Две новые игровые площадки открылись в Скопинском районе

Фото: администрация Скопинского района.

С 2017 года в Рязанской области действует программа поддержки местных инициатив. Жители сел и городов просят власти о поддержке нужных людям проектов, обещая принять участие в их выполнении.

13 июля в селах Скопинского района Затворное и Клекотки открыли две новые детские игровые площадки. Местные жители поблагодарили за это долгожданное событие представителей районной администрации.

Отклик районных властей

В начале 2023 года сельчане подали заявку на участие в программе поддержки местных инициатив Рязанской области. Но, к сожалению, на региональном уровне заявленные объекты не прошли отбор - заявок было больше, чем мог профинансировать областной бюджет.

Тогда инициатива нашла отклик у районной и местной властей. Они решили, что справятся с задачей сами.

За помощь в установке площадок взялись родители, бабушки и дедушки ребятишек - то есть те, кто с самого начала просил об этом. Скопинцы принимали самое активное участие: приводили в порядок и готовили места под площадки, косили траву, убирали мусор, сажали цветы.

Местные жители внесли посильную денежную лепту в финансирование закупки оборудования и проведение монтажных работ.

Итогом совместных действий администрации района, администрации сельского поселения и сельчан стали современные детские площадки - ничем не хуже, чем во многих дворах Рязани.

- Здесь не страшно взлетать до неба на качелях или мчаться с горки, - заверили пенсионеры, обошедшие и осмотревшие все первыми. - Мы видели документы: оборудование надежно и отвечает всем требованиям безопасности.

С открытием площадок жителей сел Затворное и Клекотки поздравил глава Горловского сельского поселения Николай Мишин. Он с уважением говорил о том, что здесь живут неравнодушные люди, которые решили благоустроить родные села и привести их в порядок.

- Теперь важно соблюдать чистоту, поддерживать порядок и бережно относиться к новым площадкам, - призвала специалист Горловского сельского поселения Елена Бусахина.

Подарок детворе на каникулах

В том, что площадка понравится детям, не стоило даже сомневаться. Она сразу же стала главным объектом внимания мальчишек и девчонок, устремившихся на качели, горки и лабиринты. Подарок во время летних каникул как раз пришелся к месту.

- Отличный игровой комплекс, по которому можно прыгать, бегать, играть в догонялки, - оценил Максим Постников, житель села Затворное. - Мы с друзьями теперь все дни будем проводить на площадке.

Атмосферу праздника помогли создать сотрудники Горловского сельского дома культуры. Они подготовили развлекательную музыкальную программу с участием героев мультика «Три кота», которые развлекали детвору спортивными играми и танцами, дарили мыльные пузыри и раздавали сладкие угощения.