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, театр «Геликон-опера».

Каждый день фестиваля посвящался определенной тематике и наполнялся лекциями, выступлениями военно-исторических клубов, концертами и, конечно, оперой. На торжественном открытии фестиваля прозвучала премьера увертюры к символ-опере «Евпатий Коловрат» композитора и дирижера рязанского Камерного оркестра Сергея Проскурина.

В «цыганский день» на лужайке во внутреннем дворике кремля прошел интерактивный показ оперы «Алеко».

В день духовной и камерной музыки прихожане Христорождественского собора услышали живое исполнение «Всенощной» и «Литургии» Рахманинова. Что немаловажно, все мероприятия были бесплатны для посещения!

Дворик кремля превратился в уютный зрительный зал. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Репетиции под дождем

Апогеем фестиваля стал показ оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в полной версии, протяженностью более трех часов. Постановка московского режиссера Александра Тителя 2015 года получила широкую известность и завоевала премию «Золотая маска» как лучший спектакль в опере.

30 июля «Хованщина» Тителя впервые выехала за пределы Москвы. Более того - она была показана под открытым небом!

На это событие собрались около 3500 рязанцев и гостей из Воронежа, Ульяновска, Липецка, Тамбова и многих других городов. Двор Рязанского кремля превратился в уютный зрительный зал под куполами храмов, с импровизированными местами на лужайках, кубах из сена, дачных креслах. Действо происходило на огромной сцене, вмещавшей одновременно более ста человек. Репетиции проводили под дождем, но в день спектакля погода не подвела.

На сцене создали орекстровую яму. Фото: Павел Пониматкин

- При работе на открытом воздухе есть акустические сложности, но такой формат дарит особую атмосферу. Когда я дирижировал, невольно смотрел по сторонам: зритель, соборы кремля - это сочетание завораживает, - поделился дирижер спектакля «Хованщина» Тимур Зангиев.

Генеральный продюсер премии «Онегин», продюсер фестиваля «Русская опера» Игорь Тарасов признался, что площадку для фестиваля выбрали еще в апреле. Рязанский кремль приглянулся сразу:

- Особенность исполнения «Хованщины» в кремле в естественном звучании заключается в том, что зрители слышат практически живые голоса, с лишь небольшой фоновой подзвучкой. Только так можно оценить неповторимое чудо человеческого голоса - насколько он может быть полетным, красивым без дополнительного усиления с помощью техники.

Создатели фестиваля (слева направо): Игорь Тарасов, Александр Титель, референт губернатора Владимир Лютиков. Фото: Павел Пониматкин.

Режиссер «Хованщины» Александр Титель добавил, что исполнение оперы под открытым небом делает ее доступнее:

- Я сторонник того, чтобы возить оперные спектакли по замечательным местам, играть их на площадях, в кремлях, на фоне монастырей, крепостей. Это позволяет музыкальному оперному искусству обретать новых поклонников. Здесь, в Рязанском кремле, красиво и интересно.

Фестиваль показал, что опера имеет огромное количество ценителей на нашей земле.

- Для Рязанской области оперный фестиваль - уникальное событие. Мы долгие годы шли к этому, потому что это сложный для технического воспроизведения жанр. Нужно много факторов - оркестровая яма, хорошее зеркало сцены, профессиональные музыканты. Но важно также, чтобы зрители были готовы к пониманию этого сложного элитарного жанра, - сказала министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

"Хованщина" повествует о временах Смуты на Руси. Фото Павел Пониматкин.

Кстати

Первый оперный дом появился в Рязани еще в конце XVIII века и тогда располагался в здании нынешнего Театра юного зрителя. Сейчас оперный жанр можно услышать в Рязанском музыкальном театре.