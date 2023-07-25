Следователь Оксана Янина: Убийца бизнесмена благодарил за то, что мы его поймали

Старший следователь Рязанского МСО СК России по Рязанской области капитан юстиции Оксана Янина. Фото: КП-Рязань.

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В преддверии праздника и спустя семь лет с нашего первого интервью КП-Рязань встретилась со старшим следователем Рязанского МСО СК России по Рязанской области капитаном юстиции Оксаной Яниной.

Тогда, в 2017 году, Оксана только начинала свой трудный путь в деле поимки преступников. За время службы ей удалось раскрыть сотни дел, но при этом сохранить все то же умение очаровать своего собеседника и увлечь его в свой мир – мир следователя.

«ДНК выгорело полностью. Опознали по кулону»

Одним из самых запоминающихся дел прошедших лет стало убийство бизнесмена Чекалина в 2020 году.

- В отдел поступило сообщение о безвестном исчезновении бизнесмена Чекалина. Следствие велось почти год. Все указывало на то, что Чекалин пропал в Спасском районе. Совместно с оперативными сотрудниками мы установили, что к исчезновению мужчины причастен его компаньон.

Во время задержания подозреваемый сознался в убийстве с оговоркой – якобы оно произошло по неосторожности. В показаниях задержанный рассказал, что между ним и погибшим произошел личный конфликт, в ходе которого он толкнул потерпевшего. Тот упал, ударился и погиб на месте. Испугавшись, что придется нести ответственность за произошедшее, компаньон решил скрыть следы преступления. Он расчленил труп прямо на территории своей дачи. Фрагменты тела сжег в печи бани, а оставшиеся после этого костные останки вывез к реке.

При осмотре водоема останки были обнаружены. Генетическая экспертиза не смогла установить, кому они принадлежат - ДНК выгорела полностью. Но среди костей нашли металлический кулон в виде морды животного. Дочь погибшего опознала находку – это был кулон ее отца.

Интересный факт дела. Обвиняемый раскаялся в содеянном. И, когда его задерживали, произнес: «Я ждал этого, был готов. И рад задержанию, потому что моя совесть не чиста».

Дела о сексуальном насилии

- Вы чаще остальных расследуете дела, связанные с преступлениями против половой неприкосновенности детей. С чем это связано?

- Потерпевшие, особенно маленькие дети охотнее идут на контакт с женщиной-следователем. Подход к ним помогает найти сама природа.

Оксана признается, что такие дела вне зависимости от возраста потерпевшего самые сложные - они требуют достаточно прочной доказательной базы и эмоционально переживаются тяжелее.

- Общаясь с этой категорией преступников, удается не проявлять эмоции?

- Я сдержанная, меня сложно вывести из равновесия. Конечно, полностью абстрагироваться не удается, но переживания держу внутри себя. Какое бы ни было дело, преступник – это человек. Расследование надо проводить максимально беспристрастно, не давая волю эмоциям, тем более таким, как неприязнь к человеку или к поступку, который он совершил. Мы - сторона обвинения, и наша задача - собрать доказательства, направить их в суд, и уже он решит, виновен человек или нет.

Женская интуиция

Общаясь с женщиной-следователем, конечно, хотелось задать вопросы и о нашем, девичьем.

- Не могу не спросить. Женская интуиция… Есть ли ей место в следствии?

- Да, - смеется Оксана, - интуиция у меня работает хорошо. Я часто опираюсь на нее и в большинстве случаев она не подводит. И с опытом только развивается. Например, выезд на место происшествия. Внутренне чувствую - будет возбуждение уголовного дела. Приезжаю, явных признаков, указывающих на криминал, нет, но потом устанавливаем, что действительно было совершено преступление.

- У женщины-следователя есть преимущества?

- Большинство обвиняемых — это мужчины. Даже совершив преступление, они стараются не обидеть меня как женщину. Обвиняемые часто идут на встречу и помогают следствию. И по завершении расследования они благодарят за спокойное общение и человеческий подход.

- Мы, женщины, эмоциональны по своей природе. Как удается выдерживать тревогу, связанную с напряженной работой?

- Сложно. Полностью «отключаюсь» и «перезагружаюсь» во время путешествий и общения с близкими. И что важно – это отсутствие чужих людей в выходные. Если весь день не звонит телефон – это счастье. При этом в свободное время смотрю художественные и документальные фильмы о раскрытии сложных преступлений, - улыбаясь признается Оксана.

- Всегда было интересно, в таких фильмах есть что-то схожее с реальными буднями следователя?

- Если говорить о следственной работе – очень мало, в основном - художественный вымысел. Даже формулировки актеры зачастую используют неправильные. Например, в кино говорят - ордер на обыск. Такой документ не предусмотрен российским правом. Есть постановление на обыск. Такие, казалось бы, мелочи сразу заметны, если сам следователь.

Еще один проверенный способ восстановиться после службы – посещение театра. Театр меня увлек не так давно, но я уже заядлый театрал. Завораживает игра актеров и их перевоплощение. Пока идет спектакль, я живу происходящим на сцене.

У нас непростая работа. Это не та профессия, где пришла на работу, машинально выполнила обязанности и ушла. У нас каждый день – это что-то новое, непредсказуемое, требующее нестандартных подходов. Да, быть следователем тяжело, но оно того стоит.