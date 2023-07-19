«Если надо мной шутят, могу в ответ только сказать: грубиян». Интервью с мальчиком-аутистом из Рязани

Тимофей Девин с мамой Светланой: не надо исключать людей с особенностями из социума.

Словосочетание «расстройство аутистического спектра», или более привычный всем термин «аутизм», вызывает смешанные эмоции. По большей части они носят негативную окраску. Но сколько бы мы ни отводили глаза, ситуацию это не изменит. Эти люди живут среди нас. Чтобы понять мир аутиста и проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться изо дня в день, мы встретились с подростком Тимофеем Девиным и его мамой Светланой.

Сложное отношение к аутистам

- Когда вы узнали, что у Тимофея расстройство аутистического спектра?

- При рождении у Тимофея случилась сильная гипоксия, - вспоминает Светлана, мама Тимофея. - До года он развивался хорошо, но дальше начались проблемы. Говорить и ходить Тимофей начал довольно-таки поздно. Когда выходили с ним на детскую площадку, я замечала, что он не хочет играть с другими детьми, а они не хотят играть с ним. Ну а когда Тимофей пошел в сад, отсутствие контакта с детьми проявилось полностью. Пришлось обратиться к психиатру. Врач выписала ему сильный нейролептик. Поначалу я не хотела, чтобы Тимофей пил таблетки - начиталась в Интернете, что слюни потекут и вообще станет только хуже. Но уже через месяц мой ребенок начал меняться в лучшую сторону.

В день, когда узнали о диагнозе, буквально весь наш мир рухнул. Мне пришлось уволиться с работы. Благо, муж и дочь помогали. Мы занимались только Тимофеем и его развитием. Вместе всегда проще пережить сложности.

Сейчас Тимофею 14 лет. Он пробовал ходить в обычный сад и школу.

- Конечно, было тяжело. Сначала Тимофей учился в школе №37 в классе компенсирующего обучения. Пока дети учатся в начальной школе с одним учителем, все хорошо - они под контролем. Никто никого не обижает. Потом мы переехали в другой район, и в новой школе нам предложили перейти на домашнее обучение. Сейчас Тимофей ходит в школу, но учится индивидуально. Он умеет справляться со своими эмоциями и может учиться в обычном классе, но я боюсь за его психологическое состояние. Потому что отношение школьников к аутистам сложное… Все зависит от того, как родители настроят своих детей.

Способности превыше заболевания

- Как обстоят дела у Тимофея с учебой?

- Познания у него очень хорошие. Он может с любым человеком на любую тему поговорить. Тимофей пошел в первый класс, умея читать и писать и зная английский язык.

- Мы не ограничивали его в использовании телефона или планшета. Тимофей включал себе обучающие мультики «Уроки тетушки Совы» и сам занимался, повторял слова и их перевод, - продолжает Светлана.

Тимофей три года подряд принимает участие в Международном конкурсе по английскому языку наравне с обычными ребятами.

Мальчик и правда свободно разговаривает на английском языке. Во время нашей беседы он продемонстрировал свои навыки и привел примеры уникальных акцентов, которые существуют в разных странах.

- А ты уже думал о своем будущем, о профессии? - интересуемся у Тимофея.

- Я хочу освоить профессию, связанную с компьютерами. Например, стать 3D-дизайнером или программистом. Сейчас я смотрю обучающие видеоролики, в которых профессионалы рассказывают, как написать тот или иной код, строку или целую программу. Как работать, например, с программами для монтажа видео. Я все это запоминаю и планирую использовать в будущем. Еще мне нравятся науки, такие как астрономия, география и медицина.

- Получается, ты как губка впитываешь информацию?

- Да, но я, в отличие от губки, умею отделять нужную информацию от ненужной. Дело в том, что помимо полезной информации есть и ложная, и преувеличенная.

Также мне нравится читать городские новости. Люблю ходить в кинотеатр. Мой любимый фильм «Кунг-фу жеребец». Это китайский фильм с элементами американского юмора.

- А спорт нравится?

- Да, например, баскетбол, теннис и бадминтон. Из соревнований я предпочитаю смотреть бокс. Люблю футбол. Из зимнего спорта мне нравится биатлон.

«Эмпатия в обществе отсутствует»

- Какой основной спектр эмоций у Тимофея?

- Изначально было так: что-то случилось, смотрю - у него глаза на мокром месте. Но у Тимофея никогда не было агрессии. Он добрейшей души человек. Сейчас эмоциональность ровная, не плачет. Мы пожинаем плоды того, что вложили в него за определенный промежуток времени благодаря приему препаратов и нашей работе с этой особенностью. Сам Тимофей не считает себя инвалидом.

