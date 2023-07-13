Будем праздновать взятие Парижа? Рязанский пехотный полк успешно штурмовал Монмартр 210 лет назад

Весной следующего года исполнится 210 лет вступлению русской армии в столицу Франции - вместе с австрийцами, пруссаками и другими союзниками. Фото из архива Станислава Соломахи.

29 марта 1814 года население Парижа было встревожено: в нескольких километрах от города появились иностранные войска - 100-тысячная русско-прусско-вюртембергская армия под общим командованием австрийского генерала Карла Шварценберга. «Где же наш Наполеон? - спрашивали жители. - Почему он допустил осаду столицы?» Но Наполеон с армией находился в 180 километрах от Парижа и появиться у города вряд ли мог ранее чем через три дня.

С севера Париж прикрывали холмы Монмартра и Бельвиля высотой почти 90 метров над уровнем реки Сены. Именно там расположились полки маршалов Мармона и Мортье, защищавших столицу. Утром 30 марта русские войска начали атаку.

На Монмартр в числе прочих частей наступал 69-й рязанский пехотный полк. Командовал им подполковник Григорий Новиков, а шефом (инспектором) был полковник Иван Скобелев - дед будущего знаменитого рязанского полководца. Штурм Монмартра оказался успешным. Рязанцы ворвались на высоты и захватили вражеские пушки. Сегодня на этом месте в Париже проходят улицы Соль и Сен-Венсан.

Автор публикации как-то решил сфотографироваться на знаковом месте и попросил сделать снимок молодую пару из Канады.

- Вам понравилась крутизна подъема? - спросили они.

Пришлось пояснить:

- Солдаты из моего города поднялись здесь при взятии Парижа.

- Во время Второй мировой? - предположила наивная заокеанская молодежь.

- Нет, во время Наполеона, - удивленно ответил я. А про себя добавил: «Неужели в Канаде не знают, что Париж во время Второй мировой оккупировали немцы».

Но вернемся в начало девятнадцатого столетия. Когда столица Франции капитулировала, командир рязанцев выставил на вершине Монмартра полковой оркестр и велел играть марши, которые слышало полгорода.

Предыдущая история полка

Рязанский пехотный полк был сформирован в 1703 году в Москве боярином Стрешневым, родственником бабушки Петра I. Первыми солдатами стали 1000 рекрутов из рязанских земель. В 1711 году полк принял боевое крещение в неудачном Прутском походе. При отступлении с солдатами на марше двигался сам царь Петр. В походе полк потерял убитыми 113 человек.

С 1712 года рязанцами стал командовать шведский генерал Вольмар Шлиппенбах, взятый в плен под Полтавой и упомянутый в поэме Пушкина. Тогда же на знамени полка появилось изображение «въ верхнемъ углу, у древка, русскаго князя, съ обнаженнымъ мечемъ въ правой руке» - то есть современный герб Рязани.

В 1799 году полк принимал участие в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. Командовал тогда рязанцами полковник Григорий Энгельгардт, а шефом (инспектором) был генерал-майор Николай Каменский. В швейцарской долине Мутотали, атакуя, рязанцы смогли захватить французское знамя.

В начале девятнадцатого столетия, когда ввели сквозную нумерацию частей - Рязанскому пехотному полку присвоили номер 69.

В войне 1812 года полк входил в 17-ю пехотную дивизию. В Бородинском сражении, в бою за Утицкий курган, командир полка подполковник Алексей Ореус погиб. Вместо него командование принял майор Григорий Новиков.

Медаль «В память Отечественной войны 1812 года». Фото: Михаил ФРОЛОВ

«…Он тут же взял на себя командование, опрокинул колонну неприятеля и не позволил оным исполнять свои предприятия, - говорилось в реляции. - За отменную храбрость майор Новиков награжден золотой шпагой. Штабс-капитан Осокин и подпоручик Байков тоже награждены золотыми шпагами за то, что они... под картечным и ружейным огнем исполняли данные им поручения с храбростью отменной…»

Позже, получив звание подполковника, Новиков и ввел рязанцев в Париж.

Церковь Рязанского полка есть в Польше

Рязанский пехотный полк прославился еще в нескольких войнах. В Крымскую он воевал на Кавказе и участвовал в 1855 году в штурме Карса. При освобождении Болгарии одним из первых форсировал Дунай.

В начале XX века 69-й полк разместился в польском городе Люблине, входившем тогда в состав Российской империи. В 1914 году он вступил в бой с неприятелем в первой линии, а в 1915 году прикрывал отступление русских войск из Варшавы - потери были огромные, от полка остался неполный батальон со знаменем.

Когда рязанские солдаты служили в католической Польше, то военное министерство решило построить специально для них православную церковь. Она появилась в 1904 году и была посвящена Грузинской иконе Богоматери.

После отступления русской армии жители Люблина долго не знали, что делать с храмом. Потом собрали деньги и перестроили ее в костел. В 1933 году изменившийся внешне храм был освящен, во времена социализма избежал закрытия.

В начале 1918 года новой советской властью 69-й рязанский пехотный полк был расформирован. Ни один из «революционных рабочих полков», которые формировались в Рязани в Гражданскую войну, не был преемником прежнего.

Возрождение памяти

В современной Рязани память о 69-м рязанском пехотном полку сохраняется двумя сообществами.

Одно из них - группа реконструкторов под фактическим командованием артиста Станислава Соломахи.

- Клубом я бы это не назвал - просто небольшая группа единомышленников, - говорит он сам.

Его с товарищами часто можно видеть на разных театрализованных праздниках в Рязани, а также на «полевых сборах». Случается им принимать участие и в реконструкциях Бородинской битвы под Можайском.

Кстати, каждый год в сентябре на Бородинском поле в роли Михаила Кутузова появляется выпускник рязанского медицинского вуза - ныне врач из Великого Новгорода Павел Тимофеев. Он очень похож на знаменитого российского полководца.

Другое сообщество - это военно-патриотическое объединение при Николо-Царской церкви на улице Чкалова. Взрослые и подростки пошили себе форму в цветах Рязанского пехотного полка, изготовили макеты оружия, занимаются строевой подготовкой и совершают походы.

Идея подготовить отдельный праздник к 210-летию взятия Парижа весной 2024 года уже зреет у рязанских исторических реконструкторов и общественности.

Например, ветеран труда, бывший руководитель кирпичного завода Виталий Тихонов подготовил проект мемориала на входе в существующий в Рязани «Парк 1812 года» (микрорайон Голенчино) - с изображениями пушек и высокой металлической аркой, которую было бы видно издалека. Сейчас он ведет консультации со спонсорами и культурными ведомствами о поддержке инициативы.

Чествование Рязанского пехотного полка, которому в этом году исполняется 320 лет, также могло бы стать частью этих юбилейных торжеств.