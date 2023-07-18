Осторожно, мошенники! Предписания о поверке счетчиков массово получают рязанцы, но это - обман

Липовые предписания о поверке счетчиков воды вновь приходят рязанцам.

В КП-Рязань обратилась неравнодушная жительница Рязани. Наша собеседница рассказала, что в почтовых ящиках на Радищева, д.12 появились предписания о поверке приборов учета воды, и она подозревает, что в очередной раз активизировались мошенники.

В «документе» со ссылкой на Федеральный закон №102-ФЗ и постановление Правительства №354 от 06.05.2011 сказано, что «индивидуальные приборы учета воды должны пройти обязательную метрологическую поверку, без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления». В том же тексте указаны даты проведения поверки и номер телефона для оформления заявки +7 (4912) 40-74-44. Составителем «предписания» указан некий гражданин В.А. Кулешов.

Интересно то, что в «документе» не сказано, какая именно организация планирует проводить поверку счетчиков.

Ранее мы уже описывали похожую историю, в которой фигурировал этот же телефонный номер. Только в прошлый раз компания именовала себя «Метрологический Учет Приборов ЖКХ» или кратко МУП ЖКХ.

Корреспонденты КП-Рязань решили выяснить, что это за компания-инкогнито. Мы позвонили по указанному номеру. Оператор Алена сообщила, что организация называется «ЖилСервис» и сразу предложила записаться на любое время с 9:00 до 19:00 с понедельника по субботу. Поверка одного счетчика у сомнительной конторы стоит 1300 рублей при обычной цене по Рязани около 500 рублей.

В открытых источниках мы нашли сайт ООО «Жилсервис Рязань» и позвонили по указанному там телефону. Представитель компании сообщила, что номер +7 (4912) 40-74-44 не имеет никакого отношения к ООО «Жилсервис Рязань».

Помимо этого в нашем разговоре выяснилось, что с мая 2023 года в организацию поступают жалобы от жителей Дашково-Песочни, где произошла массовая рассылка таких же «предписаний».

Если вам или вашим родственникам приходят аналогичные «предписания» - не доверяйте им. Срок поверки счетчика обозначен в его паспорте, а ресурсоснабжающая организация (кому вы платите за услугу ХВС или ГВС) обладает всей необходимой информацией.