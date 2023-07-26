В Клепиковском районе обнаружили фрагменты советского бомбардировщика, сбитого во время войны

Поднятый двигатель М-87 устанавливался на бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4).

Эта военная история началась для нашей редакции погожим октябрьским днем памятного 2020 года. Тогда в рамках подготовки очередной статьи для цикла «Семь забытых битв», рассказывающего о боестолкновениях в годы Великой Отечественной на территории Рязанской области, мы отправились в Клепиковский район…

Читатели могут удивиться: мол, какие такие события могли происходить в глухих комариных мещерских топях. Но не нужно забывать, что сражения той страшной войны разворачивались не только на земле, но и среди облаков.

Хвост из болота

В свое время в краеведческой литературе на глаза нам попался небольшой рассказ-воспоминание Дмитрия Степановича Лебедева, работавшего в годы лихолетья в колхозе деревни Гуреево (ныне Клепиковский район):

- Однажды в нашем небе разгорелся настоящий бой, - вспоминал Дмитрий Степанович. - Ил-2 (модель в воспоминаниях называется ошибочно. - Ред.) отчаянно сопротивлялся атаке двух «мессеров», но все же был сбит. Падение горящего самолета с замиранием сердца наблюдала вся деревня. Всеобщий вздох облегчения раздался, когда в небе показались два парашюта успевших спастись летчиков. Тут же на их поиски в лес побежала группа добровольцев. Самолет упал прямо в болото, его хвост и правое крыло еще семь лет напоминали жителям деревни о неравной битве в небе, пока колхозный трактор не вытащил военную «реликвию».

Благодаря краеведу из деревни Гуреево Виктору Ивановичу Касаткину и жителю соседней деревни Верещугино Ивану Анатольевичу Корневу нам удалось установить примерное место падения советского самолета. Однако найти следы боевой машины на участке пятьсот на триста метров оказалось не так просто. Также выяснилось, что выйти живыми из того боя удалось не всем членам экипажа…

Стрелок-радист Зяблов

Благодаря поддержке строительной компании «Зеленый сад» и автосалона Exeed минувшей зимой удалось совершить несколько экспедиций в мещерские леса - в холодное время года при наличии невысокого снежного покрова удобно преодолевать каналы, которые массово нарыли в здешних местах. Параллельно шла работа с военными архивами. Часть документов, выложенных в открытом доступе в сети Интернет, мы просматривали из дома, другие - изучали в Центральном архиве Министерства обороны РФ в подмосковном Подольске.

«Ищите и обрящете», говорится в Священном Писании. В мае удалось на местности зацепиться за лопасть винта, а в списках погибших фронтовиков - за фамилию стрелка-радиста Зяблова.

Известно, что 2 декабря 1941 года в районе поселка Тума была сбита воздушная машина 96-го дальнего бомбардировочного авиаполка 42-й авиадивизии.

В списке безвозвратных потерь записано, что Павел Михайлович Зяблов «погиб при приземлении с парашютом». Именно об этом говорили нам и местные жители:

- Двое спаслись и пришли в деревню Крутово, а вот еще один разбился - то ли парашют не успел до конца раскрыться, то ли неудачно приземлился на деревья. Но где его похоронили - не знаем.

Знаковое 21 июля

Наши июльские экспедиции вновь объединили вокруг себя огромное количество людей и организаций. Все-таки тема Великой Отечественной войны по-настоящему святая для жителей многонациональной России.

21 июля с утра шел дождь, но после обеда вышло солнце, и настроение погожего летнего дня наполнило работу энтузиазмом. Ну а когда в помощь лопатам пришел трактор, даже неверующие уверовали в промысел Божий.

Являясь неотъемлемой частью регионального отделения Поискового движения России и рязанской Книги Памяти, каждый из нас имел за плечами довольно богатый опыт подобных работ, но… Когда, подцепив за ковш трактора, из земли удалось аккуратно поднять почти не тронутый временем двигатель, поразились даже самые опытные поисковики. Изумительно сохранившаяся краска, моторное масло с запахом того самого тревожного сорок первого, двигающиеся в цилиндрах поршни.

Бок о бок со взрослыми мужиками на раскопе работало и подрастающее поколение:

- Найденные фрагменты бомбардировщика - самая большая и интересная находка, сделанная на территории Рязанской области, - говорит представитель поискового отряда «Верность» детско-юношеского центра «Звезда» Артемий Булыгин.

В настоящее время решается вопрос о создании в нашем городе музея, посвященного событиям 1941-1945 годов, произошедшим непосредственно на территории Рязанской области. Надеемся, что в недалеком будущем уникальные экспонаты из Клепиковского района займут в его экспозиции достойное место.

Евгений БАРАНЦЕВ.

P.S. Содействие в поисковой работе, поднятии фрагментов самолета и транспортировке их в Рязань оказали строительная компания «Зеленый сад», автосалоны Exeed и Haval, мясокомбинат «Напалков», правительство Рязанской области, глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов, ООО «Рязанский битумный терминал», МУП «РМПТС», общественник Георгий Парублев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Председатель Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Филимонов:

- Уникальные для Рязанской области находки еще раз указывают на то, что Великая Отечественная война самым непосредственным образом коснулась нашего региона. Теперь важно придать этим фрагментам боевой машины музейный вид и сделать их доступными для всеобщего обозрения.

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