Когда он был маленький, мы его учили, что всем нужно помогать. И никогда не нужно драться. Признаюсь, что сейчас я немного жалею об этом. Говорю ему, что ты должен дать сдачи. На что Тимофей отвечает, что любую ссору можно решить словами. Он дипломат и считает, что драться нельзя, хоть его до сих пор обижают и задирают.

- Тимофей, что ты испытываешь, когда над тобой шутят?

- Недовольство и злость. Единственное, что я могу сделать в этом случае - это сказать в ответ: грубиян.

- А если человек не поймет?

- Я скажу: пожалуйста, не смейся надо мной, - с надеждой в голосе говорит Тимофей.

- Каким ты видишь наш мир?

- С одной стороны, мир - довольно интересная вещь, которую надо изучать и обозревать. Но, с другой стороны, общество, которое живет в нашем мире, зашло слишком далеко. Это значит, что, если я как-то выделяюсь на фоне других людей и считаюсь белой вороной, надо мной будут глумиться и издеваться.

- У Тимофея нет социальных сетей. Устанавливали один мессенджер, чтобы вступить в школьный чат. Но потом удалили, потому что дети в переписке начали задирать его, - с грустью делится Светлана.

Тимофей растет настоящим джентльменом. Если есть свободное место в маршрутке, он сядет, но всегда уступит старшим и девочкам. Идем по улице. Сидит бабушка и просит милостыню, Тимофей не пройдет мимо. Он скажет, что ей нужно помочь.

Сейчас в школе Тимофею стало сложнее общаться - переходный возраст. Нам как-то нужно пережить этот промежуток времени. Когда аутисты вырастают, становится проще. Мы учим Тимофея жить в социуме, но при этом продолжаем жить одни. Эмпатия в обществе отсутствует.

- Тимофей, у тебя есть друзья?

- Раньше был лучший друг, Георгий. У нас были общие интересы. Но мы с семьей переехали в другой район и перестали общаться с мальчиком. Я скучаю по тем временам…

Вопреки всему

Светлана по опыту воспитания аутичного ребенка убеждена, что таким деткам нужна социализация и программа реабилитации не по диагнозу, а по уровню развития.

- Сейчас организовывают трудовые отряды для подростков, но детей с ограниченными возможностями здоровья никуда не берут. Я понимаю, что не все смогут участвовать в таких проектах. Но есть те, кто сможет. Мне пришлось пойти другим путем. Дочь работает кладовщиком на производстве автомобильных аксессуаров. Она привозит Тимофею полиграфию, и он ее упаковывает. Я наблюдала за ним, когда он работает: смотрит очень тщательно, проверяет, чтобы не было помарок, делает все аккуратно. И я в душе понимаю, что он сможет работать. У него есть понимание взрослого мира. Когда Тимофей отработал первые четыре часа, он сказал: теперь я понимаю, как сильно люди ждут пятницу, - улыбаясь, сказала Светлана.

- Что общество может сделать, чтобы жизнь таких людей была комфортнее?

- Еще с детства нужно объяснять, что все люди разные и ко всем нужно относиться хорошо. У врачей должна быть методичка для родителей, которые только что узнали о диагнозе своего ребенка. В ней необходимо прописать, где можно получить юридическую и психологическую помощь, другие важные контакты.

- Как общаться с аутистом?

- Как и со всеми. Внимательно, вежливо, не грубить. Это ведь про воспитание. Наши дети ведут борьбу за жизнь и за место в обществе вопреки всему. Хотя имеют такие же права, как и все люди… Не надо исключать людей с особенностями из социума.

- Ко всем людям надо относиться уважительно, - подытожил наш разговор Тимофей.

КОМПЕТЕНТНО

Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников:

- Говоря о заболеваемости, нужно четко понимать, что раньше никто не обследовал детей в таком количестве, как сейчас. К расстройствами аутического спектра стали подходить серьезно и выявлять быстро, поэтому создается иллюзия, что много больных детей. Чем больше мы будем обследовать, тем больше будет рост заболеваемости. Не нужно этого бояться.

Директор ГБУ РО «Центр социальной реабилитации инвалидов» Наталья Барышова:

- Нельзя разделять детей на здоровых и не здоровых. Все дети должны быть на равных. Как показывают мероприятия инклюзивного характера, малыши не разделяют друг друга. Деление происходит в головах у взрослых. Наша цель - чтобы приставка «инклюзивное» ушла в прошлое. Всем детям необходимо всегда быть вместе.