Цыганский табор из «Алеко» на лужайке в Рязанском кремле и 150 артистов на одной сцене в «Хованщине»

На четыре дня рязанцев ждет погружение в мир русской оперы Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В четверг, 27 июля, в Рязанском кремле начался первый Международный фестиваль «Русская опера». Перед открытием его участники и организаторы провели пресс-коференцию в Рязанском музыкальном театре.

В природных декорациях Кремля

Первый оперный дом появился в Рязани еще в конце XVIII века, но как говорил великий композитор Модест Мусоргский, «прошедшее – в настоящем». Интерес к оперному искусству в последние годы растет, и этот элитарный жанр привлекает все больше поклонников. По мнению директора Рязанского музыкального театра Марины Чернышовой, рязанский зритель очень музыкален и обожает оперетту.

На четыре дня рязанцев ждет погружение в мир русской оперы. С 27 по 30 июля впервые в нашем городе пройдет оперный фестиваль на открытом воздухе, и каждый желающий сможет прикоснуться к великому искусству. На территории Рязанского кремля выступят музыкальные коллективы, исполнители из ведущих академических театров страны, лауреаты национальной оперной премии «Онегин», а также рязанские артисты. В год 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова в стенах Рязанского кремля будут звучать его бессмертные произведения. Рязанская Епархия поддержала фестиваль, и два произведения Рахманинова - «Всенощная» и «Литургия» -прозвучат в Христорождественском соборе. Также гостей фестиваля ждут музыкальные лектории, кинопоказы, театральные реконструкции. Примечательно, что каждый день фестиваля посвящен определенной тематике. В финале рязанцев ждет показ самого массового оперного спектакля «Хованщина» в исполнении полного состава Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Кстати, спектакль «Хованщина» впервые будет показан за пределами Москвы и на открытом воздухе.

Рязанский музыкальный театр станет одним из организаторов фестиваля, а также примет участие в постановке оперы «Алеко».

- У зрителей появится уникальная возможность увидеть «Алеко» не на сцене, а в природных декорациях Рязанского кремля. На зеленую лужайку выйдет цыганский табор. Если погода не позволит, те показ перенесут на сцену, - отметила Марина Чернышова.

Смонтированная для фестиваля в Кремле сцена – тоже настоящее произведение искусства. Огромное сооружение с куполом и оркестровой ямой способно вместить более 150 артистов одновременно!

Исполнитель партии Андрея Хованского в опере «Хованщина» солист МАМТ Николай Ерохин напомнил, что в спектакле отражены реальные события Смуты в первые годы правления Петра I:

- Все герои оперы – реально существовавшие люди, которые боролись каждый за свою правду.

Перед началом фестиваля прошла пресс-конференция.

«Даем возможность развивать музыкальный вкус»

Как отметили организаторы, Рязани не случайно выпала честь принять столь масштабный проект.

- Фестиваль не случайно проходит в Рязани – у нас понимают и любят музыкальную классику. Наша гордость – выдающиеся композиторы, исполнители, и среди них – оперные певцы братья Пироговы, Николай Озеров, Анатолий Орфенов и многие другие, - отметила министр культуры Рязанской области Марина Кауркина.

Генеральный продюсер фестиваля Игорь Тарасов добавил, что без поддержки властей ничего бы не вышло:

- Мы обратили внимание на древний город Рязань, потому что русская опера, где встречается так много исторических сюжетов, как нельзя лучше подходит для исполнения среди произведений древнерусской архитектуры. Прекрасный Рязанский кремль взаимодействует с великой музыкой русских композиторов. Но даже при таких красотах невозможно было бы провести фестиваль без поддержки региональных властей.

Он также добавил, что оперный жанр сложен и слушателю нужно до него дорасти:

- С помощью этого фестиваля мы даем людям возможность развивать музыкальный вкус. Надеюсь, что рязанцы еще больше полюбят оперное искусство.

В первый день фестиваля выступит Рязанский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина. Концерт не планируют переносить из-за непогоды, поэтому в случае дождя зрителям рекомендуют захватить с собой дождевики и зонты.

Вход на все площадки фестиваля свободный. Возрастное ограничение 6+, опера «Хованщина» 12+.

Организаторы выразили надежду сделать фестиваль ежегодным.

Афиша фестиваля

27 июля ДЕНЬ «Начало».

Рязанский кремль. Дворец Олега 16:00 - Лекция «Певцы земли Рязанской», Беседа о выдающихся оперных певцах уроженцев Рязани. Рязанский кремль. Открытая сцена

19:00 - Концерт-открытие. Исполнители: Рязанский камерный оркестр. Дирижер - Сергей Проскурин. Солисты Большого театра России, театра «Новая опера» и театра «Геликон-опера».

28 июля ДЕНЬ «АЛЕКО».

Рязанский кремль. Дворец Олега 14:00 - Лекция «Пушкин и опера», «Цыганы» и «Алеко». Беседа и показ фрагментов из фильмов опер С.В. Рахманинова

16:00 - Чтение поэмы "Цыганы" Рязанский кремль

17:00 - Костюмированное шоу "Цыганские напевы". Исполнители: фольклорный ансамбль «Табор возвращается».

Рязанский кремль. Открытая сцена 19:00 - С.В. Рахманинов. Опера «Алеко». Исполнители: оркестр, хор и балет Рязанского музыкального театра, солисты Большого театра России и театра «Геликон-опера».

29 июля ДЕНЬ «Камерная и духовная музыка».

Библиотека им. М. Горького 15:00 - Камерный концерт вокальной музыки. Исполнители: Солисты оперных театров

Христорождественский собор 17:00 - С.В. Рахманинов. «Всенощная». Исполнители: Государственный академический хор Московской области им. А.Д. Кожевникова

30 июля ДЕНЬ «Хованщина»

Рязанский кремль. Христорождественский собор 08:00 - С.В. Рахманинов. «Литургия»

Исполнители: Государственный академический хор Московской области им. А.Д. Кожевникова

Рязанский кремль. Дворец Олега 15:00 - Беседа на тему "Хованщина. Взгляд в прошлое". Показ отрывков из фильма "Хованщина"

Рязанский кремль 16:00 - Шоу «Стрельцы & Петровцы». Участники: Военно-исторические клубы Москвы и Тулы

Рязанский кремль. Открытая сцена 19:00 - М.П. Мусоргский. «Хованщина». Спектакль Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Н.И. Немировича-Данченко. Режиссер-постановщик: Александр Титель, дирижер Тимур Зангиев.