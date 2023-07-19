В Рязанской области построят логистический центр «ФосАгро-­Регион»

Губернатор посетил стенд «ФосАгро-­Регион» и ознакомился с новыми сервисами компании в сфере контроля за почвенным плодородием.

14 июля вблизи села Подвязье, на поле Института семеноводства и агротехнологий, прошло главное событие сельскохозяйственной отрасли Рязанского региона - ежегодная агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области». В этом году встреча ведущих российских и зарубежных производителей сельскохозяйственной техники, оборудования для животноводства, семян сельскохозяйственных культур, средств защиты растений и удобрений стала седьмой по счету и собрала 70 экспонентов.

Сферу минерального питания растений на выставке представила компания «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»). Это крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений по суммарным объемам поставок удобрений и по мощности единовременного хранения удобрений. В Рязанской области прямые поставки высококачественных удобрений «ФосАгро» сельхозпроизводителям обеспечивает региональная компания сети «ФосАгро-Тамбов», традиционный партнер рязанских аграриев в отрасли минерального питания растений. С 2020 года в Рязани действует ее региональный офис.

Удобная логистика - приоритет компании

Важным событием июля для Рязанской области стало подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития логистической инфраструктуры на территории региона между «ФосАгро-Регион» и правительством Рязанской области. Соответствующий документ подписали губернатор Павел Малков и генеральный директор компании Андрей Вовк. Построить логистический центр планируется в Кораблинском районе.

- На сегодняшний день у «ФосАгро-Регион» 33 центра дистрибуции по всей России, в том числе в соседних с Рязанской областях - Липецкой, Тамбовской и Нижегородской. В этом году мы планируем начать строительство первого центра в Кораблинском районе Рязанской области. После его запуска аграриям региона будут доступны поставки всего ассортимента минеральных удобрений «ФосАгро» - более 50 марок - непосредственно со складов компании в области. Также хозяйства области смогут воспользоваться всеми новыми сервисами «ФосАгро-Регион», такими как агрохимическое обследование почв, разработка систем минерального питания в привязке к условиям региона, района и конкретного поля, а также спутниковый мониторинг эффективности их применения, - сказал на выставке-форуме директор «ФосАгро-Тамбов» Алексей Пешков.

Стоит отметить, что запуск логистического центра не только положительно скажется на развитии агропромышленного комплекса Рязанской области, но и позволит сформировать новые рабочие места в Кораблинском районе и будет способствовать стимулированию социально-экономического развития рязанского региона.

Сферу минерального питания растений на выставке представила компания «ФосАгро­-Регион».

Комплексный подход к сохранению плодородия почв

Развитие агротехнологий в Рязанской области диктует потребность в повышении качества работы с минеральными удобрениями. Новые сервисы в сфере контроля за почвенным плодородием, которые представила компания на выставке, стали для региона уникальным предложением. Аграрии с большим вниманием изучали современное оборудование автоматизированный высокоточный пробоотборник, с помощью которого эксперты компании проводят отбор почвенных проб для агрохимического обследования. На основе заключения аккредитованной лаборатории эксперты компании составляют для сельхозпредприятия подробные рекомендации о выборе марок, дозировок, способов внесения удобрений на каждом поле, с учетом разных зон плодородия. Работая по таким схемам, аграрии могут повышать урожайность сельхозкультур до 25%.

Помимо более эффективного использования ресурсов и повышения доходности, сельхозпроизводители сохраняют, таким образом, плодородие почв, избегают ошибок при выращивании культур.

Оперативно корректировать нормы внесения удобрений с учетом погодных условий помогает сервис экспресс-диагностики плодородия почв. С помощью мобильной полевой лаборатории эксперты компании всего за час могут определить свыше 10 важнейших почвенных характеристик. Эта информация помогает спланировать работу с минеральными удобрениями с применением научно обоснованного подхода.

Кроме того, эксперты компании ведут агрономическое сопровождение посевов сельхозпредприятий и проводят консультации для клиентов по всем вопросам, связанным с минеральным питанием растений.

СКАЗАНО

Главный технолог крестьянского (фермерского) хозяйства «Мансурова М.Н.» Клепиковского района Вячеслав Мансуров:

- Минеральными удобрениями «ФосАгро» наше хозяйство пользуется с первых дней его организации, а это уже 15 лет. Компания стала незаменимым партнером. Качество удобрений на высшем уровне. И, что важно, вместе со специалистами «ФосАгро-Тамбов» всегда можно подобрать необходимые подкормки для любого типа почв. Компания обеспечивает удобную логистику. Наше хозяйство организует для себя вагонные поставки, и я всегда могу рассчитывать на точное выполнение сроков. Планируемое открытие логистического центра в Кораблинском районе - это огромная помощь нам, сельхозтоваропроизводителям. Также на «Дне поля» узнал о новой услуге от «ФосАгро-Тамбов» - агрохимическом обследовании полей. Обязательно воспользуемся этой услугой.

Директор ООО «Победа» Виктор Кошелкин:

- Мы с компанией «ФосАгро-Тамбов» работаем несколько лет. Качество продукции полностью удовлетворяет наши потребности. Доставка налажена идеально. Все четко и вовремя. Открытие центра дистрибуции такого сильного игрока на рынке удобрений в Рязанской области, несомненно, приведет к возникновению конкуренции, и аграрии только выиграют в такой ситуации. Мы и дальше планируем покупать у «ФосАгро-Тамбов» удобрения и активно рекомендуем их своим коллегам.

«ФОСАГРО-РЕГИОН» В ЦИФРАХ

- №1 в России по объему поставок минеральных удобрений сельхозтоваропроизводителям около 15 тыс. клиентов в России

- 11 региональных компаний, работающих более чем в 70 регионах России, от Калининграда до Камчатки

- 22 офиса в России

- 33 логистических центра в регионах