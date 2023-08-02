Отец погибшего в СВО рязанского десантника Ильи Ермакова добивается присвоения сыну звания Героя России

Рязанский десантник Илья Ермаков (справа) погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Фото: из личного архива

В День Воздушно-десантных войск, 2 августа, рязанские десантники рассказали о подвиге своего сослуживца Ильи Ермакова, героически погибшего в апреле 2022 года в рамках проведения Специальной военной операции.

Навечно 25 лет

В начале августа 2023 года Илье Ермакову могло бы исполниться 27 лет… Но 22 апреля 2022 года командир разведывательного взвода разведроты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ России погиб при исполнении воинского долга. Вот что говорят его товарищи по оружию о том страшном бое:

- Илья был командиром головного дозора. Двигаясь по маршруту, обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) противника и уничтожил ее, захватив несколько единиц западной техники. По прибытию в пункт назначения выполнял задачи по сопровождению колонн и эвакуации раненых. Далее, уже на другом направлении, была поставлена задача усиленным разведотрядом продвинуться и захватить перекресток дорог. Позже поступила задача штурмовать населенный пункт. Во время штурма Илья уничтожил семь нацистов. Его разведдозор выдвинулся на высоту, но на пути столкнулся с вражеской ДРГ. Начался встречный бой, появились первые раненные. Илья принял решение, что прикроет отход своего дозора. Прикрывая отход товарищей, он получил смертельное ранение... Когда за ним вернулись свои, Илья был еще жив и успел передать арты и радиостанцию.

Сослуживцы Ильи вспоминают, что экипировка и оружие у противника были иностранных армий, а бойцов было в два раза больше.

Командирование ВДВ представило Илью Ермакова к присвоению звания Героя РФ посмертно, но Минобороны не поддержало инициативу.

«Героев надо поддерживать!»

Оборванную человеческую жизнь, не вернуть, но память о достойных можно сохранить на века. Михаил Ермаков уверен, что его сын достоин звания Героя России РФ. Однако Илью посмертно наградили орденом Мужества. Его отец отмечает, что заявление на эту награду было подано еще при жизни сына и относится не к его трагической гибели, а к первым боевым действиям в начале СВО.

Отец десантника считает, что возникла путаница с документами: еще прижизненное ходатайство о награждении Орденом мужества спутали с посмертным – о присвоении звания Героя.

Илюь наградили посмертно Орденом мужества.

- Я обращаюсь к правительству Рязанской области, к администрации Президента с просьбой максимально разобраться с наградными документами и принять объективное решение. Как отец погибшего ребенка, прошу вникнуть в ситуацию. Звание Героя России позволит увековечить подвиг Ильи и память о нем, назвать в его честь новые школы или улицы, а также с целью патриотического воспитания подрастающего поколения проводить спортивные соревнования по различным видам спорта и военно-патриотические мероприятия.

Михаил Ермаков организовал выставку в музее ВДВ, посвященную героям СВО.

В конце июля в музее истории Воздушно-десантных войск России в Рязани открыли отдельный выставочный зал, посвященный погибшим десантникам - Героям Специальной военной операции. Отдельный стенд посвящен Илье. Здесь его десантная форма, хоккейное обмундирование (в свободное от службы время он занимался хоккеем), награды, записи. Также в память об Илье Ермакове подготовлена и утверждена мемориальная доска на школу №47 в Рязани, где учился десантник. Надеемся, что в ближайшее время она займет свое место на фасаде здания.