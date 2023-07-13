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Общество13 июля 2023 9:42

Будем праздновать взятие Парижа? Рязанский пехотный полк успешно штурмовал Монмартр 210 лет назад

Рязанские реконструкторы хотят отпраздновать 210-летие взятия Парижа
Владимир ФРОЛОВ
Весной следующего года исполнится 210 лет вступлению русской армии в столицу Франции - вместе с австрийцами, пруссаками и другими союзниками. Фото из архива Станислава Соломахи.

Весной следующего года исполнится 210 лет вступлению русской армии в столицу Франции - вместе с австрийцами, пруссаками и другими союзниками. Фото из архива Станислава Соломахи.

29 марта 1814 года население Парижа было встревожено: в нескольких километрах от города появились иностранные войска - 100-тысячная русско-прусско-вюртембергская армия под общим командованием австрийского генерала Карла Шварценберга. «Где же наш Наполеон? - спрашивали жители. - Почему он допустил осаду столицы?» Но Наполеон с армией находился в 180 километрах от Парижа и появиться у города вряд ли мог ранее чем через три дня.

С севера Париж прикрывали холмы Монмартра и Бельвиля высотой почти 90 метров над уровнем реки Сены. Именно там расположились полки маршалов Мармона и Мортье, защищавших столицу. Утром 30 марта русские войска начали атаку.

На Монмартр в числе прочих частей наступал 69-й рязанский пехотный полк. Командовал им подполковник Григорий Новиков, а шефом (инспектором) был полковник Иван Скобелев - дед будущего знаменитого рязанского полководца. Штурм Монмартра оказался успешным. Рязанцы ворвались на высоты и захватили вражеские пушки. Сегодня на этом месте в Париже проходят улицы Соль и Сен-Венсан.

Автор публикации как-то решил сфотографироваться на знаковом месте и попросил сделать снимок молодую пару из Канады.

- Вам понравилась крутизна подъема? - спросили они.

Пришлось пояснить:

- Солдаты из моего города поднялись здесь при взятии Парижа.

- Во время Второй мировой? - предположила наивная заокеанская молодежь.

- Нет, во время Наполеона, - удивленно ответил я. А про себя добавил: «Неужели в Канаде не знают, что Париж во время Второй мировой оккупировали немцы».

Но вернемся в начало девятнадцатого столетия. Когда столица Франции капитулировала, командир рязанцев выставил на вершине Монмартра полковой оркестр и велел играть марши, которые слышало полгорода.

Предыдущая история полка

Рязанский пехотный полк был сформирован в 1703 году в Москве боярином Стрешневым, родственником бабушки Петра I. Первыми солдатами стали 1000 рекрутов из рязанских земель. В 1711 году полк принял боевое крещение в неудачном Прутском походе. При отступлении с солдатами на марше двигался сам царь Петр. В походе полк потерял убитыми 113 человек.

С 1712 года рязанцами стал командовать шведский генерал Вольмар Шлиппенбах, взятый в плен под Полтавой и упомянутый в поэме Пушкина. Тогда же на знамени полка появилось изображение «въ верхнемъ углу, у древка, русскаго князя, съ обнаженнымъ мечемъ въ правой руке» - то есть современный герб Рязани.

В 1799 году полк принимал участие в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. Командовал тогда рязанцами полковник Григорий Энгельгардт, а шефом (инспектором) был генерал-майор Николай Каменский. В швейцарской долине Мутотали, атакуя, рязанцы смогли захватить французское знамя.

В начале девятнадцатого столетия, когда ввели сквозную нумерацию частей - Рязанскому пехотному полку присвоили номер 69.

В войне 1812 года полк входил в 17-ю пехотную дивизию. В Бородинском сражении, в бою за Утицкий курган, командир полка подполковник Алексей Ореус погиб. Вместо него командование принял майор Григорий Новиков.

Медаль «В память Отечественной войны 1812 года».

Медаль «В память Отечественной войны 1812 года».

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«…Он тут же взял на себя командование, опрокинул колонну неприятеля и не позволил оным исполнять свои предприятия, - говорилось в реляции. - За отменную храбрость майор Новиков награжден золотой шпагой. Штабс-капитан Осокин и подпоручик Байков тоже награждены золотыми шпагами за то, что они... под картечным и ружейным огнем исполняли данные им поручения с храбростью отменной…»

Позже, получив звание подполковника, Новиков и ввел рязанцев в Париж.

Церковь Рязанского полка есть в Польше

Рязанский пехотный полк прославился еще в нескольких войнах. В Крымскую он воевал на Кавказе и участвовал в 1855 году в штурме Карса. При освобождении Болгарии одним из первых форсировал Дунай.

В начале XX века 69-й полк разместился в польском городе Люблине, входившем тогда в состав Российской империи. В 1914 году он вступил в бой с неприятелем в первой линии, а в 1915 году прикрывал отступление русских войск из Варшавы - потери были огромные, от полка остался неполный батальон со знаменем.

Когда рязанские солдаты служили в католической Польше, то военное министерство решило построить специально для них православную церковь. Она появилась в 1904 году и была посвящена Грузинской иконе Богоматери.

После отступления русской армии жители Люблина долго не знали, что делать с храмом. Потом собрали деньги и перестроили ее в костел. В 1933 году изменившийся внешне храм был освящен, во времена социализма избежал закрытия.

В начале 1918 года новой советской властью 69-й рязанский пехотный полк был расформирован. Ни один из «революционных рабочих полков», которые формировались в Рязани в Гражданскую войну, не был преемником прежнего.

Возрождение памяти

В современной Рязани память о 69-м рязанском пехотном полку сохраняется двумя сообществами.

Одно из них - группа реконструкторов под фактическим командованием артиста Станислава Соломахи.

- Клубом я бы это не назвал - просто небольшая группа единомышленников, - говорит он сам.

Его с товарищами часто можно видеть на разных театрализованных праздниках в Рязани, а также на «полевых сборах». Случается им принимать участие и в реконструкциях Бородинской битвы под Можайском.

Кстати, каждый год в сентябре на Бородинском поле в роли Михаила Кутузова появляется выпускник рязанского медицинского вуза - ныне врач из Великого Новгорода Павел Тимофеев. Он очень похож на знаменитого российского полководца.

Другое сообщество - это военно-патриотическое объединение при Николо-Царской церкви на улице Чкалова. Взрослые и подростки пошили себе форму в цветах Рязанского пехотного полка, изготовили макеты оружия, занимаются строевой подготовкой и совершают походы.

Идея подготовить отдельный праздник к 210-летию взятия Парижа весной 2024 года уже зреет у рязанских исторических реконструкторов и общественности.

Например, ветеран труда, бывший руководитель кирпичного завода Виталий Тихонов подготовил проект мемориала на входе в существующий в Рязани «Парк 1812 года» (микрорайон Голенчино) - с изображениями пушек и высокой металлической аркой, которую было бы видно издалека. Сейчас он ведет консультации со спонсорами и культурными ведомствами о поддержке инициативы.

Чествование Рязанского пехотного полка, которому в этом году исполняется 320 лет, также могло бы стать частью этих юбилейных торжеств.

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